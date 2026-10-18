Egománie má tvář. Šíleného herce Klause Kinského chtěli ve filmovém zákulisí úkladně zabít

„Každému šedivému vlasu na mé hlavě říkám Kinski,“ prohlásil legendární německý režisér Werner Herzog, jenž s bouřlivým hercem navázal filmovou spolupráci, která opakovaně přesáhla oblast audiovizuálního média. Klaus Kinski byl podle režiséra Fitzcarralda geniálním hercem, ale též nevyzpytatelnou bestií, kterou se dennodenně snažil domestikovat. Právě jejich turbulentní vztah, zmapovaný mimo jiné v Herzogově dokumentu Můj milovaný nepřítel z roku 1999, dokonale shrnuje osobnost a umělecké schopnosti jedné z nejobávanějších charakterních stálic kinematografie od 50. do 80. let. Kinski, jenž zemřel v pětašedesáti letech roku 1991, by dnes oslavil sté narozeniny.
„Proč spolu pracujete?“ ptali se jich novináři, když se Kinski v roce 1979 sešel s Herzogem na coloradském festivalu Telluride. Tehdy za sebou měli tři filmové spolupráce a režisér přiznal, že teprve krátce před setkáním po několikaletém odloučení se vzdal plánů na hercovu vraždu. „Protože je šílenec,“ odvětil bez váhání Kinski. „A já také,“ dodal jedním dechem.
Osudoví parťáci do nepohody se poprvé setkali už o dvě dekády dříve, kdy bezmála třicetiletý Kinski sdílel ubytování s rodinou tehdy třináctiletého Wernera. Několikaměsíční anabáze zanechala na budoucím filmaři nesmazatelný dojem, což v dokumentu Můj milovaný nepřítel důkladně rozprostírá. Především divadelní herec, přesvědčený o vlastní výjimečnosti, byl schopen strávit až 49 hodin zavřený v koupelně ve stavu manické zuřivosti. Jindy prorazil dveře, panty nepanty, a vykřičel se na nevinnou spolubydlící, která mu zapomněla vyžehlit košili.
Co je mýtus a co skutečnost
S impulzivním chováním měl ostatně problém od mládí a jedna z nejtemnějších epizod se odehrála v září 1950, kdy skončil na tři dny v berlínské psychiatrické klinice Karl Bonhoeffer. Podle dobových zdravotních záznamů předtím v záchvatu vzteku napadl lékařku, demoloval vybavení její kuchyně a pokusil se ji škrtit; následně se pokusil o sebevraždu léky. K zásahu musela přijet policie. Příběh se dostal na veřejnost po zpřístupnění části archivních záznamů v roce 2008 a vyvolal spor o soukromí herce i jeho rodiny, ale zcela konkrétně doložený nebyl.
Celkem věrně ale předesílá hercovo pozdější dobře zdokumentované vystupování, které se mohlo proměnit o 180 stupňů doslova z vteřiny na vteřinu. Sám Kinski to v autobiografii Ich brauche Liebe z roku 1988 částečně svaloval na traumatizující dětství. Narodil se jako Klaus Günter Karl Nakszynski v tehdejším Svobodném městě Gdaňsku, dnešním polském Sopotu, a rodina se kvůli finančním problémům přestěhovala do Berlína. Herec v knize vyprávěl o strastiplné chudobě a také o zneužívání, které si vytrpěl především ze strany matky. Herzog to ale zpětně zpochybnil a ve zmíněném dokumentu tvrdí, že Kinski dospíval v solidně zaopatřené středostavovské rodině.
Herec si kolem sebe rozhodně rád budoval mýtus a různé životní kapitoly pro veřejnost zabarvoval. Podle všeho se to týká i bezpochyby tvrdé válečné zkušenosti. Do německého wehrmachtu jej povolali jako sedmnáctiletého v roce 1943 a na frontu se podle dostupných životopisných údajů dostal až koncem roku 1944, kdy byla jeho jednotka přesunuta do okupovaného Nizozemska. Podle nekrologu v časopise Variety padl do britského zajetí druhý den bojového nasazení a byl převezen do Anglie. Ve své autobiografii to ale líčí poněkud dramatičtěji: Tvrdil, že se rozhodl dezertovat, německé jednotky ho dopadly a vojenský soud ho odsoudil k smrti. Při následném útěku měl přemoci vojáka, který ho hlídal, a zmizet v lesích. Nakonec se prý ukryl v jámě v zemi, kde ho objevila britská či kanadská hlídka a postřelila ho do paže. Kinski uváděl, že utrpěl dva průstřely v oblasti ramene a paže a strávil čtrnáct týdnů ve vojenské nemocnici.
