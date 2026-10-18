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Dým bramborové natě přivedl Hrušínského zpět před kameru po zákazu. Studio mu ale připravilo ponižující podmínku

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V dramatu Dým bramborové natě z roku 1976 se po zákazu vrátil Rudolf Hrušínský. Z tehdejší filmové ordinace doktora Meluzina se později stala pobočka pošty.
Dým bramborové natě

Dým bramborové natě

Zdroj: FOTO:Jaromír Komárek / distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:58

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