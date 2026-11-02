Elitní tenista vedl 5:4, pak si sbalil věci a odešel z kurtu. ATP mu sebrala body i peníze a chystá další tresty

Podával na zisk prvního setu. Za stavu 5:4 stačilo Camilu Ugovi Carabellimu udržet servis a mohl si v klidu sednout na lavičku. Brazilec João Lucas Reis Da Silva mu ale podání vzal, srovnal na 5:5 a Argentinec, nasazená jednička turnaje, se rozhodl, že dál hrát nebude. Sbalil tašku, soupeři nepodal ruku a zamířil pryč z dvorce. Po 49 minutách hry zasáhla supervize a ohlásila default, tedy diskvalifikaci. Carabelli tím přišel o 12 bodů do žebříčku i o odměnu 3 095 dolarů, zhruba 65 000 Kč. Podle pravidel ATP mu navíc hrozí pokuty, které by tuto částku mohly i ztrojnásobit.
Čtyřicet devět minut a pak „Cami, co děláme?“
Stalo se to v pátek 30. října 2026 ve čtvrtfinále ATP Challengeru 75 v ekvádorském Guayaquilu. Šlo o antukový turnaj v areálu Guayaquil Tenis Club s dotací 107 000 dolarů, tedy asi 2,2 milionu Kč. Carabelli tu byl jasným favoritem. Reis Da Silva, nasazená pětka, se v žebříčku pohyboval kolem 186. místa.
Podle chilského deníku Emol se rozhodčí odcházejícího hráče ptal: „Cami, co děláme?“ a vyzýval ho, ať počká. Carabelli opakoval, že kurt je hrozný a nedá se na něm hrát. Přemlouvali ho pořadatelé i supervizor. Marně. Jak dlouho se ho snažili vrátit na dvorec, zdroje neuvádějí. Výsledek je ale jasný: v pavouku turnaje stojí u zápasu 5:5 a zkratka „Def.“.
Kurt po dvou dnech deště
Odbýt celou věc jako zkrat nervů by bylo příliš snadné. Na Guayaquil před incidentem dva dny vydatně pršelo a stav antuky byl podle více zdrojů problematický. Pořadatelé podle TenisPortalu přidávali na kurt antuku, Carabelli však měl dál potíže s pohybem.
Nebyl jediný, komu se povrch nelíbil. Už dříve si na turnaji jeho krajan Alex Barrena v zápase s Gonzalem Buenem stěžoval na podmínky a během tiebreaku prvního setu po několika uklouznutích volal, že se tam hrát nedá. Nezávislá technická zpráva ATP o stavu dvorců zatím chybí. Podle svědectví hráčů a dostupných záběrů ale ideální podmínky zjevně nepanovaly.
Načasování přesto hraje proti Carabellimu. Povrch byl stejný za stavu 5:4 i za stavu 5:5. Pokračovat odmítl teprve ve chvíli, kdy mu soupeř sebral servis.
Pravidlo, které nepočítá s blátem
Tady se oprávněná obava srazila s tvrdým paragrafem. Pravidla ATP 2026 jednoznačně říkají, že hráč nesmí během zápasu opustit kurt bez souhlasu hlavního rozhodčího nebo supervizora. Pokud má hráč pocit, že je kurt nebezpečný, má k dispozici jedinou legitimní cestu. Ohlásí to rozhodčímu a o přerušení rozhodne supervize, ne on sám.
Carabelli porušil dvě samostatná ustanovení najednou:
|Prohřešek
|Možný trest na challengeru
|Opuštění kurtu bez povolení
|pokuta až 3 000 USD (asi 63 000 Kč), možný default
|Nedohrání zápasu
|pokuta až 5 000 USD (asi 105 000 Kč), okamžitý default
|Default
|ztráta všech bodů a finanční odměny z turnaje
Ztráta 12 bodů a odměny za čtvrtfinále je tedy automatický důsledek. Zda ATP sáhne i k pokutám, zatím není potvrzeno. Pravidla je ale výslovně umožňují. Pokud by vedení okruhu vyhodnotilo jednání jako zvlášť škodlivé pro turnaj nebo integritu sportu, může zvažovat i vyšší sankce včetně distancu. Podle nás to v tomto případě nehrozí, protože chybí agrese vůči komukoli. Pokuta za oba prohřešky je ale reálný scénář.
Džumhur, Kyrgios, Tarango
Odchody z kurtu jsou v tenisové historii vzácné, ale ne ojedinělé. Nejbližší moderní paralelou je Damir Džumhur. Bosenský tenista v roce 2021 v kvalifikaci v Acapulku odešel ze dvorce a zápas nedohrál. Následoval default a stejně jako Carabelli se hájil tím, že na vině byly okolnosti, v jeho případě rozhodčí.
Nick Kyrgios zašel v Římě 2019 mnohem dál. Po sérii trestů hodil židli přes kurt a odešel. Přišel o 45 bodů, o 33 365 eur (asi 830 000 Kč) a dostal pokutu 20 000 eur, tedy zhruba půl milionu korun. Klasikou žánru zůstává Jeff Tarango, který ve Wimbledonu 1995 po hádce s rozhodčím opustil kurt a vyletěl rovnou i ze smíšené čtyřhry.
Bizarní challengerový příběh napsal také Němec Mats Rosenkranz. Byl diskvalifikován, protože si během přestávky odskočil do sprchy. Přímý český případ tohoto typu jsme nedohledali. Nejblíž mu je Tomáš Macháč, který se ve Wimbledonu 2025 přel s rozhodčími o povolení odejít se převléknout po téměř pětihodinové bitvě. Zápas ale dohrál. Podobné situace přitom mohou potkat i Víta Kopřivu, Macháče nebo Dalibora Svrčinu, kteří se pohybují na pomezí okruhu ATP a challengerů. Antukových turnajů se skromnější infrastrukturou se tam hraje celá řada.
Omluva, žebříček a vítěz bez vítězství
Carabelli se později omluvil na Instagramu, jak zaznamenal argentinský Clarín. Turnaji, divákům i pořadatelům napsal, že nechtěl nikoho urazit a chtěl dál hrát, jen podmínky vnímal jako rizikové. Zároveň přiznal, že nereagoval dobře a v tu chvíli neuvažoval jasně.
Sportovně ho incident nepotopí. Z oficiálních 770 bodů mu ubude asi 1,6 %. Živý žebříček ho po turnaji odhadoval na 82. místě se 720 body, takže elitní stovka mu neuteče. V pásmu mezi 70. a 90. místem ale i pár bodů rozhoduje o přímém startu, nasazení nebo nutnosti hrát kvalifikaci.
Reis Da Silva prošel do semifinále bez dohraného čtvrtfinále a v průběžném žebříčku si polepšil zhruba na 174. příčku. Darovaný postup ale neproměnil. V semifinále podlehl Joaquínu Aguilarovi Cardozovi 5:7, 1:6.
Carabelli možná měl pravdu, že se na kurtu nedalo pořádně stát. Tenis mu ale za odchod body nevrátí, protože o tom, kdy hra končí, hráč nerozhoduje. Rozhoduje muž na vysoké židli a na toho se Argentinec ani neohlédl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář