Elektrikář varuje: tahle 1 věc v dětském pokoji spotřebuje za rok víc než myčka. Rodiče ji přitom nevypínají ani v noci

V kuchyni hlídáme ledničku a myčku, v obýváku televizi. Jenže největší žrout elektřiny v mnoha domácnostech tiše bzučí někde úplně jinde a nezřídka svítí i ve tři ráno, kdy celý byt spí. Najdete ho v dětském pokoji a jeho roční účet dokáže zaskočit i rodiče, kteří si na šetření dávají velký pozor.
Žrout, který vypadá jako obyčejný počítač
Řeč je o herním počítači. Výkonná herní sestava se při náročné hře dostane klidně na 250 až 700 wattů, u nejsilnějších strojů i výš. Pro srovnání, obyčejný notebook na kancelářskou práci si vezme jen 20 až 60 wattů.
Největší podíl na spotřebě mají grafická karta a procesor. Samotná špičková grafika si při náročné hře vezme přes 400 wattů. K tomu se přičítá monitor, chlazení, pevné disky i všechna ta svítící světýlka uvnitř skříně. Čím výkonnější stroj, tím vyšší účet na konci měsíce.
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Děti počítač nechávají běžet většinou schválně. Má to svoje důvody a z jejich pohledu to dává smysl. Nejčastěji za tím stojí takzvané AFK hraní. V řadě her totiž postavě přibývají suroviny a vylepšení i bez zásahu hráče, takže ji děti nechávají běžet přes noc a ráno mají postavu o pořádný kus dál.
Děti nechávají herní počítač běžet přes noc kvůli stahování a nočním aktualizacím, účet za elektřinu tím rychle roste. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Velkou roli hraje i stahování. Dnešní hry mají klidně přes sto gigabajtů a jejich stažení i noční aktualizace zaberou dlouhé hodiny, tak se nechají běžet do rána. Někdy žádný praktický důvod není a dítě nechává stroj zapnutý prostě ze zvyku, aby k němu mohlo kdykoliv sednout. A pokud si doma provozuje vlastní herní server pro partu kamarádů, musí počítač zůstat vzhůru nonstop, aby se na něj dalo kdykoliv připojit.
Za rok spotřebuje víc než myčka, někdy i víc než lednička
Tady začíná ta nepříjemná matematika. Moderní myčka spotřebuje za rok zhruba 130 až 260 kilowatthodin podle energetické třídy a toho, jak často ji pouštíte. Úsporná lednička se vejde ještě níž, běžně kolem 100 až 250 kilowatthodin ročně.
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Herní počítač, který jede pořád dokola, je úplně jinde. U výkonnější sestavy, na které se večer hraje a přes den i v noci běží stahování nebo hra na pozadí, se roční spotřeba snadno vyšplhá na 1 200 až 1 600 kilowatthodin. Při ceně kolem 8 korun za kilowatthodinu i s distribucí a poplatky to dělá zhruba 10 000 až 13 000 korun ročně. U opravdu silného stroje v nepřetržitém provozu se účet může přiblížit i 20 000 korunám. Proti takovému žroutovi je roční provoz myčky jen malý zlomek.
Přehledně to srovnává následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba Úsporná lednička 100 až 250 kWh Moderní myčka 130 až 260 kWh Výkonná herní sestava v nepřetržitém provozu 1 200 až 1 600 kWh, u nejsilnějších i víc Změřte si spotřebu za pár set korun
Hádat se nevyplatí, spotřeba se dá snadno změřit. Nejvíc pohodlí nabídne chytrá zásuvka. Změří odběr a počítač navíc shodíte přes mobil i na dálku, třeba když jste zrovna v práci. Pořídíte ji od značek jako Shelly, Tesla Smart nebo Tapo zhruba za 500 až 1 500 korun.
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Levnější variantou je zásuvkový měřič, takzvaný wattmetr, který koupíte za 300 až 700 korun. Stačí ho zapojit mezi zásuvku a počítač a za pár dní běžného používání uvidíte skutečný odběr. Teprve s čísly v ruce poznáte, jestli jde o pár set korun, nebo o tisíce ročně.
Nejlepší úspora nestojí ani korunu
Největší úspora je překvapivě prostá, a to vypínat počítač na noc. Jen tím, že stroj nepoběží dlouhé hodiny úplně zbytečně, srazíte roční účet klidně o několik tisíc korun, u nonstop běžícího počítače i výrazně víc.
Pomůže domluva s dítětem, kdy a jak dlouho počítač poběží a že na noc jde pryč. Během krátkých přestávek stačí režim spánku, ve kterém si stroj vezme jen jednotky wattů místo plného příkonu. I vypnutý počítač ale pořád odebírá něco kolem 1 až 5 wattů, takže se vyplatí celou sestavu i s monitorem napojit na prodlužovací lištu s vypínačem a jedním cvaknutím ji odpojit úplně. A nezapomínejte stroj jednou za čas vyčistit od prachu, protože zanesené chladiče ženou spotřebu nahoru.
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Zdroje: https://www.geekboy.cz/clanek/spotreba-pocitacu/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/pocitace/, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://www.elektrina.cz/prikon-spotrebicu, https://energozrouti.cz/clanek/nejvetsiho-zrouta-elektriny-hledejte-v-detskem-pokoji
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