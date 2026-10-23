Elektromobil u domku jezdí za 1,20 Kč na kilometr. Bez garáže zaplatíte u rychlonabíječky 3,20 Kč, víc než za naftu

Celý výpočet vychází z elektromobilu střední třídy, který na sto kilometrů spotřebuje 20 kWh. Majitel rodinného domu s garáží si může sjednat speciální tarif pro elektromobily, ve kterém kilowatthodina stojí kolem šesti korun. Stovka kilometrů ho pak vyjde na 120 Kč. Za tuhle cenu ovšem nabíjí jen ten, kdo může auto nechat přes noc u vlastní zásuvky. U panelového domu na parkovišti žádnou nenajdete.
Veřejná rychlonabíječka prodraží stovku kilometrů o 73 korun proti dieselu
Řidiči ze sídliště zbývá veřejná rychlonabíječka na stejnosměrný proud. U velkých provozovatelů stojí kilowatthodina kolem 16 Kč. Při stejné spotřebě tak stovka kilometrů vyjde na 320 Kč.
Pro srovnání slouží úsporný moderní diesel s průměrnou spotřebou 6,5 litru na sto kilometrů. Při ceně nafty kolem 38 Kč za litr zaplatí jeho majitel za stovku 247 Kč, tedy téměř 2,50 Kč za kilometr. Elektromobil nabíjený na rychlonabíječce je proti němu dražší o 73 Kč na každých sto kilometrů, což je téměř o třetinu víc. Pro řidiče bez vlastní zásuvky je tak elektromobil z hlediska paliva dražší volbou než diesel. Kdo nabíjí doma, platí za stejnou vzdálenost méně než polovinu ceny nafty.
Kolik českých řidičů může nabíjet doma, výpočet žádným číslem nedokládá. Opírá se jen o tvrzení, že většina obyvatel měst bydlí v panelových domech.
Kolik zaplatíte v zimě, když spotřeba vyskočí na 30 kWh
Uvedené ceny platí pro běžnou jízdu za příznivých podmínek. V zimě spotřebu elektromobilu zvedá topení a chování baterie, a to až na 30 kWh na sto kilometrů. Na rychlonabíječce za 16 Kč za kilowatthodinu to dělá 480 Kč na stovku, tedy 4,80 Kč za kilometr. To je téměř dvojnásobek nákladů na diesel.
Doma na tarifu za šest korun vyjde zimní stovka na 180 Kč, takže zůstává pod cenou nafty. Rozdíl mezi domácím a veřejným nabíjením se ale v zimě zvětšuje: v létě činí 200 Kč na sto kilometrů, v zimě 300 Kč.
Srovnání má jednu slabinu. Pro diesel počítá s celoroční průměrnou spotřebou, zimní hodnotu pro něj neuvádí.
Pětina navíc za pneumatiky, které se sjedou rychleji
Část údržby u elektromobilu skutečně odpadá. Motor nepotřebuje výměnu oleje ani olejového filtru a chybí v něm zapalovací svíčky i palivové filtry. Podvozek ovšem nese těžkou baterii, a proto čepy a ramena náprav odcházejí výrazně dřív než u lehčích aut.
Nejvíc je hmotnost vozu vidět na pneumatikách. Musí mít vyšší nosnost a jinou směs, která snese vysoký krouticí moment elektromotoru. Sada kvalitních pneumatik pro elektromobil stojí o pětinu víc a v provozu se opotřebovává o třetinu rychleji. Když se obojí sečte, vychází náklad na pneumatiky na každý ujetý kilometr zhruba o 60 procent vyšší. Konkrétní ceny sad výpočet neuvádí, takže tvrzení o „tisících korun navíc každý rok“ zůstává bez opory.
Brzdy díky silné rekuperaci vydrží déle, jenže kotouče se používají tak málo, že mohou začít korodovat. Pak je stejně čeká výměna.
Až deset tisíc ročně navíc platí majitel elektromobilu jen za pojištění
Havarijní pojištění se počítá z pořizovací ceny vozu a elektromobily jsou o stovky tisíc korun dražší než auta se spalovacím motorem. Do pojistného se promítají i drahé opravy. Stačí malé poškození spodního krytu baterie a pojišťovna auto často odepíše jako totální škodu. Na pojistkách tak majitel elektromobilu může ročně zaplatit až o 10 000 Kč víc.
Největší položkou je ztráta hodnoty. Nový elektromobil může za pět let přijít o polovinu ceny, protože kupující ojetin se bojí nejisté kapacity starší baterie. V korunách ji výpočet nevyjadřuje a celkovou roční částku za provoz nesčítá, přestože právě ztráta hodnoty by výsledek ovlivnila nejvíc. U spalovacích aut je trh s ojetinami stabilnější a pětiletý diesel s doloženou historií se prodává bez potíží.