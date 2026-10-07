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Dvojnásobná vražda na benzince u Plzně zůstala bez pachatele. Po 20 letech už ho soud potrestat nemůže

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Dvojnásobná vražda na čerpací stanici ve Chválenicích u Plzně z roku 1998 zůstává neobjasněna. Policie pachatele nevypátrala a případ je nyní pravomocně promlčen.
V roce 1998 zemřeli na benzinové pumpě u Plzně dva lidé.

V roce 1998 zemřeli na benzinové pumpě u Plzně dva lidé.

Zdroj: FOTO:Judith Jackson, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:58

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