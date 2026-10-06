Dvě ženy, rozřezaná těla a 15 let bez odpovědi. Pražská kriminálka dodnes neví, zda je zabil stejný pachatel

Pražští kriminalisté pátrají už patnáct let po pachateli, který na území hlavního města zanechal rozřezané ostatky dvou žen. Identitu první oběti z roku 2011 vyšetřovatelé neznají, u druhého případu o dva roky později zjistili konkrétní jméno. Přes profesionální přesnost řezů a podobné znaky policie neprokázala, zda za oběma činy stojí jeden pachatel.
První nálezy u potoka
Případ začal 6. prosince 2011 nedaleko pražské Jižní spojky. U Kunratického potoka objevil náhodný chodec lidské ruce, které byly odděleny v ramenou a svázané lepicí páskou. Žena podle policie zemřela nejpozději 5. prosince.
Na Štědrý den téhož roku nalezli policisté v lesoparku Krejcárek na Žižkově ženský trup. Ostatky pachatel zabalil do igelitových pytlů. Nálezy dalších částí, konkrétně hlavy v karlínském křoví a nohou ve sklípku prázdné chatky v Hloubětíně, se uskutečnily podle různých pramenů v průběhu ledna a dubna let 2012 a 2013.
Následné testy DNA a pitva potvrdily, že všechny oddělené části patří jedné osobě. Zjistit jméno zavražděné se však vyšetřovatelům nikdy nepodařilo.
Precizní práce pachatele
Vrah si počínal neobvykle. Řezy na těle vedl podle policistů natolik čistě a odborně, že šlo pravděpodobně o profesionála. Z trupu odstranil vnitřní orgány. Identifikaci úmyslně ztížil zásahem do rukou, kdy jedné oběti odstranil celé prsty a druhé pouze bříška s otisky.
Neznámé ženě z prvního případu bylo mezi 40 a 50 lety a měřila 172 až 175 centimetrů. Prameny se rozcházejí v barvě jejích vlasů, uvádějí světle hnědé vlasy i blond až zrzavé. K výrazným poznávacím znakům patřila jizva na dolním rtu a mateřské znaménko u klíční kosti. V ústech měla zanedbaný chrup se zubní náhradou starou tři až deset let, která se v České republice přestala používat v roce 1999.
Experti FBI na základě těchto zjištění odhadli, že cizinka pocházela pravděpodobně z Polska nebo z Ukrajiny. Policie dokonce vytvořila pravděpodobný model hlavy této zavražděné a oslovila tisíce lidí, ale nikdo ženu dodnes nepoznal.
Druhá oběť z řeky
V říjnu 2013 ohlásil trenér smíchovského veslařského klubu nález lidské nohy pod Barrandovským mostem. Z Vltavy a z jejích břehů následně kriminalisté vytáhli celkem sedm částí těla oddělených nožem. Hlava se nikdy nenašla.
Voda ostatky vyplavila přibližně po měsíci. Policie předpokládá, že je pachatel shodil z mostu v noci nedaleko ulic Zbraslavská a Strakonická, protože přes den se na přilehlých cyklostezkách pohybuje velké množství lidí.
Totožnost druhé oběti policisté odhalili veřejnosti v roce 2023. Byla jí tehdy pětadvacetiletá Miroslava M. z jižní Moravy, matka čtyřleté dcery. Žena se pohybovala v centru Prahy ve společnosti lidí bez domova a narkomanů, zejména kolem Karlova náměstí a hlavního nádraží. Naposledy ji svědci viděli 14. září 2013 u Wilsonovy ulice.
Nevyjasněná spojitost případů
Vyšetřovatelé pracovali s možností, že za oběma vraždami stojí stejný pachatel, pro kterého policisté používají označení „Pražský řezník“. Tuto verzi případu se ovšem nepodařilo prokázat. Není vyloučeno, že jde o občana České republiky, Slovenska, případně jiného cizince.
V roce 2010 policie pátrala po kamarádce zavražděného bezdomovce Dušana K. Touto ženou byla právě Miroslava M. Zda vyšetřovatelé oba kriminální případy propojují, prameny neuvádějí.
Případy zůstávají nevyřešené a policie je formálně odložila. Policista Jan Daněk k případu v minulosti uvedl, že při objevení nových skutečností mohou vyšetřovatelé práci obnovit. Trestný čin vraždy se promlčuje po dvaceti letech. Pokud by se pachatel dopustil dalšího závažného zločinu, promlčecí doba se prodlouží.
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