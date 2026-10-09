Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dvě vodní smrště udeřily na Sicílii. Zasáhly školu s 273 dětmi, devět lidí skončilo v nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Západní část italské Sicílie zasáhly v pátek 9. října dvě silné vodní smrště, které poškodily obytné domy, automobily i školní budovu. V nemocnici bylo ošetřeno devět lidí, včetně čtyř dětí. Nejvážnější škody hlásí města Marsala a Petrosino v provincii Trapani. Živel zasáhl také základní školu, v níž se v tu chvíli nacházelo 273 dětí.
Dvě vodní smrště udeřily na Sicílii. Zasáhly školu s 273 dětmi, devět lidí skončilo v nemocnici

Dvě vodní smrště udeřily na Sicílii. Zasáhly školu s 273 dětmi, devět lidí skončilo v nemocnici

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:35

Reklama
Další články z Trendy svět
Letadlo z New Yorku hlásilo při přistání závadu motoru. Na letiště v Miláně vyrazili hasiči i sanitky
Letadlo z New Yorku hlásilo při přistání závadu motoru. Na letiště v Miláně vyrazili hasiči i sanitky
Oblíbený italský ostrov se ocitl bez spojení se světem. Přestaly fungovat telefony i internet
Oblíbený italský ostrov se ocitl bez spojení se světem. Přestaly fungovat telefony i internet

Italskou Ischii zasáhl ve čtvrtek večer rozsáhlý výpadek telekomunikačních služeb. Na více než dvě hodiny...

Řidiči vůbec netuší, že za jediný pohyb s mobilem mohou dostat 4 body a pokutu 3 500 Kč. Policie je na tuto výmluvu alergická
Řidiči vůbec netuší, že za jediný pohyb s mobilem mohou dostat 4 body a pokutu 3 500 Kč. Policie je na tuto výmluvu alergická

Stačí na okamžik vzít do ruky mobilní telefon a řidič může přijít o několik tisíc korun. Česká legislativa...

Září 2026 se zapsalo mezi nejteplejší v historii. Meteorologové zveřejnili údaje za 252 let měření
Září 2026 se zapsalo mezi nejteplejší v historii. Meteorologové zveřejnili údaje za 252 let měření

Letošní září přineslo v centru Prahy mimořádně vysoké teploty. Podle nejnovějších meteorologických měření...

Macinka si jel do Černoučku rýpnout do Pavla. Prezident mu ale o chvíli později vzal vítr z plachet
Macinka si jel do Černoučku rýpnout do Pavla. Prezident mu ale o chvíli později vzal vítr z plachet

Ministr zahraničí Petr Macinka si zřejmě nechtěl nechat ujít další příležitost, jak si veřejně rýpnout do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.