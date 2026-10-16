Educa Awards 2026 zná vítěze. Liberecký kraj má středoškoláky, kteří spolupracují s NASA i bojují za ohrožené motýly

Z devatenácti nominovaných studentů z patnácti škol a osmi měst Libereckého kraje si letos ceny EDUCA AWARDS odnesla šestice středoškoláků, jejichž aktivity dalece přesahují rámec běžného studia. Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci veletrhu EDUCA WEEK, jehož smyslem je mimo jiné upozorňovat na mladé talenty, o nichž se zpravidla ví jen v úzkém okruhu odborníků nebo v jejich školním prostředí.
Vítězem letošního ročníku se stal David Strupp z Gymnázia Česká Lípa, který se na odborné úrovni věnuje výzkumu motýlů. Spolupracuje s vědeckými institucemi, provádí vlastní terénní monitoring a inicioval záchranný chov vzácného modráska černočárného. Za svou práci získal ocenění v odborných soutěžích.
Druhé místo obsadila Agáta Kosťová z liberecké Obchodní akademie a Jazykové školy. Stála u zrodu studentského parlamentu, zapojila se do charitativních aktivit a sehrála klíčovou roli v projektu Multikulturního centra zaměřeného na romský holokaust, jehož součástí byla veřejná diskuse s odborníky.
Bronzovou příčku získal Jan Moštěk ze Střední průmyslové školy v České Lípě. Jako člen studentského týmu vyvíjí závodní automobil na vodíkový pohon a reprezentuje Českou republiku v mezinárodní soutěži Hydrogen Grand Prix. V roce 2025 tým vybojoval titul vicemistrů světa na finále v německém Chemnitzu.
Odborná komise se rozhodla vedle tří hlavních cen ocenit ještě další trojici finalistů. Anna Matiášková z Gymnázia Turnov se prosazuje v matematice, fyzice a lingvistice, na Mezinárodní lingvistické olympiádě na Tchaj-wanu obsadila třetí místo a v letošním roce byla nominována na další ročník v Rumunsku. Vojtěch Mráček z jablonecké Střední průmyslové školy technické se věnuje automatizaci a robotice, opakovaně zvítězil v celostátní soutěži Schrack Technik a podílí se na vývoji tepelného akumulátoru. Jakub Kuřák z Gymnázia Jablonec nad Nisou se prosadil ve světě astrofotografie tak výrazně, že jeho snímek vybrala NASA jako Astronomy Picture of the Day, tedy astronomický snímek dne.
O vítězích rozhodovala odborná komise pod vedením designéra, sochaře a pedagoga Ronyho Plesla. Slavnostní večer moderovala Linda Bartošová. Tři hlavní vítězové získali finanční odměny ve výši 20 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč spolu s věcnými cenami.
Zakladatel soutěže a ředitel veletrhu Lukáš Přinda k letošnímu ročníku říká, že se sešlo "devatenáct naprosto odlišných příběhů a každý z nich stojí za pozornost."
Hlavním partnerem veletrhu EDUCA je Liberecký kraj, který na letošní ročník přispěl částkou 1,25 milionu korun a dalšími 500 tisíci korunami na dopravu žáků mimolibereckých základních škol.
Zdroj: Liberecký kraj