Dýňový quiche se slaninou, sýrem a tymiánem: Za 90 minut máte na stole podzimní večeři plnou chutí

Jakmile se v obchodech a na zahradách objeví první dýně, většina z nás automaticky přemýšlí o polévce. Přitom právě pečená dýně dokáže být skvělým základem i pro slaný koláč, který zasytí k obědu i k večeři.
Dýňový quiche se slaninou, sýrem a tymiánem spojuje křehké máslové těsto s jemnou náplní a výraznější chutí opečené slaniny. Mně na něm baví, že skvěle chutná teplý, ale klidně si ho můžete dát i druhý den studený. Jakmile ho ochutnáte, pochopíte, proč patří mezi moje nejoblíbenější
recepty.
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Dýně má po upečení jemnou, lehce nasládlou chuť. Právě proto jí prospívá společnost něčeho výraznějšího. Slanina přidá slanost a
kouřové tóny, sýr náplň zjemní a tymián celé spojení posune směrem k podzimní kuchyni. Dýni je vhodné nakrájet na menší kusy a předem upéct. Díky tomu změkne, zvýrazní se její chuť a do quiche nepustí zbytečně mnoho vody. Foto: Magnific
Při výběru konkrétního druhu dýně, bych osobně sáhla po
dýni Hokkaido. Nemusí se loupat a po upečení drží tvar lépe než některé vodnatější druhy. Důležité je dát ji do koláče už předpečenou. Syrová dýně by během pečení mohla pustit příliš mnoho vody.
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Na křehké těsto: 250 g hladké mouky 125 g studeného másla 1 vejce 2 lžíce studené vody půl lžičky soli
Na náplň: 350 g dýně Hokkaido 120 g anglické slaniny 120 g sýra Gruyère, čedaru nebo goudy 4 vejce 200 ml smetany ke šlehání 50 ml mléka 1 menší cibule 1 lžíce olivového oleje 1 lžička čerstvého tymiánu špetka muškátového oříšku čerstvě mletý pepř sůl podle chuti
Množství vystačí na kulatou koláčovou formu
o průměru přibližně 24 cm.
Přečtěte si také: Plech, který voní podzimem: Jablečný koláč s tvarohem a skořicí je neodolatelně vláčný Křehký korpus a dýně potřebují trochu náskok
Mouku promíchejte se solí a rychle do ní zapracujte studené máslo nakrájené na kostičky. Přidejte vejce a podle potřeby jednu až dvě lžíce studené vody. Těsto zbytečně dlouho nehněťte, stačí, když se spojí
do kompaktního bochánku. Poté ho nechte přibližně 30 minut odpočívat v lednici.
Mezitím zbavte dýni semínek a nakrájejte ji na menší kostky. Promíchejte ji s olivovým olejem a částí tymiánu, rozložte na plech a při 200 °C
pečte přibližně 15 až 20 minut. Neměla by se rozpadat, stačí, když změkne a na hranách začne lehce zlátnout. Příprava dýňového quiche není složitá. Stačí pohlídat předpečení korpusu, upečení dýně a správný poměr krémové náplně. Foto: Kapitalio.cz – vytvořeno pomocí umělé inteligence
Slaninu nakrájejte na menší kousky a opečte ji
na sucho na pánvi. Jakmile pustí trochu tuku, přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a společně opékejte, dokud cibule nezměkne. Pokud na pánvi zůstane příliš mnoho tuku, část slijte.
Vychlazené těsto rozválejte, přeneste do formy a
vytvořte několik centimetrů vysoký okraj. Dno propíchejte vidličkou, zakryjte pečicím papírem a zatěžkejte suchými nebo keramickými luštěninami. Při 190 °C předpékejte těsto přibližně 15 minut, potom závaží odstraňte a nechte korpus v troubě ještě asi 5 minut.
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V míse prošlehejte vejce se smetanou a mlékem. Přidejte čerstvě namletý pepř, špetku muškátového oříšku a zbytek tymiánu.
Se solí bych byla opatrná, protože slanina i sýr jí do koláče přinesou poměrně dost.
Na předpečený korpus rozložte upečenou dýni, slaninu s cibulí a většinu nastrouhaného sýra. Vše zalijte vaječnou směsí a povrch posypte zbývajícím sýrem.
Formu neplňte úplně po okraj, protože náplň při pečení mírně nabude.
Quiche vložte
do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte přibližně 30 až 35 minut. Povrch by měl být zlatavý a střed se může při jemném pohybu formou ještě lehce zachvět.
Po vytažení bych mu dopřála
alespoň 15 minut odpočinku. Náplň během této chvíle zpevní, chutě se lépe propojí a koláč se bude mnohem snadněji krájet. Nejlepší je s jednoduchým salátem
Ke quiche podle mě není potřeba vymýšlet složitou přílohu. Stačí rukola, polníček nebo směs listových salátů
s lehkou citronovou zálivkou. K dýňovému quiche se skvěle hodí jednoduchý listový salát, který vyváží výraznou chuť slaniny i sýra a celý pokrm příjemně odlehčí. Foto: Magnific
A pokud část koláče zbude, rozhodně ji nevyhazujte. Quiche chutná výborně i následující den. Stačí ho uložit do lednice a před podáváním krátce prohřát v troubě nebo klidně podávat jen tak studený.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, kingarthurbaking.com, bbcgoodfood.com