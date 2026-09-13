El Niño nabírá na intenzitě. Meteorologové očekávají počasí, které v Česku nebylo od roku 1950

Klimatický fenomén El Niño v Tichém oceánu nabírá na síle rychleji, než meteorologové očekávali. Podle srpnové analýzy americké Národní zprávy pro oceány a atmosféru (NOAA) hrozí během nadcházejícího podzimu a zimy historicky nejsilnější epizoda od začátku moderních měření.
Pravděpodobnost, že jev dosáhne velmi vysoké intenzity, již překročila 90 procent. Teplota povrchové vody ve východní části rovníkového Pacifiku byla v červenci místy o více než dva stupně Celsia vyšší než dlouhodobý průměr. Výrazné oteplení zaznamenali vědci i pod hladinou oceánu.
Oceán a atmosféra fungují v novém režimu
Nejde pouze o dočasný nárůst teploty. Změnilo se proudění vzduchu a rozložení srážek nad Pacifikem, což podle NOAA znamená, že oceán a atmosféra již spolupracují v režimu typickém pro zesilující se El Niño.
El Niño se zesiluje a existuje více než 90procentní pravděpodobnost velmi silné události během podzimu a zimy 2026/2027 na severní polokouli,
uvádí se ve zprávě NOAA ze 13. srpna.
Červencová hodnota ve sledované oblasti Niño-3.4 dosáhla +1,4 stupně Celsia. Blíže k pobřeží Jižní Ameriky, v oblasti Niño-1+2, byla odchylka až +2,9 stupně. Pod hladinou Pacifiku byly rozdíly ještě dramatičtější – v některých hloubkách dosahovala teplotní anomálie podle měření až +10 stupňů Celsia.
Může překonat všechny extrémy od roku 1950
Ještě výraznější jsou vyhlídky na konec roku. Podle oficiální prognózy amerického Climate Prediction Center existuje během období od října do prosince 69procentní pravděpodobnost historicky silné epizody.
Meteorologové tím myslí případ, kdy by tříměsíční hodnota ukazatele RONI (Relative Oceanic Niño Index) dosáhla nejméně +2,5 stupně Celsia. Tento index, na který NOAA přešla teprve v únoru 2026, sleduje, o kolik je voda v klíčové rovníkové oblasti Pacifiku teplejší oproti tropickému průměru. Eliminuje tak zkreslení způsobené celkovým globálním oteplováním oceánů.
Pokud by této hranice bylo dosaženo, současné El Niño by podle NOAA překonalo intenzitu všech srovnatelných událostí v údajích sahajících do roku 1950, včetně dosud nejsilnějších super-epizod z let 1982/1983, 1997/1998 a 2015/2016.
Atmosféra nad Pacifikem se mění
El Niño není jen teplá voda v oceánu. Jedná se o rozsáhlou změnu vzájemného působení Pacifiku a atmosféry nad ním. NOAA v červenci zaznamenala v rovníkové oblasti neobvyklé větry v nižších i vyšších vrstvách atmosféry.
Nad střední a východní částí Pacifiku přibylo oblačnosti a deště, zatímco nad Indonésií byly srážky potlačeny. Výrazně záporné byly i ukazatele takzvané Jižní oscilace, které zachycují rozdíly tlaku vzduchu mezi jednotlivými částmi tropického Pacifiku.
Spolu s teplotou oceánu a větrem tak podle meteorologů všechny hlavní ukazatele směřují stejným směrem. Právě tento propojený systém dokáže měnit atmosférické proudění daleko za hranicemi Pacifiku a ovlivňovat charakter počasí v různých částech světa.
Síla jevu neznamená jistotu konkrétních extrémů
NOAA však upozorňuje, že ani mimořádně vysoká intenzita El Niña automaticky neznamená, že se všude zopakují typické důsledky předchozích epizod. Čím je jev silnější, tím je podle amerických meteorologů větší pravděpodobnost projevů, které se s El Niñem obvykle pojí. Konkrétní extrémy počasí však nelze z jeho síly předpovědět s jistotou.
V Česku se v minulosti El Niño projevoval teplejší zimou a většími srážkami.
"Pro Česko a střední Evropu to znamená spíše nadprůměrné teploty a většinou také nadprůměrné srážky. U srážek ale hodně záleží na přesné trajektorii tlakových níží a dlouhodobé předpovědi pro střední Evropu v tomto ohledu příliš dobře nefungují. Nejsilnější události z minulosti nicméně odpovídají právě tomuto scénáři, tedy zvýšené pravděpodobnosti teplé a vlhké zimy," vysvětlil pro Novinky.cz meteorolog Michal Žák.
Zdroje článku: cpc.ncep.noaa.gov, chaseituk.co.uk, ta3.com, novinky.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá