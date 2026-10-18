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Egománie má tvář. Šíleného herce Klause Kinského chtěli ve filmovém zákulisí úkladně zabít

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„Každému šedivému vlasu na mé hlavě říkám Kinski,“ prohlásil legendární německý režisér Werner Herzog, jenž s bouřlivým hercem navázal filmovou spolupráci, která opakovaně přesáhla oblast audiovizuálního média. Klaus Kinski byl podle režiséra Fitzcarralda geniálním hercem, ale též nevyzpytatelnou bestií, kterou se dennodenně snažil domestikovat. Právě jejich turbulentní vztah, zmapovaný mimo jiné v Herzogově dokumentu Můj milovaný nepřítel z roku 1999, dokonale shrnuje osobnost a umělecké schopnosti jedné z nejobávanějších charakterních stálic kinematografie od 50. do 80. let. Kinski, jenž zemřel v pětašedesáti letech roku 1991, by dnes oslavil sté narozeniny.
Egománie má tvář. Šíleného herce Klause Kinského chtěli ve filmovém zákulisí úkladně zabít

Egománie má tvář. Šíleného herce Klause Kinského chtěli ve filmovém zákulisí úkladně zabít

Doba čtení 14 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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