Mezinárodní nepřehlédnutelný samouk
Po varietních a divadelních začátcích a krátkém působení na vídeňském Burgtheateru se Kinski uchytil jako recitátor a sólový performer. Na jevišti přednášel Villona, Shakespeara a Oscara Wildea. Právě schopnost strhnout publikum hlasem, gestem a fyzickou přítomností byla jednou z jeho největších zbraní — i když hranice mezi uměleckým vystoupením a osobním výstupem u něj často mizela. Herzog si ostatně vzpomínal, že během zmíněného spolubydlení Kinski podstupoval trénink hraničící s šílenstvím. „Byl samouk. V té své komůrce často celých deset hodin v kuse – bylo to slyšet až ven – cvičil řeč. Naprosto neuvěřitelné. Vždycky se tvářil, jako by to byl prapůvodní génius, který spadl z nebe a má všechno darem z boží milosti. Pravda ale je, že neuvěřitelně cvičil a trénoval. Byl to vysoce vycvičený člověk. Při recitaci poezie a podobně měl ten úplně naučený, drnčivý divadelní tón typický pro padesátá léta. Ovládal ho dokonale, ale později ho zavrhl.“
Na Herzoga tak nezapůsobil jen negativně, naopak jej uhranul i na stříbrných plátnech, kde od padesátých let upoutal mezinárodní pozornost. Herzogovi konkrétně utkvělo válečné drama Kinder, Mütter und ein General z roku 1955, v němž Kinski jako německý důstojník odsoudí k smrti postavu Maximiliana Schella. S od pohledu psychopatickým hercem nebylo snadné pořízení, ale jeho obličej a nesporné nadání byly i pro velké zahraniční režiséry darem. Sám Kinski byl mimořádně pracovitým hercem, který se neštítil téměř žádné zakázky. Objevil se v Doktoru Živagovi Davida Leana, ve filmu Sergia Leoneho Pro pár dolarů navíc nebo jako nelítostný lovec odměn ve westernu Velké ticho Sergia Corbucciho. V německých kriminálkách podle Edgara Wallace patřil k výrazným tvářím a v evropské žánrové produkci se stal spolehlivou volbou pro psychopaty, sadisty a nejrůznější padouchy. Dobře si ho zapamatovalo i československé publikum, díky sérii o Vinnetouovi – v pořadí třetím filmu s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem Rudý gentleman ztvárnil výraznou zápornou postavu.
Když mu tedy osmadvacetiletý Herzog poslal scénář ke zdánlivě neproveditelnému dobrodružství conquistadorů Aguirre, hněv boží, Kinski byl nejen ve své vlasti známou, nepřekvapivě však kontroverzní osobností. Krátce před odletem do Peru, kde Aguirre vznikal v nezkrotných přírodních lokacích, herec dokončil veřejné představení Jesus Christus Erlöser (Ježíš Kristus Spasitel), v němž chtěl přednést vlastní text o Ježíšovi jako radikálovi stavějícím se proti mocným a institucím. Publikum ale místo soustředěného poslechu začalo vykřikovat, zesměšňovat ho a přerušovat. Kinski se snažil pokračovat, vztekal se na vyrušující a nakonec se jeho vystoupení proměnilo v otevřenou konfrontaci s hledištěm. A mnohé z toho si přenesl k Herzogovi, jenž vzpomínal na to, jak herec vybuchl hned první den, když mu do stanu daleko od civilizace zatékalo.
Osm kulek pro tebe a jedna pro mě
„Právě tehdy přerušil své Ježíšovo turné, vystupoval ve velkých arénách, třeba v berlínském Sportpalastu, ale publikum chtělo vidět jen to, jak zuří, a on se stal terčem posměchu, dostával strašlivé záchvaty, běsnil a křičel. Na place pak dorazil jako vysmívaný, neuznaný Ježíš a do téhle role se plně vžil a žil v ní dál. Často bylo velmi těžké s ním mluvit, protože vám odpovídal jako Ježíš. Podobné stylizace u něj bylo vidět i dřív, v jeho rané fázi jako François Villon, zchudlý tulák a básník, jako Dostojevského Idiot a později v životě také jako Paganini,“ vyprávěl Herzog, jenž herce rázem odhadl. Kinski byl podle něj neuvěřitelně sebestředný a především mu dělalo problém, když na chvíli nebyl centrem pozornosti. Nesouhlasil tak s některými monumentálními a kontemplativními záběry na přírodní scenérie, v nichž jeho postava mizela jako nicotná tečka.
