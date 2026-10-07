Dvojnásobná vražda na benzince u Plzně zůstala bez pachatele. Po 20 letech už ho soud potrestat nemůže

V noci na 24. února 1998 zemřeli na benzinové pumpě u Plzně dva lidé. Policie na místě zajistila stopy a v průběhu let vyslechla desítky svědků. Pachatele dvojnásobného útoku však vyšetřovatelé nikdy nedopadli a po dvaceti letech vypršela lhůta pro jeho potrestání.
Nález za vstupními dveřmi
Kolem půl šesté ráno 24. února 1998 zastavil u čerpací stanice ve Chválenicích na trase mezi Plzní a Českými Budějovicemi řidič osobního vozu. Matěj B. si chtěl podle svých pozdějších slov natankovat palivo a koupit kávu. Zjistil však, že tankovací pistole nefunguje, a proto se vydal k obsluze. Hned za dveřmi objevil v kaluži krve mrtvého sedmdesátiletého muže, který si na místě přivydělával jako brigádník. Řidič zpanikařil a z místa přivolal policii.
Hlídka následně prohledala zbytek budovy. V kuchyňce v zadní části baru policisté našli tělo mladé servírky a matky malého dítěte. Žena podlehla mnohačetným bodným zraněním. Podle patologů utržila přes deset ran a podle stop na místě činu se před útočníkem pokoušela ukrýt a bránit se. Z pokladny následně zmizelo několik tisíc korun.
Zúžené časové okno
Vyšetřovatelé začali rekonstruovat události osudné noci. Česká republika tou dobou slavila vítězství hokejistů na olympijských hrách v Naganu a v Praze brzy ráno přistávalo letadlo se sportovci. Kriminalisté zjistili, že poslední zákazník opustil bar na čerpací stanici ve čtyři hodiny ráno. Policii se díky dalším svědkům, kteří projížděli kolem, podařilo zúžit čas spáchání činu na rozmezí přibližně třiceti minut.
Kriminalisté prověřovali možnost, že útočníkem byl někdo z místních obyvatel nebo pravidelných hostů. Čerpací stanice fungovala v podstatě jako nonstop provozovna a lidé z okolí tam často jezdili na jídlo nebo kávu. Řada návštěvníků tak detailně znala zvyklosti obsluhy a věděla, že noční směny zde probíhají ve dvou lidech.
Počáteční fázi případu však komplikovaly chyby na místě činu. Podle bývalého detektiva Františka Müllera dostal vyšetřování na starosti policista, který teprve nedávno přišel k policii z civilního povolání. Místo navíc nebylo podle vzpomínek vyšetřovatelů dostatečně zajištěné. Ve vyhřáté benzince se nad ránem pohybovali lidé, kteří s událostí neměli nic společného, a zničili tak případné důležité stopy.
Krevní stopy patřily někomu jinému
V průběhu let se vyšetřování případu chopilo několik nových týmů. Policisté doufali, že jim pomohou moderní technologie a rozšířené databáze profilů DNA. V roce 2012 detektivové provedli nové vyhodnocení biologických stop z místa činu.
Analýza genetického materiálu vyšetřovatele posunula dál, nevedla však přímo k pachateli. Podařilo se identifikovat muže, kterému patřily kapky krve nalezené v jiné části čerpací stanice mimo prostory s těly obětí. Ukázalo se, že se dotyčný na místě řízl den nebo dva před událostí. Jeho spojitost s útokem tak kriminalisté s jistotou vyloučili.
Poslední pokus o výrazný průlom proběhl v roce 2017. Policie případ znovu otevřela s cílem najít shodu v nevyřešených kauzách po celé České republice. Vyšetřovatelé porovnávali zajištěné vzorky, výsledky se ale ani tentokrát nedostavily.
Marné čekání na rozuzlení
Uplynutí dvaceti let od události znamenalo konec nadějí na spravedlnost. 24. února 2018 byl případ dvojnásobné vraždy pravomocně promlčen. Pokud by vyšetřovatelé pachatele odhalili dnes, soud už by ho nemohl potrestat.
Bývalý vedoucí odboru obecné kriminality Radovan Macák k případu v roce 2015 uvedl, že se jednalo o likvidační útok a útočník na místo s největší pravděpodobností přišel s jednoznačným záměrem. Zda ale šlo o náhodného kriminálníka, vyřizování účtů nebo předem plánovaný čin, nebylo nikdy prokázáno. Dvojnásobná vražda ve Chválenicích tak zůstává jedním z neobjasněných kriminalistických pomníčků.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (plzenska.drbna, idnes, cnn.iprima, novinky).