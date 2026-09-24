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Dvojče se po porodu nenadechlo, lékaři ho vzdali. Matka si ho přitiskla na hrudník a po minutách otevřel oči

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Dennívýzva
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Tito rodiče nikdy nezapomenou na zázrak, který se odehrál v porodnici, když lékaři jejich syna prohlásili za mrtvého. Ten se však života vzdát nechtěl.
novorozená dvojčata

novorozená dvojčata

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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