„Nejvýznamnější krajinou světa je pro něj lidská tvář,“ usoudil režisér. To ke Kinskému bezesporu pasovalo, expresivnější tvář aby člověk v poválečné kinematografii pohledal. Horší bylo, že jeho herecká egománie ohrožovala nejen každodenní chod produkce, ale také lidské životy. Jeden z vedlejších místních herců po letech Herzogovi vyprávěl, jak Kinského v noci rozčílilo, že si skupina členů štábu po práci povídá a hraje karty. Vzal tedy pušku Winchester a vystřelil tři rány do jejich přeplněného stanu. Nikdo nebyl zabit, ale jednomu z mužů střela poranila koneček prstu. Jindy svůj koncentrovaný vztek vypouštěl přímo v záběrech a tentýž herec si odnesl doživotní šrám, když ho Kinski zuřivě praštil rukojetí meče do helmy – nebýt jí, nemusel by prý přežít. Herzog tak přišel na to, že Kinského musí mezi scénami vyprovokovat, aby se vznětlivý muž „vyprázdnil“ a nepřenášel cholerickou energii do záběrů, které lidskou egománii naopak pozorovaly s odstupem.
Jejich konfrontace se už po prvním společném filmu staly legendou a vrcholily mediálně často rozmazávanou historkou, podle níž Herzog svému herci se zbraní v ruce vyhrožoval zastřelením, pokud z placu odejde. Pravda to byla prý jen částečně a režisér po letech uvedl daný incident na pravou míru. „Kinski tehdy jako už mockrát neuměl text a v takových chvílích si vždycky hledal oběť. A najednou začal šílenstvím řvát ‚ty svině‘ a myslel tím asistenta kamery, který se ušklíbl, a že ho musím okamžitě vyhodit. Odpověděl jsem, že ho nemůžu vyhodit, že by na protest odešel celý štáb. A on najednou sbalil věci a smrtelně vážně prohlásil, že teď odjíždí a opouští natáčení. Naložil si to do rychlého člunu a já věděl, že už třicetkrát, čtyřicetkrát, padesátkrát porušil smlouvy. Krátce předtím přerušil turné, předtím nechal propadnout divadelní angažmá. A věděl jsem, že teď opravdu odejde. Šel jsem k němu, úplně klidně, mimochodem jsem byl neozbrojený, později se ten incident snažil upravit, aby vypadal trochu lépe. Řekl jsem mu, že to nejde, že film je důležitější než naše osobní city a důležitější než naše osoby vůbec. A že si tohle nemůže dovolit. A on na to, že ne, že jede, a já mu řekl, že mám pušku, sice ne tady, ale že by dojel nanejvýš k nejbližšímu záhybu řeky a tam by dostal osm kulek do hlavy a devátá by byla pro mě. A měl dost instinktu, aby poznal, že to už není žert,“ vyprávěl Herzog, podle něhož pak byl Kinski „posledních pár natáčecích dnů velmi, velmi disciplinovaný“.
Jak zkrotit bestii?
Kinski pak s Herzogem dle vlastních slov v show Davida Lettermana několik let nepromluvil, ale profesně si byli stále souzeni. V 70. letech herec účinkoval v sérii italských či francouzských detektivek, z nichž nejslavnější je zřejmě Smrt darebáka s Alainem Delonem. Steven Spielberg ho chtěl obsadit do role nacistického vyšetřovatele Tohta v Dobyvatelích ztracené archy, ale Kinski údajně zavrhnul scénář jako „idiotsky mizerný“. Alespoň tak to později popsal ve své autobiografii. Místo Spielbergova dobrodružství dal přednost hororu Venom, v němž vězel vyšší honorář, a samozřejmě Herzogovi, s nímž roku 1979 pracoval rovnou dvakrát – na hororu Nosferatu – Fantom noci a dramatu Vojcek, které se natáčelo v českém Telči. První zkušenost jej fyzicky vyčerpala a únavu, potažmo i krátký sestřih, přenesl do příběhu nešťastného vojáka propadajícího zoufalství a šílenství. Kolegyně Eva Mattes z Vojceka ho přitom popisovala jako nejprofesionálnějšího herce, s nímž se kdy setkala. A také vysoce intuitivního. Skoro všechno ve filmu se točilo na jeden nepřerušovaný záběr a tehdy improvizující herec s obrovským citem pro produkční detail předváděl to nejlepší. „Každý člověk je jako propast, která vám přivodí závrať,“ říká jeho postava v působivém monologu, který jako kdyby hovořil o něm samotném.
