Dvě vodní smrště udeřily na Sicílii. Zasáhly školu s 273 dětmi, devět lidí skončilo v nemocnici

Dvě vodní smrště se vytvořily nad mořem poblíž přístavu v Marsale a následně postoupily nad pevninu. Ničivý vítr zasáhl několik obydlených oblastí, kde vyvracel stromy, strhával střechy a převracel zaparkovaná vozidla. Podle sicilské civilní ochrany udeřil živel přibližně v deset hodin dopoledne. Největší škody vznikly podél státní silnice číslo 115 a v okolních čtvrtích. Na některých místech zůstaly komunikace neprůjezdné kvůli popadaným stromům, troskám a poškozeným automobilům. Komplikace se dotkly rovněž železniční dopravy, protože bylo nutné uzavřít několik přejezdů.
Školní budovu zasáhl ničivý vítr
Mimořádně vážná situace nastala ve škole Alcide De Gasperi v oblasti Terrenove nedaleko Marsaly. V okamžiku, kdy se přes budovu přehnala vodní smršť, se uvnitř nacházelo 273 dětí. Vítr poškodil okna, vytrhl okenní rámy a způsobil rozsáhlé škody ve třídách. Podle ředitele školy Leonarda Gulotty nebylo možné děti bezpečně vyvést ven, a zaměstnanci je proto přesunuli do chráněnější části budovy. Šest žáků utrpělo lehká poranění, především odřeniny a drobné řezné rány. Ředitel následně popsal školní budovu jako zcela zničenou, přestože se podařilo zabránit závažnějším následkům na zdraví dětí.
Na místo dorazily záchranné složky, kterým zásah komplikovaly poškozené silnice a překážky v dopravě. Některé děti byly převezeny k lékařskému vyšetření do nemocnice Paola Borsellina v Marsale. Regionální civilní ochrana během dopoledne informovala o přibližně 300 evakuovaných žácích a osmi lehce zraněných. Pozdější vyjádření vedení školy upřesnilo počet přítomných dětí na 273 a počet lehce zraněných žáků na šest. Údaje jednotlivých institucí se tak v průběhu záchranných prací částečně lišily. Rozsah škod na školním objektu bude nutné vyhodnotit před rozhodnutím o obnovení výuky.
Nemocnice ošetřila devět lidí
Zdravotnická zařízení v oblasti přijala celkem devět pacientů, z toho čtyři děti a pět dospělých. Lékaři u nich zjistili především povrchová poranění, odřeniny a řezné rány. V nemocnici byl kvůli mimořádné události aktivován krizový plán pro případ většího přílivu zraněných. Součástí pomoci se stala také psychologická podpora pro pacienty, kteří ničivý živel zažili. Zdravotnická správa provincie Trapani následně oznámila, že má situaci pod kontrolou. Dosavadní informace neuvádějí žádné oběti na životech.
Závažná nehoda se odehrála také v sousedním Petrosinu, kde prudký vítr smetl automobil ze silnice do strže. Dva lidé utrpěli zranění a museli být převezeni do nemocnice. V obci byly poškozeny také obytné budovy, některé natolik, že se do nich jejich obyvatelé nemohou bezpečně vrátit. Vítr navíc poničil místní stadion, kde zbořil část obvodové zdi. Starosta Giacomo Anastasi potvrdil čtyři lehce zraněné v oblasti Petrosina a škody na několika domech. Obecní úřad začal připravovat náhradní ubytování pro rodiny, jejichž domovy nejsou obyvatelné.
Záchranáři povolali další posily
Do postižených oblastí vyjelo nejméně pět jednotek hasičů z provincie Trapani. Další posily byly vyslány z Palerma a Agrigenta, aby pomohly s odstraňováním následků a zabezpečením poškozených staveb. Vedle obytných domů a školního zařízení vítr zasáhl také zemědělské pozemky a elektrické vedení. Zásah se rozšířil i do okolí města Mazara del Vallo, kde úřady současně upozornily na šíření nepravdivých zpráv o následcích bouře. V Petrosinu bylo aktivováno obecní krizové středisko, které koordinuje pomoc obyvatelům. Další postup záchranných složek řeší také úřady provincie Trapani.
Vodní smršť je silně rotující vzdušný vír, který vzniká nad vodní hladinou a může dosáhnout až k pevnině. Pokud se dostane nad zastavěné území, může způsobit škody podobné tornádu. Právě přechod obou vírů z moře nad pobřežní oblasti byl v tomto případě rozhodující pro rozsah následků. Kromě poškozených budov zůstaly na několika místech převrácené automobily a přerušené dopravní spojení. Přesná výše materiálních škod zatím nebyla stanovena.
Zdroje: ansa.it, protezionecivilesicilia.it, vigilfuoco.it