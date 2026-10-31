Dvoubarevný srnčí hřbet s pudinkovým krémem – retro dezert, který nám babička pekla každou neděli. Je vynikající a neskutečně snadný

Dvoubarevný srnčí hřbet s pudinkovým krémem se hodí přesně pro ta odpoledne, kdy se u dveří nečekaně objeví návštěva a ke kávě by se hodilo něco domácího. Možná si vzpomínáte na chvíle, kdy se v kuchyni peklo z toho, co bylo právě po ruce, a nikdo nepotřeboval složité dorty ani cukrářské zdobení. Stačilo vytáhnout plech, otevřít lednici a pustit se do něčeho sladkého. A když se pak na stole objevily řezy se světlými a tmavými vrstvami, jemným krémem a čokoládou, málokdo se spokojil jen s jedním kouskem.
Na domácích moučnících je krásné, že jejich kouzlo často spočívá v obyčejných surovinách. Vejce, mouka, mléko, máslo a pudinkový prášek patří k zásobám, ze kterých se dá vykouzlit mnohem víc než rychlá sladkost ke kávě. Vanilkový krém připomíná oblíbené pudinkové dezerty z dětství, zatímco čokoládová vrstva dodává moučníku výraznější chuť. Právě spojení známých chutí bývá důvodem, proč se některé recepty v domácnostech opakují po celé generace. U této buchty však není nutné vymýšlet žádnou slavnou historii. Její předností je především domácí charakter a suroviny, které se dobře doplňují.
Takový moučník se hodí nejen k nedělní kávě, ale také na rodinnou oslavu, návštěvu přátel nebo chvíli, kdy má rodina chuť na něco sladkého po obědě. Výhodou je možnost připravit ho s předstihem, takže se člověk nemusí v den návštěvy honit mezi kuchyní a prostřeným stolem. Po odležení v chladu krém zpevní a jednotlivé vrstvy se lépe spojí. Vyplatí se proto nechat piškot i pudinkový krém důkladně vychladnout a s krájením nespěchat. Právě to pomůže vytvořit pěkné řezy, které se budou dobře servírovat.
A pokud rádi přizpůsobujete pečení vlastní chuti, i tady máte prostor pro drobné změny. Do krému lze přidat pravou vanilku, která zvýrazní jeho vůni, a místo sladké mléčné čokolády použít hořkou variantu s výraznějším kakaovým tónem. Kdo má rád kontrast chutí, může hotové řezy doplnit několika čerstvými malinami, jejichž lehká kyselost se sladkým krémem dobře ladí. Nakonec stejně nejde o dokonalé zdobení ani o složitý cukrářský výkon. Důležité je, aby na stole přistál domácí moučník, po kterém se jen zapráší a na který si někdo vzpomene i při příští návštěvě.
Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Z bílků vyšlehejte pevný sníh, který odložte stranou. Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlé pěny, aby bylo těsto po upečení nadýchané.
Do žloutkové pěny postupně zašlehejte teplou vodu a olej. Přidejte prosátou polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Nakonec opatrně vmíchejte sníh z bílků, aby těsto zůstalo lehké.
Hotové těsto rozdělte na 2 stejné části. Do jedné z nich vmíchejte kakao, zatímco druhou ponechte světlou. Obě části nalijte do samostatných vymazaných a moukou vysypaných forem.
Korpusy pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 20–30 minut podle výšky těsta a velikosti formy. Propečení zkontrolujte špejlí, která musí po vytažení zůstat suchá. Upečené korpusy nechte úplně vychladnout, než je začnete krájet.
Z mléka odeberte menší část a rozmíchejte v ní vanilkový pudinkový prášek. Zbytek mléka přiveďte k varu společně s cukrem a vanilkovým cukrem. Přilijte rozmíchaný pudink a za stálého míchání vařte, dokud směs nezhoustne.
Uvařený pudink přikryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu a nechte vychladnout. Změklé máslo vyšlehejte dohladka a postupně do něj zašlehejte vychladlý pudink. Krém by měl být hladký, pevný a dobře roztíratelný.
Vychladlé světlé i tmavé korpusy nakrájejte na stejně velké plátky. Jednotlivé části střídavě prokládejte pudinkovým krémem, aby vznikl dvoubarevný vrstvený moučník. Skládejte je těsně k sobě a zbytkem krému případně zarovnejte povrch.
Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni a nechte ji krátce zchladnout, aby nebyla příliš horká. Poté ji rovnoměrně rozetřete na povrch moučníku. Srnčí hřbet uložte do lednice alespoň na 3 hodiny, aby krém zpevnil a vrstvy se dobře spojily.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová