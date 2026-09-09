Eliáš řídí Slavii i reprezentaci najednou. Souběh funkcí vysvětlil jednou větou, která umlčela kritiky

Začátkem září 2026, dva dny po slávistické předsezonní tiskovce, seděl Patrik Eliáš před novináři a věděl, že se otázka na dvojí angažmá nevyhne. Přišla rychle. A odpověď zněla ještě rychleji: „Byly ohlasy, že nechtějí mít v realizačním týmu kluky zaangažované v extraligových klubech. A to já nejsem.“ Dodal, že právě proto byl „nejspíš také osloven“. Jedna věta, která přesně pojmenovala hranici, kterou český hokej po zkušenosti s Jiřím Šlégrem potřeboval slyšet.
Proč extraliga, a ne jakýkoli klub
Klíč k pochopení celé debaty leží v tom, co se stalo před Eliášem. Šlégr musel skončit jako GM reprezentace, protože výkonnému výboru svazu vadilo jeho zapojení do majetnické struktury extraligového Litvínova. Extraliga je hlavní domácí zásobárna reprezentantů, soutěž, kde se koncentruje nejcitlivější personální i konkurenční zájem. Kdo v ní sedí na manažerské židli, má přímý přístup k hráčům, které zároveň nominuje do národního týmu.
Eliášova Slavia hraje Maxa ligu, tedy první ligu. Překryv s reprezentačním bazénem je minimální. Pro seniorský A-tým zůstane první liga spíš okrajovým zdrojem, relevantní budou jen výjimečné případy. Svaz proto nehledal člověka bez jakékoli jiné práce. Hledal člověka s renomé, kontakty v NHL a přehledem o domácím hokeji, u něhož je střet zájmů vůči reprezentaci reputačně i prakticky menší než u funkcionáře z extraligy.
Co přesně Eliáš v obou rolích dělá
V reprezentaci má Eliáš jako generální manažer oficiálně řešit především komunikaci s vedením zámořských klubů. Sám ale říká, že jeho názor má mít váhu i při skladbě týmu a herních systémech. Z představené vize nového vedení vyčnívá pět bodů:
- maximální otevřenost vůči hráčům a větší zpětná vazba,
- zapojení mladších ročníků,
- budování skautské sítě napříč NHL, AHL i NCAA,
- systematické sledování evropských soutěží a extraligy,
- transparentní nominační proces, kde finální slovo drží hlavní trenér Zdeněk Moták.
Ve Slavii je vedený jako šéf sportovního úseku. Podílí se na skladbě kádru, strategických rozhodnutích a rozvoji mládeže. Do klubu přišel v listopadu 2023 jako sportovní poradce, majitel Standa Tichý jeho příchod později označil za „zcela jednoznačně“ zlomový moment, tým byl tehdy v lednu sedm bodů od předposledního místa. V minulém ročníku Slavia poprvé vyhrála základní část Maxa ligy.
Eliášova síť kontaktů se projevuje i konkrétně. Příchod Adama Židlického, hráče, kterého Eliáš zná od dětství a dlouhodobě sleduje, je jedním z příkladů, jak osobní vazby fungují ve prospěch klubu.
Mantinely, které si nastavil
Eliáš veřejně formuloval jasný závazek: „Nebudu nikoho z kluků z reprezentace přemlouvat, aby šel k nám do Slavie.“ Druhý oddělovač je systémový, o nominacích se debatuje týmově, ale razítko dává Moták. Absolutní garanci z veřejných výroků vyčíst nejde, jde spíš o kombinaci osobního slibu a institucionálních brzd.
Praktický dopad souběhu na klubový provoz sám vyčíslil pro iSport na tři ligová utkání, konkrétně tři nedělní zápasy kolidující s konci turnajů Euro Hockey Tour. V těchto oknech přebírá operativu trenérský štáb Slavie vedený hlavním koučem Brukem a asistenty. Eliáš si nechává strategickou a personální rovinu, každodenní provoz na ledě drží klubový aparát.
Kam obě cesty vedou
Reprezentace vstupuje do olympijské sezony s turnajem EHT ve Finsku a Eliáš chce být víc než diplomat pro zámoří. Slavia zase nezastírá extraligové ambice, byť je brzdí infrastruktura i model baráže; Tichý mluví o novém stadionu jako o klíči, bez něhož nelze „natvrdo zaútočit“ na postup.
Eliáš sám to na předsezonní tiskovce shrnul prostě: „Mé první kroky jsou vždy tady na Slavii.“ A pak jede na skauting do extraligy nebo řeší telefon do zámoří. Model stojí na delegování a na jednom zásadním předpokladu, že prvoligový klub a reprezentace si v praxi nelezou do zelí. Dokud Slavia nehraje extraligu, ten předpoklad drží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka