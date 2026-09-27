Džem ze dvou surovin za pár korun uleví i při nejhorší zácpě. Stačí jedna lžíce denně a střeva se rozjedou jako hodinky

Zní to až podezřele prostě. Jenže za tou jednoduchostí stojí kombinace látek, kterou věda zkoumá už přes dvě dekády, a výsledky hovoří ve prospěch sušených švestek překvapivě jasně. Randomizovaná klinická studie publikovaná v roce 2011 prokázala, že pruny překonaly psyllium v počtu spontánních stolic i ve změkčení stolice u dospělých s mírnou až střední chronickou zácpou. Datle mají evidenci skromnější, ale i u nich crossover studie zaznamenala zvýšení frekvence vyprazdňování po sedmi kusech denně. Dohromady vzniká koncentrát, který za cenu tří korun na dávku může být prvním krokem dřív, než člověk sáhne po lékárenském projímadle.
Recept krok za krokem: co přesně potřebujete a kolik to stojí
Postup je triviální. Obě sušené plody zbavíte pecek (pokud nejsou vypeckované), zalijete dvěma sty mililitry převařené vody a rozmixujete do husté kaše. Výslednou směs přesypete do čisté zavařovací sklenice a uložíte do lednice. Podle nejbližšího autoritativního receptu podobného typu,
„fruit lax“ od kanadské Fraser Health, vydrží taková směs v chladu zhruba dva týdny; při změně vůně, barvy nebo chuti ji vyhoďte.
Dávkování: jedna polévková lžíce denně, ideálně ráno se snídaní a dostatkem tekutin. A teď k peněžence. Podle aktuálních cen v
Tesco Online stojí 500 g sušených švestek 96,90 Kč a 200 g vypeckovaných datlí 42,90 Kč. Na jednu dávku džemu spotřebujete 150 g od každého, což vychází přibližně takto:
Surovina Potřeba Orientační cena Sušené švestky 150 g ~29 Kč Vypeckované datle 150 g ~32 Kč Celkem za 20 porcí 300 g + voda ~61 Kč 1 porce (1 lžíce) ~15 g ~3,10 Kč
Prémiovější datle, třeba Datlea Khodri za 109,90 Kč za 200 g, cenu pochopitelně vyšroubují. Základ ale zůstává: jde o běžné trvanlivé potraviny bez lékárenské marže.
Proč švestky a datle fungují: sorbitol, vláknina a fenolické kyseliny
Projímavý účinek sušených švestek nestojí jen na vláknině. Přehledová práce shrnující chemické složení švestek identifikuje tři klíčové hráče: rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, vysoký obsah sorbitolu a fenolické látky, především chlorogenové kyseliny. Sorbitol přitahuje vodu do střevního lumen, změkčuje stolici a urychluje průchod. Fenolické sloučeniny stimulují střevní motilitu. Vláknina přidává objem.
U datlí jsou mechanismy prozkoumané méně důkladně, ale studie pracuje s kombinací polyfenolů a vlákniny. Padesát gramů denně po třech týdnech vedlo k vyšší frekvenci stolice oproti kontrolní skupině.
Jedna lžíce džemu obsahuje orientačně 15 g směsi, tedy přibližně 44 kcal, kolem 8 g cukrů, asi 0,8 g vlákniny a odhadem 1,1 g sorbitolu ze švestkové složky. Dávka je záměrně opatrná. Slouží jako titrační startovní bod: podporuje pravidelnost a zároveň minimalizuje riziko nadýmání či příliš řídké stolice. Kdo potřebuje víc, může po týdnu přidat druhou lžíci, ale postupně.
Kdy džem stačí a kdy je čas zajít k lékaři
Podle nás dává švestkovo-datlový džem největší smysl u občasné nebo lehčí funkční zácpy, tedy u lidí, jejichž potíže pramení ze sedavého životního stylu, nedostatku tekutin nebo nízkovláknité stravy. Tady potravinová intervence funguje jako rozjezdová vrstva: levná, šetrná a snadno dávkovatelná.
Důležité je ale ukotvit očekávání. Potravinový přístup mívá nástup v řádu dnů, někdy i týdnů. Stimulantní projímadla z lékárny účinkují typicky za 8 až 12 hodin, osmotická za jeden až tři dny. Džem tedy nepřinese úlevu tentýž večer, přináší postupné zlepšení pravidelnosti.
U zácpy vyvolané léky (opioidy, antidepresiva, přípravky se železem) nebo provázející onemocnění jako diabetes, Parkinsonovu chorobu či sníženou funkci štítné žlázy domácí džem příčinu neodstraní.
Americký NIDDK v takových případech doporučuje úpravu medikace a cílenou léčbu. Gastroenterologické guidelines z roku 2023 přiřazují nejsilnější doporučení polyethylenglykolu a dalším standardizovaným lékům; vláknina v nich figuruje s podmíněným doporučením.
Varovné signály, kdy džem odkládejte a volejte lékaře:
Krev ve stolici Nevysvětlitelný úbytek hmotnosti Silné bolesti břicha Zácpa trvající déle než tři týdny bez zlepšení Praktické tipy: načasování, chuť a opatrnost u diabetiků
Přesná studie o ideálním načasování pro tento džem neexistuje. MedlinePlus ale doporučuje chodit na toaletu každý den ve stejnou dobu, u většiny lidí se gastrokolický reflex aktivuje po jídle. Lžíce džemu ke snídani doprovázená sklenicí vody proto dává fyziologicky největší smysl.
Komu vadí intenzivní chuť sušeného ovoce, pomůže ji „rozptýlit“ v nosiči: na toastu, v ovesné kaši, zamíchaná do bílého jogurtu nebo rozetřená po žitném chlebu.
Diabetici by měli počítat s tím, že už dvě polévkové lžíce sušeného ovoce obsahují přibližně 15 g sacharidů, tedy jednu sacharidovou jednotku. Jednu lžíci džemu denně je proto třeba započítat do jídelníčku, případně konzultovat s diabetologem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková