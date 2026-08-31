Eddie z Ulice přiznal, jaký je doma otec. Jsem cholerik a je to nesnesitelné, řekl s úsměvem

Herec, který si jinak soukromí střeží s až zarputilou důsledností, popsal, jak si kdysi maloval představu klidného, přívětivého táty. Jenže realita dopadla jinak.
„Všechno jsem porušil,“ přiznal a sám sebe označil za poněkud nevyrovnaného. „Jsem cholerik a je to nesnesitelné, „ nechal se slyšet. Vzápětí ale dodal, že své dva syny miluje. Právě tahle kombinace, drsná sebekritika proložená zjevnou láskou k dětem, dělá z jeho výroku víc než pouhý bonmot pro bulvár. U člověka, který veřejně nepotvrdil ani identitu partnerky, jde o nezvykle otevřenou zpověď. Sebekritika, ne senzace
Panznerův výrok koluje přes několik sekundárních zdrojů, které se shodně odvolávají na rozhovor pro
Super.cz. Důležitý je kontext: herec neobviňoval děti, neventiloval rodinné spory, nemířil na partnerku. Celá sebereflexe směřovala dovnitř, k vlastnímu temperamentu, který podle něj přesahuje hranici, jakou si sám předem vytyčil.
„S úsměvem“ v tomto případě neznamená, že by si dělal legraci. Spíš jde o formu podání, kterou Panzner chrání sebe i rodinu před tím, aby se z osobního přiznání stal dramatický příběh.
Obsahově je výrok vážný. Herec ho v jiném rozhovoru nepřímo potvrdil, když popsal, jak při fotbalových zápasech Sparty řve, je nepříjemný na okolí a potřebuje mít kolem sebe prostor. Cholerický temperament u něj zjevně nekončí za dveřmi natáčecího studia. Muž, který tají partnerku, ale odhalí vlastní slabost
Na Panznerově přístupu k veřejnosti je pozoruhodný paradox. O partnerce mlčí. Jména synů nezmiňuje. Věk dětí veřejně neupřesňuje. A přesto pustí ven něco, co je v jistém smyslu intimnější než cokoli z výše uvedeného, přiznání, že jako otec selhal vůči vlastní představě.
Logika se zdá jasná: Panzner zveřejňuje jen to, co může komentovat čistě za sebe, aniž by zatahoval další členy rodiny. Jak na jeho temperament reagují synové nebo partnerka, se z veřejně dostupných zdrojů nedozvíme. A herec to zjevně chce přesně takhle.
Foto: NextFoto Eddie dospěl, Panzner taky
Seriálový Eddie Rambousek vstoupil do Ulice v roce 2010 jako rebel, vysokoškolák obklopený „marihuanovým obláčkem“. Za šestnáct let prošel proměnou v realitního makléře, odjel do Španělska a vrátil se jako pedagog na gymnáziu. Podle
oficiálního profilu TV Nova je Panzner součástí obsazení i v aktuální 21. sérii.
Mimo Ulici má čtyřiačtyřicetiletý herec nabitý program:
Metoda Markovič: Straka – kriminální série na Oneplay, kde si zahrál prokurátora, i když sám přiznává, že vysněná role by byla spíš policajt nebo vyšetřovatel. Divadlo na Vinohradech – od roku 2024 je členem souboru, hrál Fabiana ve Večeru tříkrálovém a v sezoně 2025/2026 pokračuje v repertoáru režiséra Juraje Deáka. Televizní historie – Pálava, Božena Němcová, Divoká devadesátá, Monyová a další.
Kriminalistiku označuje za svou „velkou lásku“. Kdyby si mohl zpětně vybrat povolání, chtěl by pracovat u policie.
Sekání trávy jako terapie
Když Panzner nemá kostým Eddieho ani divadelní líčení, relaxuje způsobem, který k jeho cholerické povaze překvapivě sedí, fyzickou prací.
Seká trávu, štípe dřevo, ořezává stromy, shrabuje seno. Léto tráví u Telče. Běhá, hraje kolektivní sporty. Samé činnosti, při kterých se dá vybít energie, aniž by to odnesly děti.
Právě tady se kruh uzavírá. Herec, který o sobě říká, že je nesnesitelný otec, zároveň hledá způsoby, jak svůj temperament ventilovat mimo domov. Není to omluva. Je to strategie člověka, který ví, jaký je, a nechce, aby to jeho synové odnášeli víc, než musí.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová