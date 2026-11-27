Elektřina v roce 2027 opět zdraží. České domácnosti platí za evropský trh, nad kterým nemají kontrolu
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
elektřina, elektrika, elektrické vedení, dráty
Článek byl publikován 27.11.2026 11:03
Nemocnice Strakonice si připsala celostátní primát v hodnocení finančního zdraví nemocnic, které každoročně...
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zavítal ve středu 25. listopadu do České Třebové, kde jednal se...
Začátkem listopadu zadržela policie čtyři osoby, dvě ženy a dva muže ve věku od 35 do 41 let, podezřelé z...
Nová sněhová pokrývka zaměstnává hasiče v Olomouckém kraji od čtvrtka 15 hodin. Do pátečního rána nahlásili...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Slavného Stounmana nemoc ochromila tak, že se nemůže sám napít. Prosí o pomoc
- Praha otevřela sjezd z Ďáblické na Cínoveckou a Toužimskou ulici. Práce mají skončit v neděli
- Nemocnice Strakonice ovládla celostátní žebříček finančního zdraví nemocnic
- Pardubický kraj a Česká Třebová chystají další společné investice za stovky milionů