Vztah s Herzogem přesto zůstal plný rozporů stejně jako Kinského nevypočitatelná osobnost. „Vždycky je obtížné vysvětlovat, že vyzařoval i vřelé lidské teplo, které ovšem jako u divokého medvěda dokázalo okamžitě přejít v násilí a ve výbuchy netušených rozměrů,“ vzpomínal režisér, podle něhož Kinski například opovrhoval filmovými cenami. „Proč by mě měly tyhle cetky zajímat?! Vím, že jsem génius,“ prohlašoval a Herzog s tím vždy souhlasil. „Klaus byl jedním z největších herců století, ale zároveň to byla nestvůra a hotová pohroma. Každý den jsem musel vymýšlet nové způsoby, jak tu bestii zkrotit,“ vracel se k němu při uvedení Mého milovaného nepřítele, kdy se uchyloval k pikantním přiznáním. „Milovali jsme se a pojilo nás silné pouto, ale oba jsme plánovali, že toho druhého zavraždíme,“ pokračoval Herzog, podle nějž Kinského jednou zachránil před upálením v posteli jeho pes. Zaútočil na Herzoga, když se režisér plížil k hercovu domu, aby ho zapálil. Kinski se mu několikrát pokusil oplatit stejnou mincí.
To jim ale přirozeně nebránilo v dalších společných projektech a Kinski Herzoga víceméně zachránil, když Jason Robards kvůli zdravotním komplikacím ukončil svou účast na Fitzcarraldu. Šílený příběh megalomana, jenž chce v džungli zřídit operu a s domorodými pomocníky tahá loď přes kopcovitou souš, byl pro herce jako dělaný. A další náročné natáčení v džungli, které kopírovalo hrdinův absurdní podnik i s Herzogovými megalomanskými přídavky, samozřejmě nedalo vyniknout pouze hercovu talentu a intenzitě před kamerou. Jeho zákulisní výbuchy jsou mnohem lépe zaznamenané také v dokumentu Břímě snů o natáčení Fitzcarralda a vyplývaly buď z malicherností, nebo ze zmíněné potřeby poutat na sebe veškerou pozornost. Jeden z domorodých členů štábu si například musel amputovat motorovou pilou nohu, když ho uštknul smrtelně jedovatý had. „Když se to stalo, věděl jsem, že Kinski začne vyvádět kvůli nějaké maličkosti. V tu chvíli byl vlastně jen zcela okrajovou postavou.“
Jindy zase došlo k havárii menšího letadla, které na natáčení uprostřed Amazonie přiváželo komparzisty. „Přicházely jen zkomolené zprávy… A já se snažil pochopit, co se toho rána dělo s Kinskim. Ve všech chatrčích jsme roznášeli kávu a on byl ten den poslední, protože jsme pořadí, kdo bude první a kdo poslední, střídali. Jeho káva byla vlažná. Úplně se kvůli tomu zbláznil a hodinu a půl ječel s pěnou u úst. Řval z plných plic, kousek od mého obličeje. A já se mu snažil vysvětlit: ‚Klausi, spadlo letadlo. Musíme pochopit, co nám to rádio, ty zkomolené zprávy, vlastně vysílá.‘ A nakonec, když jsem se ho nemohl zbavit, jsem šel do své chatrče. Měl jsem tam jeden poslední kousek čokolády, moc dobré čokolády, postavil jsem se přímo před něj a tu čokoládu snědl. To už na něj bylo moc, protože čokoláda byla v táboře to nejcennější. Ano. Snědl jsem svůj poslední kousek čokolády a on prostě zmlkl a stáhl se.“
Vytvářené napětí nepůsobilo dobře na mírumilovné původní obyvatele, kteří prý Herzogovi nabídli, že pro něj Kinského zavraždí. „Zeptali se: ‚Máme ho za tebe zabít?‘ A já řekl: ‚Ne, proboha, ještě ho tu potřebuju k natáčení. Nechte to na mně.‘ Tehdy jsem to odmítl, ale mysleli to naprosto vážně. Opravdu by ho zavraždili, kdybych to chtěl.“ Jejich rozhořčení alespoň využil při natáčení scény, v níž domorodci obklíčí Fitzcarralda a jeho posádku. Skutečné napětí se tak přelilo do fikce a stalo se součástí atmosféry filmu, na němž ale Kinski zanechal i pozitivní stopu – herečka Claudia Cardinale si spolupráci pochvalovala, i když ji předem varovali. „Byl to skvělý herec a měl tu schopnost proměny, kterou miluju. Byl velmi náročný. Pamatuju si, když jsem měla točit ten film, všichni lidé, herci a herečky, mi říkali: ‚Panebože, ty budeš pracovat s Klausem. S tím se nedá pracovat. Je úplně šílený. Není… S ním se nedá pracovat. Je to nemožné.‘“
