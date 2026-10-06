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Dvě ženy, rozřezaná těla a 15 let bez odpovědi. Pražská kriminálka dodnes neví, zda je zabil stejný pachatel

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Kriminalisté dodnes pátrají po neznámém pachateli, který v letech 2011 a 2013 zanechal v Praze ostatky dvou žen. Záměrně přitom ztížil jejich identifikaci.
Druhá z obětí byla nalezena pod Barrandovským mostem.

Druhá z obětí byla nalezena pod Barrandovským mostem.

Zdroj: FOTO:Dezidor, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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