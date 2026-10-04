Dvoutýdenní miminko s náušnicemi? Piercer otce s kočárkem odmítl, doporučená hranice je až kolem tří měsíců

Adhum Price pracuje jako piercer v kosmetickém salonu v Birminghamu a o své práci říká, že ji má rád hlavně proto, že může klientům plnit přání. Jednoho rána k němu do salonu vešel muž, který před sebou tlačil kočárek s miminkem. Priceovi to připadalo trochu zvláštní, závěry si ale nechal na později a počkal, s čím zákazník přichází.
Proč si piercer nejdřív myslel, že jde o starší sestru
Muž hned na začátku oznámil, že má jasnou představu, a naléhavě žádal, aby Price propíchl uši jeho dceři. Piercer předpokládal, že otec má ještě jedno, starší dítě a propíchnutí uší mu chce dát jako dárek.
Dcera, o které otec mluvil, ale ležela v kočárku a bylo jí dva týdny. Price chvíli doufal, že jde o vtip.
Otec to myslel vážně, a piercer podle vlastních slov musel hodně krotit vztek, aby na něj nezačal křičet. Nechápal, jak může rodič vystavit novorozence bolesti a riziku komplikací. Nakonec odpověděl klidně a pevně: „Ne, omlouvám se, ale vašemu miminku, kterému jsou teprve dva týdny, uši nepropíchnu.“ Otec ustoupit nechtěl a jako protiargument uvedl, že se holčička jehel nebojí.
Pod videem na TikToku se rozhořel spor o to, komu patří dětské tělo
Price otci doporučil, ať se s dcerou vrátí za pár let, až bude při plném vědomí. Tou odpovědí trefil slabinu otcova argumentu. To, že se dítě staré dva týdny nebojí jehel, neznamená, že s propíchnutím souhlasí, protože souhlas dát zatím nemůže.
Po ostřejší výměně názorů muž odešel. Price byl ze setkání tak rozladěný, že o něm natočil video a zveřejnil ho na TikToku. K příspěvku připojil mimo jiné hashtag o informovaném souhlasu a dlouhý hashtag, podle kterého nezletilé děti informovaný souhlas s piercingem dát nemohou.
Pod videem se rychle rozjela bouřlivá diskuse. Jeden z komentujících napsal, že ho dohání k šílenství, když mají někteří rodiče pocit, že jim tělo jejich dítěte patří, a piercerovi poděkoval za rozumný přístup.
Doporučená hranice závisí na prvním očkování proti tetanu
Rozhodnutí o propíchnutí uší zůstává na rodičích. Kdo nechce čekat dlouho, má s úkonem vyčkat alespoň do prvního očkování, hlavně proti tetanu, které obvykle přichází kolem tří měsíců věku. Otec z Birminghamu tedy do salonu přišel s dítětem zhruba šestkrát mladším, než odpovídá i té nejkratší doporučené lhůtě: dva týdny proti zhruba třinácti.
Obě hranice, které v příběhu zazněly, se od sebe výrazně liší. Price otce odkázal na dobu za několik let, kdy bude dcera vnímat, co se s ní děje, kdežto doporučení vázané na očkování počítá s měsíci.
Někteří rodiče s propíchnutím uší čekají léta, aby s dítětem mohli probrat všechna pro a proti a nechat ho rozhodnout samo.