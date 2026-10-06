Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v koupelně spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den

Většina lidí hlídá spotřebu u pračky, lednice nebo myčky. Tím největším tichým žroutem v domácnosti ale bývá nenápadná věc na zdi v koupelně, na které visí ručníky. Běží potichu, nehlučí, nikdo si jí nevšímá. A právě proto dokáže za rok spolknout víc elektřiny než pračka, kterou pouštíte několikrát týdně.
Na zdi v koupelně, kde visí ručníky
Řeč je o elektrickém topném žebříku, kterému se taky říká elektrický sušák ručníků. Poznáte ho snadno. Je to ta kovová mřížka s příčkami přišroubovaná ke stěně, přes kterou přehazujete osušky, nejčastěji v bílém nebo lesklém chromovém provedení. S ústředním topením nemá nic společného, protože má vlastní ohřev. Uvnitř se skrývá elektrická topná tyč, která nahřeje kovové trubky, a ty pak sálají teplo do celé místnosti.
Příkon se liší model od modelu:
jednodušší kousky určené hlavně na dosoušení ručníků si vystačí zhruba s 200 watty, výkonnější žebříky naplněné teplonosnou kapalinou se běžně pohybují mezi 600 a 900 watty, do větších koupelen se prodávají i kilowattové varianty. Přečtěte si také: Otevřete dnes mrazák a podívejte se na stěny. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc
Žádné z těch čísel nezní samo o sobě nijak děsivě. Potíž nastává ve chvíli, kdy takový spotřebič běží pořád dokola.
Proč utáhne víc elektřiny než pračka
O spotřebě rozhoduje hlavně počet hodin, po které spotřebič běží. Pračku pustíte párkrát do týdne a jeden cyklus zabere hodinu nebo dvě, takže dohromady naskáče jen pár stovek hodin za celý rok. Topný žebřík, který nikdo nevypíná, je oproti tomu v chodu všech 8 760 hodin, co rok má.
A to se na spotřebě pozná okamžitě. Vezměte slabší model s příkonem 200 wattů. Když ho nikdo nevypne, naskáče mu za rok na elektroměru zhruba 1 750 kilowatthodin. Moderní pračka se přitom podle energetické třídy a způsobu praní vejde zhruba do 150 až 280 kilowatthodin ročně. Jeden jediný věšák na ručníky tak klidně spotřebuje několikanásobek toho, co pračka, v krajním případě i zhruba desetkrát tolik. U silnějších modelů je ten rozdíl ještě propastnější.
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Srovnání přehledně shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Doba provozu za rok Roční spotřeba Topný žebřík (200 W, bez vypínání) 8 760 hodin kolem 1 750 kWh Moderní pračka pár stovek hodin 150 až 280 kWh Kolik to dělá na ročním účtu
Pro představu, jak velké číslo to je: oněch 1 750 kilowatthodin odpovídá zhruba 60 procentům toho, co za rok spotřebuje běžná česká domácnost, pokud elektřinou netopí ani neohřívá vodu. Taková domácnost se pohybuje kolem 2 900 kilowatthodin ročně. Jeden spotřebič v koupelně tedy dokáže sežrat víc než polovinu veškeré elektřiny, kterou domácnost za rok protočí.
V penězích to podle ceny elektřiny dělá tisíce korun ročně. Samotná silová složka u nepřetržitě zapnutého dvousetwattového žebříku přeskočí šest tisíc korun za rok, a jakmile připočtete distribuci a další poplatky, účet znovu povyroste. Za kilowatthodinu teď se všemi poplatky platíte v průměru kolem šesti korun. A u kilowattového modelu, který běží bez vypínání celý rok, se roční náklad může vyšplhat i přes třicet tisíc korun.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu indukce a plynového sporáku, výsledek vás překvapí U nepřetržitě zapnutého žebříku vyšplhají náklady na elektřinu na tisíce korun ročně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak ho zkrotit a ušetřit tisíce
Dobrá zpráva je, že kvůli tomu žebřík nemusíte odpojovat natrvalo. Problém je jen v tom, že běží nonstop. Ve většině domácností bohatě stačí, když je v chodu jen pár hodin denně, nejčastěji ráno a navečer. Osušky mezitím uschnou, v místnosti je příjemně teplo a odběr spadne na malý zlomek.
Nejpohodlněji to zařídíte časovačem nebo termostatickou topnou tyčí, kterou dnes nabízí spousta výrobců. Naprogramujete dvě krátká okna, ve kterých má topení naběhnout, a mezi nimi i přes noc zůstane žebřík studený. Taková tyč stojí jen pár set korun a vrátí se během jediné topné sezóny. Rozdíl mezi věčně zapnutým žebříkem a rozumně nastaveným provozem se totiž u jednoho kusu počítá v tisících korun za rok.
Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba/pracky/, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://www.spp.cz/magazin/prumerna-spotreba-elektriny-domacnosti-2026-kolik-utratite-za-byt-dum-i-osobu, https://www.sanitino.cz/elektricky-topny-zebrik-jak-funguje-a-jak-vybrat-ten-spravny, https://www.tiscali.cz/topeni-v-koupelne-vas-stoji-pres-6-000-kc-rocne-vetsina-cechu-ho-nechava-bezet-zbytecne-cely-den-709327
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