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Elektrikář varuje: tahle 1 věc v dětském pokoji spotřebuje za rok víc než myčka. Rodiče ji přitom nevypínají ani v noci

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V kuchyni hlídáme ledničku a myčku, v obýváku televizi. Jenže největší žrout elektřiny v mnoha domácnostech tiše bzučí...
Elektrikář varuje: tahle 1 věc v dětském pokoji spotřebuje za rok víc než myčka. Rodiče ji přitom nevypínají ani v noci

Elektrikář varuje: tahle 1 věc v dětském pokoji spotřebuje za rok víc než myčka. Rodiče ji přitom nevypínají ani v noci

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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