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Dvě růže v květináči mohou vypadat stejně. Jedna v něm vyrostla, druhá v něm jen čeká na zahradu

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V listopadu mohou v zahradnictví stát vedle sebe dvě růže v květináčích, a přitom ještě před pár dny rostla jedna z nich na poli. Do nádoby ji pěstitel vložil, aby jí cestou k novému majiteli nevyschly kořeny. Druhý keř strávil v květináči přinejmenším celou vegetační sezonu. Každý z nich má proto na přesazení do záhonu jinak dlouhý čas.
Dvě růže v květináči mohou vypadat stejně. Jedna v něm vyrostla, druhá v něm jen čeká na zahradu

Dvě růže v květináči mohou vypadat stejně. Jedna v něm vyrostla, druhá v něm jen čeká na zahradu

Zdroj: torkatrina / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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