Elektrikáři dělají s radiátory v říjnu jednoduchou věc. Sníží tak účty za topení v průběhu celé zimy

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Zkušení montéři a technici dobře vědí, že zásadní rozdíl netkví v drastickém omezování komfortu, ale v tom, že nechají elektrická topidla pracovat mnohem chytřeji, nikoli tvrději. Pokud se totiž systém správně seřídí ještě před příchodem mrazů, zajistí stabilní tepelnou pohodu a viditelně nižší náklady po celou topnou sezónu.
Právě přechodné období na začátku podzimu představuje ideální čas na veškeré zásahy. V tomto období je bezpečné otestovat reakce jednotlivých místností, doladit topné křivky a v klidu zjistit, jak rychle se interiér vyhřívá nebo jak dlouho akumuluje teplo. Kdo nechá ladění až na mrazivý listopad, jedná často zbrkle, pod tlakem zimy a dopouští se zbytečných chyb.
Základem celého přístupu je přesný týdenní program, který eliminuje zbytečné teplotní výkyvy a sráží průměrnou spotřebu energie. Když se průměrná vnitřní teplota v domě sníží pouze o jeden stupeň Celsia, spotřeba tepla obvykle klesne o 5 až 7 procent, aniž by kdokoliv z rodiny zaznamenal pocitový chlad.
Jak přesně nastavit topidla, aby pracovala efektivně
Při samotném nastavování panelových topidel se profesionálové drží osvědčeného rozdělení dne do tří základních úrovní. První úrovní je režim pro chvíle, kdy jste skutečně přítomni doma, pro který je optimální teplota 20 až 21 stupňů Celsia.
Druhým stupněm je noční provoz, kdy se teplota v čase od 22:30 do 6:30 snižuje na 17 až 18 stupňů Celsia. Třetí úroveň představuje nepřítomnost během pracovních dnů, kdy je od 8:00 do 16:00 žádoucí udržovat 15 až 17 stupňů Celsia.
Aby se předešlo nepříjemně studeným ránům, elektrikáři doporučují aktivovat předhřívání 30 až 60 minut před probuzením. U zařízení vybavených detekcí otevřeného okna je nezbytné tuto funkci zapnout, čímž se zamezí masivnímu plýtvání teplem během větrání.
Zásadní roli hraje také kalibrace integrovaného termostatu. Běžná panelová topidla totiž velmi často měří nepřesně a jejich ukazatel se může lišit o jeden až dva stupně Celsia oproti realitě. Odborník v takovém případě provede kontrolní měření referenčním teploměrem a v menu nastaví odpovídající odchylku.
Díky správnému odečtu topidlo nespíná zbytečně často, v místnosti nedochází ke kolísání teploty a platíte výhradně za teplo, které skutečně využijete. Každý stupeň navíc v celém objektu představuje zbytečnou energetickou zátěž, které se lze tímto jednoduchým krokem zbavit.
Mechanická příprava a chyby, kterým se vyhnout
Neméně důležitá je mechanická příprava a čistota těles. Než se začne cokoliv nastavovat, je nutné odstranit prach z lamel a zkontrolovat volné proudění vzduchu. Jakmile topidlo nemůže volně dýchat, naruší se přirozená cirkulace a regulace ztrácí svou přesnost. Při čištění a vysávání prachu z lamel a vnitřku topidla je z bezpečnostních důvodů nutné zařízení vždy zcela odpojit od elektrické sítě.
U starších instalací se vyplatí vyměnit původní mechanické termostaty za moderní elektronické verze nebo Wi-Fi řízení. Případná externí prostorová čidla je potřeba umístit tak, aby nebyla vystavena průvanu ani přímému slunečnímu svitu.
Při provozu se profesionálové vyvarují několika typických chyb. Zásadní pravidlo zní: teplota se nikdy nezvyšuje proto, aby se narychlo dohnal chlad, namísto toho se vždy posune čas zahájení topení. Radiátory se nesmí zakrývat nábytkem, clonit dlouhými záclonami ani napájet přes improvizované prodlužovací kabely.
Nezbytností zůstává plně funkční a otestovaný proudový chránič, dětská pojistka a ochrana proti přehřátí. Jelikož jsou panelová topidla pevnou součástí elektroinstalace, bezpečnost musí zůstat na prvním místě. Zapojení, výměnu nástěnných termostatů či úpravy kabeláže je vždy bezpečnější svěřit kvalifikovanému elektrikáři.
V případech, kdy jsou tělesa v provozu déle než deset až dvanáct let, je na místě uvažovat o jejich výměně. Staré modely obvykle postrádají možnost týdenního plánování, nedovedou reagovat na otevřené okno a trpí nepřesnou hysterezí. Moderní zařízení vybavená PID regulací a mobilní aplikací poskytují plynulý náběh teploty bez energetických špiček.
Lze je navíc začlenit do systému chytré domácnosti a reagovat na spotové ceny elektřiny. Pro automatické spínání přímotopů v levnějších hodinách spotového trhu je obvykle potřeba propojit moderní topidla s řídicí jednotkou chytré domácnosti, která dokáže stahovat aktuální data o cenách z energetické burzy.
V praxi se tyto zásahy projeví na vyúčtování velmi výrazně. Standardní rodinný dům spotřebuje nejvíce kilowatthodin právě tehdy, když venkovní teploty prudce klesnou a topná tělesa běží bez přestávky. Zavedením nočního útlumu a útlumu během nepřítomnosti klesne průměrná denní teplota o dva až tři stupně Celsia. Podle kvality zateplení objektu, jeho velikosti a průběhu zimy to znamená reálné snížení spotřeby elektřiny na vytápění o 10 až 20 procent.
S optimalizací není nutné otálet. Stačí začít ještě dnes večer v obývacím pokoji, nastavit komfortní teplotu na dvacet stupňů, noční útlum na osmnáct a nechat systém běžet týden v tomto režimu. Ranní kontrola v sedm hodin napoví, zda je potřeba předhřívání mírně posunout. Správně nastavená topidla budou pracovat přesně podle vašeho denního rytmu, nikoli podle rozmarů počasí za oknem.
Zdroje článku: houz.no, denik.cz, kvety.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský