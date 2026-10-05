Dvě suroviny z kuchyně za pár korun a dlažba je bez plevele celý rok. Stačí je smíchat ve správném poměru a postříkat spáry

Zahrádkáři často hledají účinná řešení, jak udržet své zelené útočiště bez nevzhledného plevele. Mezi nesčetnými dostupnými domácími prostředky vynikají zejména dva: ocet a jedlá soda. Skvěle fungují zejména mezi dlažbou.
Jak se rychle zbavit plevele
Jedlá soda, která je základem každé kuchyně, je známá nejen pro svou roli při pečení, ale také pro svou všestrannost v domácnosti a na zahradě. Pokud jde o zahradničení,
jedlá soda působí tak, že z listů a kořenů plevelů odčerpává vlhkost, což vede k jejich následnému uschnutí a odumření. Ocet zase rozleptává rostlinnou tkáň a likvidaci plevelů tak urychluje, jak píše web GroundsGuys. Co dát na záhon proti plevelům?
Při zásahu proti plevelům, zejména těm, které vyrůstají mezi choulostivými rostlinami nebo uvnitř záhonů, je klíčová přesnost.
Aplikace lžíce jedlé sody přímo na plevel zajistí, že budou zasaženy pouze nežádoucí rostliny. Poté je už jen postříkejte naředěným octem (poměr 1:5) a máte hotovo. Pokud budete přesní, podle webu ApartmentTherapy se tak vyhnete jakémukoliv poškození vašich ceněných květin a zeleniny. Zdroj fotografie: Depositphotos Plevel prorůstající škvírami v dlažebních kostkách může být nevzhledný a obtížně zvládnutelný. Likvidace plevele mezi dlažebními kostkami
Plevel prorůstající škvírami v dlažebních kostkách může být nevzhledný a obtížně zvládnutelný. Chcete-li se s tím vypořádat,
posypte praskliny, kde plevel roste, hojně jedlou sodou. Ta se jednoduše přilepí na vlhké listy a kořeny a vytvoří pro veškerou nežádoucí zeleň opravdu nehostinné prostředí.
Pro širší pokrytí rozmeťte jedlou sodu po dlážděné ploše koštětem a zatlačte ji do každého zákoutí, kde by mohl plevel vyrůst. Další den se po ploše projděte opět s rozprašovačem plným naředěného octa a o týden později vám bude stačit už jen vymést všechny mrtvé rostliny pryč.
Zdroj fotografie: Nino Barbieri / Creative Commons / CC BY-SA Zařazením octa do zahradnické rutiny můžete udržovat krásnou zahradu bez plevele a bez použití drsných chemikálií. Jak se zbavit plevele natrvalo
Vytvořte si postřik proti plevelům. Smíchejte 1,5 šálku jedlé sody se lžící octa nebo citronové šťávy a zřeďte ji asi litrem vody.
Tento roztok stříkejte jednou týdně všude tam, kde se vyskytuje nežádoucí zeleň. Uvidíte, že žádné větší zásahy už nebudou třeba. A podobný roztok skvěle pomáhá i proti vosám, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři