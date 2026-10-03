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Elektromobil do města se může zaplatit až za deset let. Nejrychleji se vrací řidičům s nájezdem nad 30 000 km ročně

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Úspora elektromobilu se počítá po kilometrech, takže o jeho výhodnosti rozhoduje hlavně to, kolik toho za rok najezdíte. Dánské analýzy rozdělily řidiče do pásem podle nájezdu a spočítaly, jak dlouho v každém z nich trvá, než se vyšší pořizovací cena vrátí.
Elektromobil do města se může zaplatit až za deset let. Nejrychleji se vrací řidičům s nájezdem nad 30 000 km ročně

Elektromobil do města se může zaplatit až za deset let. Nejrychleji se vrací řidičům s nájezdem nad 30 000 km ročně

Zdroj: Foto: Alan Trotter - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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