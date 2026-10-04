Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Elektrikáři dělají s radiátory v říjnu jednoduchou věc. Sníží tak účty za topení v průběhu celé zimy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podzimní měsíce pravidelně přinášejí otázku, jak udržet doma příjemné teplo a zároveň nenechat účty za elektřinu vystřelit do astronomických výšin.
Elektrikáři dělají s radiátory v říjnu jednoduchou věc. Sníží tak účty za topení v průběhu celé zimy

Elektrikáři dělají s radiátory v říjnu jednoduchou věc. Sníží tak účty za topení v průběhu celé zimy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 03:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
V neděli ve 20:15 ztuhne celé Česko: Prima Cool odpálí nejlepší akčňák s Arnoldem Schwarzeneggerem
V neděli ve 20:15 ztuhne celé Česko: Prima Cool odpálí nejlepší akčňák s Arnoldem Schwarzeneggerem
Velký obchodní řetězec bude zavírat pobočky v Česku a vyprodává zboží za zlomek ceny
Velký obchodní řetězec bude zavírat pobočky v Česku a vyprodává zboží za zlomek ceny

Tradiční řetězec s chovatelskými potřebami se propadl do dluhové pasti přes 765 milionů korun. Majitelé...

Toto nalijte v říjnu na terasu. Zelenošedá špína se rozpustí a steče v potůčcích dolů
Toto nalijte v říjnu na terasu. Zelenošedá špína se rozpustí a steče v potůčcích dolů

Mokrý biofilm z řas mění venkovní dlažbu v nebezpečnou klouzačku. Místo drahých chemikálií a tlakové myčky...

Jaký je nejlevnější supermarket s potravinami v Česku? Má punc luxusu. Odpověď hodně překvapí
Jaký je nejlevnější supermarket s potravinami v Česku? Má punc luxusu. Odpověď hodně překvapí

Každý den slyšíme, kde nakoupit nejlevněji. Ale co když ignorujete letáky a prostě nakoupíte běžný týdenní...

Zapomeňte na céčko. Na rýmu a nachlazení mnohem lépe funguje úplně jiný vitamin
Zapomeňte na céčko. Na rýmu a nachlazení mnohem lépe funguje úplně jiný vitamin

Každý rok při prvních příznacích rýmy sahají lidé po vitaminu C. Jenže věda ukazuje, že jeho účinek je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.