Elektrikář varuje: tenhle 1 přístroj v koupelně spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den

Ráno suchý a teplý ručník, večer vyhřátá koupelna. Kvůli tomuhle pohodlí hřeje v mnoha bytech elektrický topný žebřík od rána do noci, i když v koupelně zrovna nikdo není. Elektrikáře k tomu, abyste zjistili, kolik vás to stojí, nepotřebujete. Stačí kalkulačka a srovnání se spotřebičem, který za velkého žrouta považuje skoro každý.
Pračka si vezme méně, než čekáte
Pračka působí jako energetický obr. Když ohřívá vodu, táhne ze zásuvky hodně proudu najednou a člověk pak čeká, že se to projeví i na vyúčtování. Jenže pere jen pár hodin týdně a většinu času stojí.
Úsporná pračka si tak za celý rok vezme zhruba 100 až 120 kWh. I když perete často, vyjde vás to ročně jen na několik set korun.
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Elektrický topný žebřík, kterému se také říká koupelnový radiátor nebo sušák na ručníky, má příkon ve stovkách wattů. Do menší koupelny se běžně vybírají modely kolem 300 až 500 W. Rozhoduje ale hlavně to, jak dlouho topí.
Spotřebu spočítáte jednoduše: příkon vynásobíte počtem hodin. Žebřík s příkonem 300 W, který hřeje celý den, spotřebuje za 24 hodin 7,2 kWh. Roční spotřebu pračky tedy dožene zhruba za dva týdny.
Pokud běží celý rok, dostane se přes 2 600 kWh. To je víc, než za rok spotřebuje elektřiny celý běžný byt, který elektřinou netopí ani neohřívá vodu. Takové domácnosti se obvykle pohybují mezi 1 500 a 2 500 kWh. I malý stowattový žebřík by při nepřetržitém provozu spotřeboval asi 876 kWh ročně, tedy přibližně osmkrát víc než pračka.
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Kilowatthodina vyjde domácnost s běžnou sazbou v roce 2026 zhruba na 6 až 7 korun podle dodavatele, pokud nepočítáte stálé měsíční platby. Pračka vás tedy stojí ročně zhruba 600 až 800 korun, kdežto třísetwattový žebřík puštěný nonstop přes 15 000 korun.
Spotřebič Roční spotřeba Roční náklady Úsporná pračka zhruba 100 až 120 kWh zhruba 600 až 800 Kč Žebřík 300 W puštěný nonstop přes 2 600 kWh přes 15 000 Kč
Skutečná spotřeba bývá o něco nižší, pokud má žebřík termostat. Ten topné těleso po dosažení nastavené teploty vypíná, takže žebřík nehřeje pořád naplno. Aby se ale žebřík puštěný celý den dostal jen na roční spotřebu pračky, musel by termostat nechat těleso vypnuté přes 95 % času.
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Nejčastějším důvodem je pohodlí. Ručník má být suchý, a proto žebřík zůstane zapnutý od rána. Spousta lidí ho pak nevypne ani na jaře a v létě, kdy koupelnu vytápět netřeba a ručník uschne i na studené tyči.
Britský prodejce koupelnových radiátorů Elegant Radiators označuje celodenní provoz za vůbec nejčastější chybu majitelů. Energetická společnost ČEZ ve svém Energetickém rádci radí brát elektrický žebřík jen jako doplněk, který se zapne čas od času.
Časovač, termostat a vypínač
Nejjednodušší úspora je topit jen tehdy, kdy koupelnu opravdu používáte. Pro odhad se hodí jednoduché pravidlo: každá hodina denního provozu třísetwattového žebříku vás za rok stojí kolem 110 kWh. To je zhruba tolik, kolik spotřebuje pračka za celý rok, a v korunách asi 700 Kč. Když žebřík topí jen krátce po ranním a večerním mytí, klesne jeho spotřeba na malý zlomek spotřeby při celodenním provozu.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v ložnici běží celou noc a za rok vás stojí víc než mraznička Časovač, který žebřík pouští jen ráno a večer, sníží jeho roční spotřebu na zlomek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomůže hlavně tohle:
Vestavěný časovač pustí žebřík jen ráno a večer, kdy se v koupelně myjete. Termostat udrží teplotu bez zbytečného přetápění. Vypnutí mimo topnou sezónu ušetří celé měsíce provozu.
Starší žebřík bez vlastní regulace lze napojit na spínací hodiny. V koupelně s vlhkostí a stříkající vodou by ale takovou úpravu měl udělat elektrikář.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/elektricky-topny-zebrik-casovac, https://www.cez.cz/cs/podpora/energeticky-radce/koupelna, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/470982-mikrovlnka-pracka-ci-lednice-kolik-stoji-mesicne-provoz-spotrebicu-prehled, https://www.skrblik.cz/energie/elektrina/naklady-na-elektrinu-za-domaci-spotrebice, https://elegant-radiators.co.uk/blogs/news/electric-towel-rail-running-costs, https://www.skrblik.cz/energie/elektrina/co-tvori-cenu-elektriny, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-to-netusi-ale-vypnutim-tohoto-zbytecneho-zarizeni-usetri-6000-kc-rocne
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