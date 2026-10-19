Ekologické tankování má háček. Biosložka v naftě B7 může nést uhlíkový dluh z kácení lesů, který se splácí až 162 let

Kroužek s nápisem E10 u benzinu a čtverec s B7 u nafty řeší jedinou věc: jestli palivo snese váš motor. První značka říká, že benzinový motor zvládne až 10 % etanolu. Druhá říká, že naftový motor zvládne až 7 % FAME, tedy methylesteru mastných kyselin. Z označení se nedozvíte, z jaké suroviny biosložka vznikla, jestli z české řepky, nebo z dovezeného palmového derivátu. Nedozvíte se ani to, zda prošla certifikací udržitelnosti.
Český benzin E10 má o víc než třetinu méně etanolu, než naznačuje název
Podle posledních veřejně dostupných podrobných dat ministerstva zemědělství obsahoval benzin na českém trhu v roce 2022 průměrně 6,2 % objemu etanolu. Desítka v označení je jen horní technická hranice třídy paliva a průměrný benzin z ní využil necelé dvě třetiny.
Obě biosložky vznikají úplně jinou chemií. Etanol je alkohol získaný kvašením cukrů z cukrové řepy nebo kukuřice. FAME se vyrábí esterifikací rostlinných olejů nebo živočišných tuků. S jinou chemií přichází i jiná surovina, na jedné straně cukr, na druhé olej nebo tuk. Od suroviny se odvíjí, jak její pěstování mění krajinu a kolik uhlíku se přitom uvolní.
OMV svůj standardní diesel značí jako B7.
Tři čtvrtiny biosložky české nafty rostly jako potraviny nebo krmivo
Etanol do českého benzinu se v tuzemsku v letech 2019 až 2023 vyráběl výhradně z cukrové řepy a kukuřice na zrno. Na celém českém trhu v roce 2022 pokryla kukuřice 64,3 % energetického obsahu etanolu, stojí na ní tedy téměř dvě třetiny. Melasa přidala 12,4 % a cukrová řepa 5,6 %. Zbytek tvořilo žito, pšenice, ječmen a menší podíl odpadů.
U nafty pocházelo 75,8 % energetického obsahu FAME z potravinářských a krmných plodin, mezi které statistika řadí řepku, slunečnici, sóju a PFAD. Použitý kuchyňský olej a živočišné tuky kategorií 1 a 2 tvořily 18,7 %, tedy necelou pětinu. Na pokročilé vstupy, jako je kukuřičný olej nebo volné mastné kyseliny, připadlo 5,5 %.
Řepka, nejdůležitější česká olejnina, roste na evropských polích a s odlesňováním se spojuje jen málo. V širším evropském mixu nafty se objevuje i palmový a sójový olej. Jaký díl ze zmíněných tří čtvrtin připadá v Česku na sóju, dostupný rozpis neuvádí.
Evropská komise přidává k palmovému oleji na seznam rizik i sóju
Klimatickou bilanci biopaliva může zásadně změnit ILUC, nepřímá změna využívání půdy. Když se na poli, kde dřív rostly potraviny, začne pěstovat surovina pro biopaliva, tlak na výrobu potravin se přelije jinam. Může skončit třeba v tropickém deštném lese, který ustoupí sójovým plantážím. Uhlík uložený v lese se uvolní do atmosféry a úsporu z biopaliva může smazat na desítky let. Studie v časopise Nature Climate Change uvádí, že uhlíkový dluh z přeměny půdy se splácí od jednoho roku až do 162 let, medián činí 19 let.
Zpráva Evropské komise z 20. ledna 2026 ukazuje, jak velké rozdíly mezi surovinami jsou. Z nové produkce palmového oleje se 27,1 % rozšířilo do lesů a dalších 13,7 % do rašelinišť, dohromady tedy přes dvě pětiny. U sóji zamířilo do lesů 14,1 % expanze, zhruba každý sedmý přírůstek. Cukrová řepa se do lesů rozšiřovala jen v 0,2 % případů, což je víc než stokrát méně než u palmy, a do rašelinišť vůbec.
Palma proto v unijních pravidlech zůstává surovinou s vysokým rizikem ILUC a sója má podle téže zprávy nově splňovat stejná kritéria. Řepa, kukuřice ani obilí, ze kterých se vyrábí etanol, do této kategorie nespadají. Kritika biosložky v naftě kvůli kácení lesů tedy má v datech oporu, na benzin E10 s etanolem z řepy a kukuřice se ale přenášet nedá.
Kolik emisí biosložky ušetří a kdo ověřuje, odkud pocházejí
Průměrný emisní faktor etanolu na českém trhu činil v roce 2022 13,0 g CO₂eq/MJ, zatímco fosilní benzin má 93,3 g. Etanol tak vychází zhruba na sedminu fosilní hodnoty. U FAME to bylo 20,7 g oproti 95,1 g u fosilní nafty, tedy něco přes pětinu. Obě biosložky jsou podle těchto průměrů výrazně čistší než fosilní palivo. Pokud se do mixu nafty dostane palmový nebo sójový olej s přirážkou za ILUC, může se úspora podstatně ztenčit.
Původ suroviny sleduje unijní databáze, která pracuje s digitálními certifikáty udržitelnosti a hmotnostními bilancemi mezi ekonomickými operátory. Je navržená pro regulátory a dodavatele, zákazník u stojanu do ní přístup nemá.
Ani odpadní suroviny nejsou automaticky bez rizika. Organizace Transport & Environment upozorňuje, že použitý kuchyňský olej a živočišné tuky tvořily v roce 2022 zhruba třetinu spotřeby biodieselu v EU. Zároveň varuje, že se do odpadních kategorií mohou přebalovat problematické palmové deriváty. Evropská unie proto posiluje trasovatelnost v databázi, do které koncový zákazník nevidí.