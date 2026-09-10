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Dýňový quiche se slaninou, sýrem a tymiánem: Za 90 minut máte na stole podzimní večeři plnou chutí

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Jakmile se v obchodech a na zahradách objeví první dýně, většina z nás automaticky přemýšlí o polévce. Přitom právě pečená dýně dokáže být skvělým základem i pro slaný koláč, který zasytí k obědu i k večeři.
Slaný dýňový quiche se slaninou, sýrem a tymiánem: Za 90 minut máte na stole podzimní večeři plnou chutí

Slaný dýňový quiche se slaninou, sýrem a tymiánem: Za 90 minut máte na stole podzimní večeři plnou chutí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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