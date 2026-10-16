Eco 60 na pračce většinou pere na 30 °C. Číslo na displeji neznamená teplotu, ale rozsah prádla, které zvládne

Neděle večer, koš plný triček, ponožek a džínů, otočný volič cvakne na Eco 40-60 a displej ukáže tři a čtvrt hodiny. Většina lidí v tu chvíli předpokládá, že se prádlo bude koupat v šedesátistupňové lázni. Tabulky výrobců ale ukazují jiný obraz. Šestikilogramová pračka AEG podle magazínu Kupi.cz ohřeje při plném bubnu vodu na 41 °C, při poloviční náplni na 25 °C a při čtvrtinové jen na 23 °C. Servisní technik Jan Prokop pro Kupi.cz shrnuje, že program obvykle pracuje zhruba mezi 30 a 40 °C. Čím méně prádla, tím méně energie pračka do ohřevu vloží. Prali jsme tedy celé roky chladněji, než jsme si mysleli. Dohledali jsme, proč tomu tak je, kolik to ušetří a kdy se tlačítku Eco raději vyhnout.
Eco 40-60 a skutečná teplota: co prozrazují tabulky výrobců
Výrobci teploty nijak neskrývají, jen je ukládají do příloh návodů, kam málokdo nahlédne. Evropská pravidla jim totiž ukládají zveřejnit pro program Eco 40-60 maximální dosaženou teplotu při plné, poloviční i čtvrtinové náplni. Když jsme hodnoty z manuálů položili vedle sebe, vyšel přehled, který většinu majitelů praček nejspíš překvapí:
Pračka Plná náplň Poloviční náplň Čtvrtinová náplň AEG 6 kg (podle Kupi.cz) 41 °C, 3:15 25 °C 23 °C Electrolux 7 kg 44 °C, 3:20 41 °C, 2:30 29 °C, 2:30 Whirlpool 9 kg 38 °C, 3:40 37 °C, 2:50 34 °C, 2:10
Šedesáti stupňů nedosáhl žádný z uvedených strojů. Nejvýš se dostal Electrolux se 44 °C, a to jen s plně naloženým bubnem. Whirlpool se pohybuje v úzkém pásmu 34 až 38 °C, AEG při menší dávce prádla spadne do teplot, které připomínají vlažnou koupel.
Z tabulky vyplývá i praktická lekce: kdo pere po troškách, pere ještě chladněji. Malá várka znamená kratší cyklus a slabší ohřev. Pračka se tak chová logicky, protože méně textilu potřebuje méně energie. Výsledná lázeň ovšem může být výrazně studenější, než by člověk čekal.
Žádná porucha za tím nevězí. Bosch v návodu přímo uvádí, že skutečná teplota praní se může kvůli úspoře energie odchylovat od teploty uvedené u programu a že prací výkon přesto splňuje zákonné požadavky. Whirlpool připojuje podobné upozornění a dodává, že doma ovlivní výsledek tlak a teplota přiváděné vody, druh a množství prádla, míra zašpinění i zvolený prací prostředek.
Proč pračka hřeje méně: delší čas, buben a chemie místo topné spirály
Klíč k celé záhadě leží v Bruselu. Název programu vychází přímo z
nařízení Komise (EU) 2019/2023 o ekodesignu praček. To definuje Eco 40-60 jako cyklus, který dokáže v jednom praní zvládnout běžně znečištěné bavlněné prádlo označené na štítku jako pratelné na 40 nebo 60 °C. Čísla v názvu tedy popisují druh textilu, s nímž si program poradí. O teplotě vody nevypovídají nic.
Nařízení zároveň stanoví, že výrobci musí program pojmenovat právě „eco 40-60“ na voliči, displeji nebo v aplikaci. Označení „eco“ je vyhrazeno pouze jemu a obecné názvy jako „normal“, „daily“ nebo „standard“ se u programů objevovat nemají. Pokud pračka nabízí automatický výběr programu, má být Eco 40-60 přednostně výchozí volbou.
Jak tedy pračka vypere stejně dobře s menším ohřevem? Jan Prokop pro Kupi.cz vysvětluje, že program „ubírá hlavně na teplotě“ a ztrátu dohání časem. Ohřev vody tvoří největší položku spotřeby elektřiny, takže úspora začíná u topné spirály. Zbytek obstarají tři pomocníci:
delší působení prací lázně, kdy se prádlo déle máčí a nečistoty se uvolňují pozvolna, mechanika bubnu, jehož otáčení a převalování textilu odvádí kus práce, prací prostředek, který má víc času rozpustit mastnotu a rozložit skvrny.
Evropská pravidla přitom stanovují i horní hranici trpělivosti. Při plné náplni smí cyklus trvat nejvýš 240 minut, při poloviční a čtvrtinové nejvýš 180 minut. Proto program běžně zabere něco mezi dvěma a čtyřmi hodinami.
