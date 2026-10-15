Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v ložnici spotřebuje za rok víc než mrazák. Češi ho přitom nevypínají

V ložnici bývá do zásuvky zapojená jen hrstka věcí: lampička, budík, nabíječka telefonu. Když se ale začne měřit spotřeba po celém bytě, právě tady se může skrývat překvapení. Jeden přístroj tu topí ve dne v noci, celý rok, a jeho majitel ho za spotřebič skoro nepovažuje. Na ročním vyúčtování přitom předběhne i mrazák.
Topí i v červenci
Řeč je o vodní posteli. Její topení zůstává v zásuvce i uprostřed léta, protože prodejci vodních lůžek radí nechat ho zapnuté po celý rok. Bez dohřívání by se voda ustálila na teplotě vzduchu v ložnici, která je na pohodlné ležení i v létě příliš nízká, a postel by při ulehnutí studila. V teplých měsících ovšem topení naskakuje řidčeji a odebírá méně energie.
Krátká přestávka matraci neublíží. Voda pojme hodně tepla, dobře izolovaná matrace ho ztrácí jen pomalu a výpadek proudu na několik hodin postel téměř nepozná. Delší výpadek už se projeví. Po zhruba čtyřiadvaceti hodinách bez proudu bývá matrace citelně chladná a topení ji pak musí nějakou dobu dohřívat.
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Podle velikosti lůžka a teploty v místnosti si topení vezme zhruba 1 až 1,3 kWh za den. Za celý rok se tak nasčítá přibližně 365 až 480 kWh. U velkých postelí v chladné ložnici může být spotřeba výrazně vyšší.
Mrazák funguje podobně. Celý rok je v zásuvce a kompresor se rozběhne jen tehdy, když je to potřeba. Na energetickém štítku ale obvykle má menší číslo. Malá skříňová mraznička o objemu 85 litrů tam má 165 kWh za rok, velká pultová s objemem 297 litrů 231 kWh. Průměrně vyhřívaná vodní postel tak spotřebuje zhruba dvakrát víc elektřiny než běžný domácí mrazák.
Malá skříňová mraznička si podle energetického štítku řekne o 165 kWh za rok, velká pultová o 231 kWh. Ilustrační foto.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Co spíná Roční spotřeba Vodní postel topení řízené termostatem přibližně 365 až 480 kWh, u velkých postelí v chladné ložnici výrazně víc Skříňová mraznička 85 l kompresor 165 kWh Pultová mraznička 297 l kompresor 231 kWh Pod matrací pracuje topná rohož Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den
Voda v matraci by sama od sebe vychladla na teplotu pokoje, proto pod ní leží topná rohož napojená na termostat. Ten drží vodu obvykle kolem 28 °C, zhruba na teplotě kůže, a kdo chce, nastaví si ji podle sebe, nejčastěji v pásmu 27 až 30 °C. Právě tohle nepřetržité dohřívání stojí za spotřebou, o které je řeč výše.
Topení naskočí pokaždé, když voda klesne pod nastavenou hodnotu, a po dohřátí se zase vypne. Takhle to běží v pracovní dny, o víkendu i ve chvíli, kdy v posteli nikdo nespí.
Co spotřebu zvedá
Spotřebu nejvíc ovlivňuje, jaká teplota panuje v ložnici. Čím chladnější vzduch matraci obklopuje, tím dřív voda vystydne pod nastavenou hodnotu a tím vícekrát za den musí topná rohož naskočit. Počítá se i to, na kolik stupňů si vodu necháváte ohřívat, a samozřejmě objem matrace. Široké lůžko pro dva drží mnohem víc vody, kterou je potřeba udržet v teple, a tak si řekne o víc energie.
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Dalším faktorem je izolace. Moderní postele typu softside mají okraje z pěny, která teplo dobře drží. Naopak postel přistavená k chladné obvodové zdi ztrácí víc tepla do okolí. Totéž platí pro lůžko, které zůstává přes den odkryté, protože vyhřátá matrace pak zbytečně temperuje celou místnost.
Jak zjistit, kolik platíte vy
Přesné číslo ukáže měřič spotřeby neboli wattmetr. Pořídíte ho běžně za 200 až 500 Kč, třeba v prodejnách s elektronikou. Postup je pak jednoduchý:
Wattmetr zapojte mezi zásuvku a zástrčku topení. Měřte aspoň několik dní, protože topení spíná nepravidelně a jediný večer by dal zkreslený obraz. Naměřené kilowatthodiny vynásobte cenou za kWh, kterou najdete ve vyúčtování od dodavatele. Lepší modely navíc ukážou útratu přímo v korunách. Přečtěte si také: Tento 1 přístroj v kuchyni sežere za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají v zásuvce
Ušetřit se dá bez velké námahy. Pomůže ubrat stupeň na termostatu, přes den lůžko zakrýt přikrývkou nebo přehozem, a pokud to prostor dovolí, odsunout ho od studené stěny. Samotné topení ale nechte běžet, jak radí prodejci.
Zdroje: https://www.giga.de/tech/stromverbrauch-eines-wasserbetts-mit-diesen-kosten-muesst-ihr-rechnen–01KE7G8RBDPDM4DG2E5TD9CNY5, https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserbett, https://en.wikipedia.org/wiki/Waterbed, https://www.zbozi.cz/vyrobek/gorenje-fh30eaw/, https://www.planeo.cz/gorenje-f492pw, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bydleni/vodni-postel-pohodli-a-zdrava-zada/r~i:article:723872/, https://ceskykutil.cz/clanek-304271-laka-vas-vodni-postel, http://www.vodnimatrace.cz/otazky-odpovedi.html
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