Vyhoření a nejtemnější stránky
Kinského pověst, živená v nejrůznějších rozhovorech, během nichž zcela zdivočel, byla tak mimořádná, že Dennis Hopper dle vzpomínek Herzoga působil jako dítě ve školce. „Vzpomínám si na scény, v nichž Klause ostatní napadali, a na to, s jakou chutí ho ostatní herci bili pěstmi a kopali do něj. Často mu pořádně ublížili,“ líčil, jak se to přenášelo do jejich filmů, které jsou skutečně propastí, v níž zejí netušené krásy, ale i poblázněná krutost člověka jako takového. Oba spolu naposledy pracovali roku 1987 na filmu Zelená kobra a Kinski přijel na natáčení „přepnutý“ tentokrát do Paganiniho. Houslového virtuóza totiž ztvárňoval ve filmu podle vlastního scénáře Paganini ve víru erotických vášní, jehož režii Herzog opakovaně odmítal. Kinski se jí tedy ujal sám a výsledek odpovídal jeho představě o umění jako o nekompromisním, téměř fyzickém aktu, ale projekt se nestal novým začátkem jeho kariéry. Naopak působí jako poslední manifest člověka, který chtěl mít kontrolu nad vším: postavou, kamerou, vlastním obrazem i tím, jak bude jeho šílenství čteno. Kinského filmografie tak končí dílem, v němž si herec přivlastnil roli, režii i poslední slovo.
Herzog přitom při natáčení Zelené kobry sledoval, jak se jeho životní enfant terrible lidsky a duševně ztrácí. Kinski při natáčení vyčerpávající plážové scény podle režiséra vyhořel a promítlo se to do jeho života, který skončil 23. listopadu 1991 předčasně – vyprázdnil se, jak tvrdí jeho umělecký i životní partner, oponent i vyzyvatel. Mezi ním a Kinskim podle Herzoga panoval rozdíl, který nešlo překlenout a který nejvíc vynikl právě uprostřed panenské přírody. „… byl to jeho cit pro přírodu. Pořád se do něj jen stylizoval a myslím, že všechno, co o pralese vyprávěl a jak ho vnímal, byla z velké části póza. Připadalo mu to všechno erotické, ale k pralesu se nikdy nepřiblížil. Byli jsme měsíce v táboře v pralese, takhle docela blízko odsud. On ale nikdy neudělal ani jediný krok do džungle.“
Kinského posedlost zmíněnou erotikou, kterou sám pečlivě pěstoval, má ovšem značně temnou stránku, jež se do veřejného obrazu geniálního běsa vepsala až po jeho smrti. V roce 2013 vydala jeho nejstarší dcera Pola knihu Kindermund, v níž otce obvinila, že ji od pěti let čtrnáct let zneužíval, a hovoří o fyzickém násilí a následném zasypávání dárky. Jeho druhá dcera Nastassja sestru veřejně podpořila a uvedla, že se otec pokusil přiblížit i k ní. Kinski, který zemřel v roce 1991, se k obviněním už vyjádřit nemohl. Přicházely přitom také od různých spolupracovníků, například ze štábu pozdního hororu Upíři v Benátkách, kteří skládali svědectví, že Kinski s herečkami zacházel sexuálně agresivně. Příběh o prodělaném zneužívání z vlastní autobiografie, v níž líčí hrůzy dětství, navíc Herzog označuje za vymyšlený. Právě proto se ale oddělování pózy od skutečnosti stává o to těžším a legendy obestírají odkaz Klause Kinského stejně jako Herzogovy filmy, které s ním organicky splynuly.
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zdroje: The Guardian, Variety, Můj milovaný nepřítel, Ich brauche Liebe, Süddeutsche Zeitung