Eco 40-60 navíc slouží jako měřítko pro energetický štítek, který zákazník vidí v obchodě. Podle
Evropské komise platí od 1. března 2021 štítky se stupnicí A až G a všechny údaje na nich, tedy spotřeba energie na 100 cyklů, voda na jedno praní, délka programu i hlučnost, pocházejí právě z tohoto cyklu. Pravidla jsou povinná pro každého výrobce a dovozce, který chce prodávat v Evropské unii. Stejný princip proto platí u Bosche, Whirlpoolu, Electroluxu, Samsungu i dalších značek z českých regálů. Mimochodem, nařízení ukládá ještě jeden povinný program: dvacetistupňový cyklus pro lehce zašpiněnou bavlnu. Kolik ušetří úsporný program: redakční výpočet v korunách
Nižší teplota se v peněžence projeví hned. Pro srovnání jsme vzali údaje z manuálu Electroluxu a z návodu Bosche, které oba stavějí Eco 40-60 vedle klasického bavlněného programu na 60 °C:
Model a program Elektřina Voda Délka Teplota Electrolux 7 kg, Eco 40-60 1,05 kWh 50 l 3:20 44 °C Electrolux 7 kg, Bavlna 60 °C 1,62 kWh 80 l 3:15 55 °C Bosch 9 kg, Bavlna Eco 0,8 kWh 57 l 3:45 neuvedeno Bosch 9 kg, Bavlna 60 °C 1,95 kWh 93 l 3:25 neuvedeno
U Electroluxu činí rozdíl 0,57 kWh na jednu plnou várku, u Bosche celých 1,15 kWh. Při stovce praní za rok a orientační ceně 6 Kč za kWh vychází úspora zhruba 342 Kč u Electroluxu a asi 690 Kč u Bosche. S cenou vysokého tarifu D02d v distribuční oblasti ČEZ pro rok 2026, která podle ceníku Utylis dosahuje přibližně 6,65 Kč za kWh, se částky vyšplhají na zhruba 380 a 765 Kč.
Ani voda nepřichází nazmar. Electrolux na Eco spotřebuje o 30 litrů méně, Bosch o 36 litrů. Za sto cyklů se nastřádají zhruba tři až tři a půl tisíce litrů, tedy obsah asi dvaceti plných van.
Jde o modelové počty. Konkrétní částku ovlivní tarif, dodavatel, velikost náplně i to, jak často domácnost pere. Řád úspory je však zřejmý: stovky korun ročně za pouhé otočení voličem.
Ručníky, povlečení po chřipce a zatuchlina: kdy Eco vynechat
Podle nás dává Eco 40-60 největší smysl pro všední bavlněné prádlo, tedy trička, košile, džíny nebo pyžama po pár dnech nošení. Evropská norma ho pro tento typ várky vyladila a vyžaduje, aby splnil požadavky na prací účinnost i kvalitu máchání.
Jiná situace nastává u ručníků, spodního prádla, dětského oblečení se zbytky tělních tekutin nebo povlečení po nemoci. Tady se vyplatí volit klasický bavlněný či hygienický program s vyšší teplotou, případně přidat vhodnou dezinfekční přísadu podle štítku textilu. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) u zdravotnického prádla připomíná, že hygienický účinek vzniká souhrou mechaniky, tepla a chemie. Jako běžný dezinfekční režim pro nemocniční praní uvádí 71 °C po dobu 25 minut. Domácí Eco cyklus pracuje v úplně jiné lize, a pro rizikové várky je proto rozumné sáhnout po teplejším nastavení.
Nízká teplota klade větší nároky na prací prostředek. Americký institut pro čisticí prostředky (ACI) upozorňuje, že enzymy pomáhají rozkládat organické nečistoty a pro praní při nižších teplotách jsou zásadní. Při volbě prášku či gelu proto stojí za to hledat označení pro praní na 30 až 40 °C. Dávkovat je třeba podle obalu, tvrdosti vody, množství prádla a míry zašpinění. Whirlpool k tomu radí, aby se při praní nad 50 °C dávala přednost prášku před tekutým prostředkem.
Domácnosti, které perou dlouhodobě jen na Eco, by měly hlídat i samotnou pračku. Výrobce Beko vysvětluje, že chladnější cykly mohou přispívat k usazování zbytků pracího prostředku a aviváže v bubnu. Proti zatuchlému pachu pomáhá několik návyků:
vlhké prádlo vyndat z bubnu hned po doběhnutí programu, nechat dvířka i zásobník pootevřené, aby vnitřek vyschl, pravidelně otírat gumové těsnění a čistit filtr, nepředávkovat prací prostředek ani aviváž, jednou za čas pustit horký nebo samočisticí program bez prádla.
Ručníky, které po vyprání voní spíš sklepem než svěžestí, bývají prvním signálem, že si pračka o takovou údržbu říká.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková