Dvě téměř stejná data na obalu znamenají něco úplně jiného. U jednoho může jídlo zůstat v prodeji i po termínu

Našli jste ve spíži balíček těstovin s včerejším datem a automaticky míří do koše? Možná zbytečně. České předpisy rozlišují datum použitelnosti „Spotřebujte do“ a datum minimální trvanlivosti. Zatímco potravinu po datu použitelnosti obchod už prodávat nesmí, výrobek po minimální trvanlivosti může za určitých podmínek zůstat v regálu. Rozdíl není jen slovíčkaření – jedno datum souvisí především s bezpečností, druhé s kvalitou.
Datum na obalu kontroluje při nákupu téměř každý. Méně lidí už věnuje pozornost slovům, která stojí před ním.
Přitom právě ta rozhodují o tom, co údaj ve skutečnosti znamená.
Na potravinách se běžně objevují dva odlišné typy označení: „Spotřebujte do“ a „Minimální trvanlivost do“.
Vypadají podobně, jejich význam je však zásadně odlišný.
„Spotřebujte do“ se týká rychle se kazících potravin
Datum použitelnosti se označuje slovy „Spotřebujte do“. Používá se u potravin, které z mikrobiologického hlediska rychle podléhají zkáze.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce mezi příklady uvádí například některé mléčné výrobky, ryby, chlazenou drůbež nebo výrobky studené kuchyně. U těchto výrobků musí být zároveň uvedeny podmínky skladování.
Po uplynutí data použitelnosti už prodejce takovou potravinu nesmí nabízet.
Důvodem není pouze to, že by výrobek mohl hůře chutnat. Po tomto termínu už nelze garantovat jeho bezpečnost.
Je proto rozdíl mezi salátem s označením „Spotřebujte do 5. září“ a balíčkem sušenek s minimální trvanlivostí do stejného dne.
Minimální trvanlivost je především zárukou vlastností
Datum minimální trvanlivosti se používá zpravidla u stabilnějších potravin, například těstovin, sušenek, konzerv, čokolády nebo některých nápojů.
Výrobce tím říká, do jakého data si potravina při správném skladování uchovává své očekávané vlastnosti.
Po uplynutí této doby může například postupně ztrácet křupavost, aroma, barvu nebo jinou kvalitativní vlastnost. Samotné překročení tohoto data však ještě automaticky neznamená, že se výrobek následující den stal závadným.
To je také důvod, proč může člověk v obchodě narazit na zboží po minimální trvanlivosti.
Takový prodej je v Česku za určitých podmínek legální.
Nestačí na výrobek nalepit žlutou cedulku „sleva“
Prodejce může potravinu po uplynutí minimální trvanlivosti prodávat pouze tehdy, je-li bezpečná.
Zároveň musí být jasně označeno, že datum minimální trvanlivosti už uplynulo, a výrobky musejí být umístěny odděleně od běžného zboží.
SZPI výslovně upozorňuje, že pouhý nápis „akce“ nebo „sleva“ nestačí. Zákazník musí vědět, že důvodem zvláštního prodeje je právě prošlá minimální trvanlivost.
Odpovědnost za bezpečnost takto prodávaného výrobku nese prodejce.
U potraviny označené „Spotřebujte do“ tato možnost neexistuje. Po datu použitelnosti ji obchod nabízet nesmí.
Ani datum před sebou není absolutní záruka
Kalendář přitom není jedinou informací, kterou by měl spotřebitel sledovat.
Potravina může být závadná ještě před vytištěným termínem například tehdy, pokud nebyla správně skladována, je porušený obal nebo se s ní nevhodně manipulovalo.
Zvlášť u chlazených potravin je zásadní dodržování teplotních podmínek. Výrobce proto u produktů s datem použitelnosti uvádí také podmínky uchování.
Pokud je konzerva nafouklá, obal porušený, výrobek plesnivý nebo vykazuje jiné známky kažení, nemá smysl argumentovat tím, že datum na obalu ještě neuplynulo.
Stejně tak nelze jednoduše určit univerzální počet dní, po které je každá potravina s prošlou minimální trvanlivostí ještě v pořádku. Záleží na konkrétním výrobku, skladování a jeho skutečném stavu.
Obchody mají jiné povinnosti než domácnosti
Rozdíl mezi oběma daty má velký význam i při kontrole obchodů.
SZPI může prodej výrobků po datu použitelnosti řešit jako porušení povinností. U zboží po minimální trvanlivosti samotný prošlý údaj problémem být nemusí, pokud jsou dodrženy požadavky na bezpečnost, označení a oddělené umístění.
Spotřebitelé proto někdy při pohledu na „prošlé“ zboží v obchodě předpokládají, že prodejce porušuje zákon. Ve skutečnosti je nejprve potřeba zjistit, které datum je na obalu uvedeno.
Dvě krátké formulace tak mění celý význam.
„Spotřebujte do“ je hranice používaná u rychle se kazících potravin, po níž už nelze garantovat jejich bezpečnost. „Minimální trvanlivost do“ říká především to, dokdy výrobce garantuje očekávanou kvalitu při správném skladování.
Než tedy příště automaticky vyhodíte neotevřený balíček rýže nebo těstovin kvůli jedinému číslu, stojí za to přečíst také dvě slova před ním.
Zdroje: SZPI, Ministerstvo zemědělství