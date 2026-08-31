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Eddie z Ulice přiznal, jaký je doma otec. Jsem cholerik a je to nesnesitelné, řekl s úsměvem

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Jiří Panzner, kterého diváci šestnáct let znají jako Eddieho Rambouska z Ulice, v rozhovoru pro Super.cz nečekaně otevřel téma vlastního otcovství, a sám na sebe byl tvrdší než kterýkoli kritik.
Eddie z Ulice přiznal, jaký je doma otec. Jsem cholerik a je to nesnesitelné, řekl s úsměvem

Eddie z Ulice přiznal, jaký je doma otec. Jsem cholerik a je to nesnesitelné, řekl s úsměvem

Zdroj: Foto: NextFoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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