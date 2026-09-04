Dvě třetiny českých dětí mají vlastní platební kartu. Kapesné dostávají čím dál dříve

Dvě třetiny českých dětí mají vlastní platební kartu. Kapesné dostávají čím dál dřívePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podvodníci využili tzv. skimming.
Doba ručních sčítačů na brněnských linkách je minulostí. Od dubna tohoto roku funguje v celém vozovém parku...
Středočeský kraj plánuje přidat sociálním službám 109 milionů korun, které doplní 2,9 miliardy korun...
Září přinese fanouškům jihočeských památek mimořádnou příležitost. Národní památkový ústav připravil v...
Nejvyšší správní soud (NSS) znovu stanul na straně státu ve sporu o průzkum lokality pro hlubinné úložiště...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Tip na víkend: Na Opavsku se otevřou bunkry. Dva z nich veřejnost uvidí poprvé
- Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končí
- Obec musí ředit vodu s obsahem uran. Za půjčku cisterny platí desítky tisíc měsíčně
- Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě, šofér měl 3,1 promile. Do vazby ale nepůjde