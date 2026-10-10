Dvojctihodné koláče nejsou jen pro slavnostní chvíle: Staročeský koláč s tvarohem a povidly, co voní po skořici a po rumu

na talíři nijak nekřičí o pozornost. Vypadají skoro obyčejně: Dvojctihodné koláče kynutý koláč, , povidla drobenka. Jenže pod touhle vrchní vrstvou je schovaný ještě tvaroh. A v tom je celé jejich kouzlo. Zakousnete se a chvíli se to v puse pere, co vlastně přišlo první. Takové pečení mám ráda. Žádná výstavní cukrařina, spíš poctivá věc, která se nesnaží být chytřejší, než je.
Název
dvojctihodné se používá hlavně pro koláče se dvěma náplněmi, někde se jim říká i moravské. Princip zůstává jednoduchý. Tvaroh se zabalí dovnitř, povidla přijdou nahoru a celé to zakončí Ani těsto není nic, z čeho by měl mít člověk obavy: na 20 koláčů stačí 100 ml mléka, 20 g čerstvého droždí, 250 g hladké mouky, 2 žloutky a 50 g másla. Jedna drobnost ale rozhoduje víc, než se zdá: drobenka. s náplní to nepřehnat. Ruka ujede snadno, zvlášť u tvarohu. Když je ho uvnitř moc, koláče se při pečení rády otevřou. Na chuti to většinou neubere, ale na plechu už pak nevypadají tak spořádaně. Recept na poctivé dvojctihodné koláče
Doba přípravy: 1 hodina 40 minut Co potřebujeme Suroviny na koláčové těsto 100 ml mléka 20 g čerstvého droždí 250 g hladké mouky 50 g cukru krupice 2 ks žloutků 50 g másla 1 špetka soli, muškátového oříšku a citronová kůra Tvarohová náplň 250 g tvarohu v kostce 1 ks malé vejce 70-80 g cukru krupice 1 lžička kukuřičného škrobu nebo vanilkového pudinku Navrch švestková povidla podle potřeby 1 špetka skořice trocha rumu podle potřeby Drobenka 50 g polohrubé mouky 30 g cukru krupice 30 g másla Postup přípravy dvojctihodných kynutých koláčů
1. Z
vlažného mléka, lžíce cukru a droždí zadělejte kvásek. Nechte ho stát někde v teple, dokud se neprobudí a nezačne pěnit.
2. Do větší mísy dejte
mouku, zbytek cukru, špetku soli, trochu muškátového oříšku a citronovou kůru. Přilijte vzešlý kvásek, přidejte žloutky a nakonec i zchladlé rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké těsto. Nechte ho kynout 30 až 40 minut, potom ho krátce prohněťte a nechte ještě zhruba 30 minut odpočívat. Foto: Cooky.cz, Dvojctihodné koláče nejsou jen pro slavnostní chvíle: Staročeský moučník s názvem, který budí zvědavost i chuť
3. V misce spojte
tvaroh, vejce, cukr, citronovou kůru a škrob. Povidla si vedle ochuťte skořicí a trochou rumu, pokud ho chcete použít.
4. Z
mouky, cukru a másla připravte drobenku. Promnout mezi prsty, hotovo. Tady není moc co vymýšlet. Troubu nastavte na 195 °C
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5. Vykynuté těsto rozdělte na 20 dílků. Každý lehce zploštěte, doprostřed dejte lžičku
tvarohové náplně a pečlivě uzavřete. Na plech je pokládejte spojem dolů a nechte ještě 15 minut kynout.
6. Do středu každého koláče vytlačte důlek, dejte do něj
povidla, okraje potřete vejcem a posypte drobenkou. Pečte 12 až 15 minut, dokud koláče nezezlátnou.
TIP: Když jsou povidla moc řídká, vmíchejte do nich trochu strouhaného perníku. Starý trik z kuchyně, žádná novinka, ale funguje spolehlivě. Často kladené otázky o dvojctihodných koláčích
Jde použít i jiná náplň navrch?
Ano, navrch může přijít i hustší marmeláda nebo kousky ovoce. U dvojctihodných koláčů ale povidla sedí nejlépe, chuťově i tím, že se při pečení tolik neroztékají.
Proč kostkový tvaroh a ne vaničkový?
Tvaroh v kostce je pevnější, takže se do těsta lépe balí a uvnitř drží. Vaničkový bývá řidší a koláč může zbytečně promočit.
Jak je udržet vláčné?
Po upečení je můžete jemně potřít směsí
rozpuštěného másla a rumu. Není to povinný krok, tvaroh udělá dost práce sám, ale rumová vůně se ukáže hned po potření.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline