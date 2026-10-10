Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici běží celou noc a za rok vás stojí víc než mraznička

Největšího žrouta elektřiny hledá většina lidí v kuchyni. Mraznička běží nepřetržitě, a tak padá podezření hlavně na ni. V ložnici ale stojí přístroj, který zapínáme jen pár měsíců v roce a stejně dokáže mrazničku na ročním účtu předběhnout. Spousta lidí ho nechává běžet celou noc a ráno nad jeho spotřebou vůbec nepřemýšlí.
Mraznička běží pořád, a přitom tolik nestojí
Nálepka domácího žrouta sedí mrazničce jen zčásti. Je sice zapnutá čtyřiadvacet hodin denně celý rok, jenže moderní model střední velikosti spotřebuje kolem 200 kilowatthodin ročně. Při ceně elektřiny okolo 6 korun za kilowatthodinu to vyjde zhruba na 1 200 korun za celých dvanáct měsíců. Starší kus, kterému táhne na deset let, se dostane výš, u úsporných novějších mrazniček je to naopak méně.
Mraznička běží nepřetržitě celý rok, přesto se její roční účet za elektřinu drží kolem 1 200 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Těch 200 kilowatthodin se navíc rozloží do celého roku. Žádný nárazový odběr, jen tiché bzučení kompresoru na pozadí. Právě tahle setrvačnost svádí k tomu brát mrazničku jako hlavního viníka vysokých účtů.
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Spotřebičem, který mrazničku přebíjí, je klimatizace v ložnici. Paradox spočívá v tom, že běží jen v nejteplejších měsících, a přesto její letní účet často přeskočí to, co mraznička utratí za dvanáct měsíců.
Běžná nástěnná jednotka vhodná do ložnice má chladicí výkon kolem 2,5 kilowattu. Když ji necháte běžet celou horkou noc, tedy zhruba osm hodin, spotřebuje dvě až tři kilowatthodiny. Jedna noc tak přijde zhruba na dvanáct až osmnáct korun. To nezní draze, jenže nocí za léto naskáče spousta. Za celou sezonu se spotřeba vyšplhá klidně přes dva tisíce korun, u výkonnějších nebo méně úsporných jednotek ještě výš. A to už je víc, než stojí mraznička běžící bez přestávky celý rok.
Srovnání obou spotřebičů shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Jak dlouho běží Spotřeba Náklady Mraznička 24 hodin denně, celý rok kolem 200 kWh ročně zhruba 1 200 Kč za rok Klimatizace v ložnici jen v nejteplejších měsících 2 až 3 kWh za noc přes 2 000 Kč za sezonu Proč „jen chlazení“ spolkne tolik proudu Přečtěte si také: Tento 1 přístroj v ložnici sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celou noc
Za vysokým účtem stojí paradoxně úsporná technologie. Princip je stejný jako u tepelného čerpadla, horký vzduch z pokoje putuje ven a každá spotřebovaná kilowatthodina elektřiny přesune trojnásobek až pětinásobek tepla. Chlazení tak samo o sobě patří k energeticky příznivým způsobům, jak srazit teplotu. Přesto si ukousne velký kus odběru, protože v plném chlazení táhne nástěnná jednotka kolem půl až jedné kilowatthodiny každou hodinu provozu.
Odběr roste s vedrem. Čím větší rozdíl mezi teplotou venku a uvnitř, tím víc se přístroj nadře. V tropických nocích vyskočí spotřeba o třetinu až polovinu oproti mírnějšímu večeru. Svůj díl má i samotný dům. Tam, kde chybí zateplení a okna jsou stará, chlad rychle uniká ven, takže přístroj musí chladit déle a spotřeba se klidně vyšplhá na dvojnásobek oproti rekonstruovanému bytu. Pozor také na přenosné modely. Mobilní klimatizace postavená na léto k posteli spotřebuje při stejném výkonu o polovinu až dvojnásobek víc než pevně instalovaná jednotka.
Jak spát v chladu a nezruinovat se
Klimatizace se kvůli účtu vzdávat nemusíte, jen ji používejte chytřeji:
Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tenhle 1 přístroj v koupelně spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den Nepřestřelujte teplotu, je to nejčastější chyba. Jakmile stáhnete chlazení pod zhruba 24 stupňů, připlatíte si za každý další stupeň dolů asi tři procenta spotřeby navíc. Na spaní přitom bohatě stačí kolem 22 až 24 stupňů. Chladit na pouhých 18 stupňů účet jen zbytečně žene nahoru a velký teplotní skok proti venkovnímu horku tělu nedělá dobře. Rozdíl mezi venkem a ložnicí je lepší držet maximálně kolem sedmi stupňů. Zapněte noční nebo spánkový režim. Jednotka s invertorem po usnutí sama stáhne výkon a teplotu jen udržuje, místo aby pořád spínala naplno. Zchlaďte pokoj dřív, než udeří největší vedro. Ráno nebo navečer při nižší venkovní teplotě má přístroj méně práce. Stiňte okna zvenku. Rolety nebo žaluzie umístěné na vnější straně zachytí sluneční žár dřív, než stihne prohřát pokoj, a seberou tak přístroji zhruba tři čtvrtiny práce.
Kdo teprve plánuje pořízení nové jednotky, ať sleduje energetickou třídu a hodnotu SEER. Úspornější model spotřebuje při stejném chlazení výrazně méně, i když se rozdíl v pořizovací ceně na samotné úspoře za elektřinu vrací pomalu. Hlavním přínosem bývá tišší chod a vyšší pohodlí.
Zdroje: https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-180085, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://klimwatt.cz/blog/spotreba-elektriny-klimatizace/, https://www.spp.cz/magazin/spotreba-klimatizace-v-lete-kolik-vas-realne-stoji-chlazeni-bytu-a-domu
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