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E-shop s PC hrami Xzone navýšil tržby o 53 milionů, vrátil se k milionovému zisku

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Velký e-shop s počítačovými a deskovými hrami Xzone.cz plus vydavatel souvisejících produktů (knihy) za fiskální rok duben 2025 až březen 2026 utržil 186,5 milionů korun. V meziročním srovnání to je téměř o 40 procent více (v absolutních číslech jde o nárůst o 53 milionů). Čistý zisk po zdanění dosáhl 11,8 milionu korun. O rok dříve
E-shop s PC hrami Xzone navýšil tržby o 53 milionů, vrátil se k milionovému zisku

E-shop s PC hrami Xzone navýšil tržby o 53 milionů, vrátil se k milionovému zisku

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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