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Dvojctihodné koláče nejsou jen pro slavnostní chvíle: Staročeský koláč s tvarohem a povidly, co voní po skořici a po rumu

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Dvojctihodné koláče jsou přesně ten typ pečení, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Uvnitř schovají tvaroh, nahoře dostanou povidla a drobenku, takže jeden kousek zvládne hned dvě sladké nálady najednou.
Fotografie k dvojctihodným koláčům

Fotografie k dvojctihodným koláčům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Dvojctihodné koláče nejsou jen pro slavnostní chvíle: Staročeský moučník s názvem, který budí zvědavost i chuť
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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