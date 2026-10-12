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Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc

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Pračka o sobě dává vědět. Při odstřeďování drnčí celou koupelnou, a tak se jí snadno připíše velký podíl...
Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc

Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 04:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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