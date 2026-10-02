Elektrický kamper VW ID. California Cruise: z trakční baterie napojíte kávovar i gril, cena od 1,5 milionu

Auto stojí na platformě ID. Buzz a celý kempingový nápad se opírá o adaptér PowerSocket, který je součástí sériové výbavy. Přes něj se z baterie napájejí běžné domácí spotřebiče, výrobce udává trvalý výkon 2 000 W a špičkový 3 600 W. To je dost na elektrickou plotýnku, lednici a osvětlení v jednom okamžiku, tedy na provoz celého stanoviště bez kempingové přípojky.
Hodina u grilu vyjde na 12 km dojezdu, ranní káva na dva
Technologie se jmenuje Vehicle-to-Load a Volkswagen k ní jmenovitě zmiňuje kávovar, rychlovarnou konvici, plotýnku, chlazení, světla i nabíjení elektrokol a koloběžek. Ve výsledku to znamená, že vaření se přesouvá z vestavěné kuchyňky do zásuvky a ven pod markýzu.
Orientační přepočet spotřeby na ztracené kilometry vypadá takhle: nabití elektrokola spolkne přibližně 0,5 kWh, což odpovídá asi třem kilometrům dojezdu. Hodina grilování stojí kolem 2 kWh, tedy zhruba dvanáct kilometrů. Celý večerní balíček, do kterého patří vaření, osvětlení a dobíjení elektroniky, vyjde asi na 4 kWh, přibližně dvacet tři kilometrů. Kávovar je proti tomu drobnost, deset minut provozu znamená asi 0,25 kWh a necelé dva kilometry.
Obavy, že kemp vysaje baterii za jeden večer, čísla nepotvrzují. Temperování interiéru a vybrané komfortní funkce mají podle norského zastoupení Volkswagenu v režimu stání vydržet až 48 hodin. Samotný výkon 3 600 W přitom mezi elektromobily nevyniká, stejnou hodnotu nabízí i Hyundai Ioniq 5. Volkswagen ho ale dodává v autě, které je od výroby vybavené matrací, roletami a kempingovým režimem v palubním systému.
Výklopná střecha, dřez ani plynový vařič v ceně nejsou
Německá startovací cena po premiéře činí podle zahraničních zdrojů 60 761 eur, v přepočtu tedy okolo 1,5 milionu korun. Český ceník ani datum, kdy auto dorazí do tuzemských showroomů, Volkswagen zatím nezveřejnil. Evropské dodávky se mají rozjet na začátku roku 2027, norské zastoupení hovoří o otevření prodeje už ke konci roku 2026.
Za základní cenu dostane zákazník elektrický pohon na platformě ID. Buzz, a to v krátkém i dlouhém rozvoru, skládací devíticentimetrovou matraci pro dva, zatemňovací rolety na oknech, kempingové židle se stolkem a adaptér PowerSocket. K tomu patří režim California v infotainmentu, který umí naplánovat nabíjecí zastávky, a pakety Interior Style a Comfort.
Seznam toho, co v ceně není, je ale pro rozhodování podstatnější: chybí výklopná střecha, čtvrté a třetí lůžko, plynový vařič, dřez i druhé posuvné dveře. Všechno tohle současná spalovací California nabízí. Jako auto na denní dojíždění, které občas poslouží k přespání dvou lidí, má ID. California Cruise logiku. Jako obytný vůz pro čtyřčlennou rodinu neobstojí, protože v něm nemá kde spát ani kde vařit.
Vlastní dojezd VW neuvedl, nejblíž je 487 km z ID. Buzz Pro
Samostatnou hodnotu WLTP dojezdu pro ID. California Cruise Volkswagen dosud nepublikoval. Nejbližší referencí je ID. Buzz Pro, který s 79kWh baterií a krátkým rozvorem uvádí až 461 km, s 86 kWh a dlouhým rozvorem až 487 km. Kempingová vestavba znamená hmotnost navíc, takže reálný i homologační výsledek bude o něco nižší. O kolik, zatím nikdo neuvedl.
Nabíjení přebírá parametry platformy. Na střídavém proudu zvládne 11 kW, plné nabití tak trvá přibližně 7,5 hodiny, což odpovídá jedné noci v kempu se silnější přípojkou. Na stejnosměrné rychlonabíječce s výkonem 170 kW se baterie dostane z 5 na 80 procent za asi třicet minut, takže jedna ranní zastávka pokryje většinu denní trasy.
Hledání zásuvky v Česku problém nebude. Podle PRE je u nás necelých 6 400 veřejných dobíjecích bodů a ČEZ v únoru 2026 spustil svůj tisící dobíjecí stojan. Otázkou zůstává odlehlý kemp v Beskydech, kde se rychlonabíječky nestaví.
Dotace skončily, zdanitelný benefit spadne na 3 750 Kč měsíčně
Kdo čekal na státní příspěvek, má smůlu. Program NRB Záruka Elektromobilita má vyčerpané zdroje a příjem žádostí je ukončený, obecná nákupní podpora pro soukromé osoby v tuto chvíli neexistuje.
Firemní kupci jsou na tom lépe. U bezemisního služebního vozu, který zaměstnanec používá i privátně, stanovuje Finanční správa nepeněžní příjem na 0,25 procenta vstupní ceny měsíčně, zatímco u běžného spalovacího auta je to 0,5 procenta. Při startovací ceně kolem 1,5 milionu korun tedy zaměstnanci naskakuje zdanitelný benefit zhruba 3 750 Kč místo 7 500 Kč. Silniční daň se osobních vozidel kategorie M1 netýká vůbec, to ale platí pro všechna osobní auta bez ohledu na pohon.
Další elektrické Californie mají přijít do roku 2028
ID. California Cruise je první krok. Volkswagen otevřeně mluví o tom, že do roku 2028 rodinu California rozšíří o další plně elektrické modely, názvy ani konkrétní harmonogram ale zatím nezveřejnil. Postup je přitom čitelný: začít nejjednodušším dvoulůžkovým formátem, ověřit poptávku a obytnou výbavu přidávat postupně.
Pro zákazníka, který potřebuje čtyři lůžka a výklopnou střechu, se tím nic nemění a zůstává mu spalovací California. Elektrická nabídka rodiny má do roku 2028 jediného člena, a ten se začne v Evropě dodávat na počátku roku 2027.