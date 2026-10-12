Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celou noc

Pračka o sobě dává vědět. Při odstřeďování drnčí celou koupelnou, a tak se jí snadno připíše velký podíl na spotřebě elektřiny. Mnohem větší žrout přitom bývá tichý a stojí v ložnici vedle postele.
Řeč je o elektrickém přímotopu, kterým si mnoho domácností přitápí v ložnici, jakmile na podzim klesnou noční teploty. Elektrikáři i hasiči k němu mají výhrady hlavně kvůli bezpečnosti. Druhá polovina příběhu se ale odehrává na elektroměru.
Pračka je překvapivě skromná
Úsporný model dnešní pračky potřebuje na jedno vyprání méně než jednu kilowatthodinu. Starší energetické štítky přepočítávaly roční spotřebu na 220 pracích cyklů, což odpovídá zhruba čtyřem praním týdně. Současný štítek platí od března 2021, používá třídy od A do G a spotřebu uvádí na 100 cyklů.
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Při 220 praních za rok tak úsporná pračka spotřebuje přibližně 116 až 150 kWh podle konkrétního modelu. Méně úsporné kusy se dostanou zhruba na 220 kWh. Právě tyhle hodnoty poslouží jako měřítko.
Na celoroční praní stačí dva týdny nocí
Kolik kilowattů stojí na štítku přímotopu, tolik kilowatthodin mu elektroměr připíše za každou hodinu, kdy topí naplno. Odporové topidlo totiž všechnu odebranou elektřinu promění v teplo. Běžné modely v obchodech mívají příkon zhruba od 1,5 do 2,3 kW.
Zbytek je násobilka. Vezměme přímotop s příkonem 2 kW, který v ložnici hřeje naplno od jedenácti večer do půl sedmé ráno. Za sedm a půl hodiny spotřebuje 15 kWh. Roční spotřebu úsporné pračky tak dožene zhruba za osm až deset nocí a u méně úsporné pračky mu to zabere asi dva týdny. Topná sezona přitom trvá několik měsíců.
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Pračka Roční spotřeba Přímotop 2 kW (7,5 hodiny naplno, 15 kWh za noc) ji dožene Úsporná pračka přibližně 116 až 150 kWh (podle modelu) zhruba za osm až deset nocí Méně úsporná pračka zhruba 220 kWh asi za dva týdny
Kolik to dělá v korunách, zjistíte snadno, když 15 kWh vynásobíte cenou jedné kilowatthodiny ze svého vyúčtování. Termostat sice přístroj občas vypne, jenže v chladné ložnici s netěsnými okny se zapíná často a pokaždé topí dlouho.
Proč nepatří do prodlužovacího kabelu
Teď přichází část, kvůli které elektrikáři varovně zvedají prst. Levný prodlužovací kabel s tenkými vodiči snese podle štítku zhruba 2 200 až 2 300 W. Přímotop kolem 2 kW ho tak celou noc drží těsně pod hranicí a kabel se při takové zátěži hřeje.
Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v obýváku sežere za rok víc proudu než lednice a pračka dohromady. Češi ho nechávají zapnutý celý den Topidlo s příkonem kolem 2 kW drží levný prodlužovací kabel celou noc těsně pod hranicí jeho zatížitelnosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přetížený kabel postupně měkne a v nejhorším případě začne hořet. Prodlužovací kabel okamžitě odpojte a přestaňte ho používat, když:
je kabel nebo rozbočovač na dotek teplý a měkne, plast u zásuvky ztmavl nebo se zdeformoval, světla v místnosti poblikávají nebo opakovaně padá jistič, ozve se praskání nebo je cítit spálený plast.
Bezpečná cesta podle elektrikářů i hasičů vede u topidla s vysokým příkonem rovnou do pevné zásuvky ve zdi. Například návod k olejovému radiátoru Guzzanti prodlužovací kabely přímo zakazuje a varuje i před zapojením dalších spotřebičů do stejného okruhu, protože hrozí jeho přetížení.
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Hasiči upozorňují, že požáry od topidel nejčastěji začínají u hořlavých věcí v jejich těsné blízkosti. V ložnici je takových věcí kolem postele hodně: peřina svezená z matrace, přehoz, polštář na zemi nebo svetr pověšený přes opěradlo židle.
Návody k topidlům proto žádají odstup aspoň jeden metr od všeho, co může vzplanout. Přístroj se nesmí ničím přikrývat, protože bez proudění vzduchu se přehřívá. Některé návody dokonce výslovně uvádějí, že spotřebič nemá běžet bez dozoru, což se spánkem jde těžko dohromady.
Chladnější ložnice, nižší účet
Spánku svědčí chladnější vzduch, obecně se doporučuje zhruba 17 až 18 °C. Čím níž termostat v ložnici nastavíte, tím méně času přímotop stráví topením, a to se na spotřebě projeví.
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Jakmile vzduch v místnosti dosáhne zvolené teploty, termostat topení vypne a znovu ho pustí až po ochlazení. Přístroj s vlastním časovým programem umí teplotu po usnutí sám snížit a před budíkem ji vrátit. Výrobci některých topidel ale v návodech výslovně zakazují zapojení přes externí zásuvkový časovač, protože by se přístroj mohl zapnout i ve chvíli, kdy je něčím zakrytý.
Nižší teplota nastavená na termostatu zkracuje dobu, po kterou přímotop v ložnici topí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Okny může podle ČEZ unikat až čtvrtina tepla, takže se na noc vyplatí zatáhnout závěsy, pokud visí aspoň metr od topidla. Teplo udrží i zavřené dveře do zbytku bytu.
Zdroje: https://www.skrblik.cz/radce/jak-vybrat/jak-vybrat-pracku/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/470982-mikrovlnka-pracka-ci-lednice-kolik-stoji-mesicne-provoz-spotrebicu-prehled, https://www.bosch-home.com/cz/inspirujte-se/blog/nove-energeticke-stitky, https://www.finance.cz/539528-nove-energeticke-stitky-u-spotrebicu, https://energozrouti.cz/clanek/hasici-varuji-toto-zarizeni-nikdy-nepripojujte-k-prodluzovacce-hrozi-pozar-cele-domacnosti, https://www.planeo.cz/retlux-rpc-02p, https://cdn.4home.cz/871f131c-4092-4128-9ab2-1e55fd59fad9/GUZZANTI-GZ409BT-411BTF-411BD-cz-sk-pl-h-si-de-en.pdf, https://www.starapaka.cz/soubory/prilohy/2022/2022-11-18_Hasici-varuji-Topidla.pdf, https://shop.sws.cz/prod_img/vivax/ch-2010f–um-cz.pdf, https://www.ahprofi.cz/data/attachments/htp805601-uzivatelsky-manual_1.pdf, https://www.ceskestavby.cz/clanky/lekce-z-nesetrnosti-na-kolik-vyjde-vytapeni-primotopem-31611.html, https://www.cez.cz/cs/podpora/energeticky-radce/loznice, https://energozrouti.cz/clanek/kolik-korun-vas-stoji-zapnuty-primotop-pres-noc-tato-castka-vas-zaskoci-snadno-ji-ale-snizite-na-pulku
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