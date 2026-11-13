Dvě růže v květináči mohou vypadat stejně. Jedna v něm vyrostla, druhá v něm jen čeká na zahradu

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Dvě růže v květináči mohou vypadat stejně. Jedna v něm vyrostla, druhá v něm jen čeká na zahraduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V listopadu mohou v zahradnictví stát vedle sebe dvě růže v květináčích, a přitom ještě před pár dny rostla jedna z nich na poli. Do nádoby ji pěstitel vložil, aby jí cestou k novému majiteli nevyschly kořeny. Druhý keř strávil v květináči přinejmenším celou vegetační sezonu. Každý z nich má proto na přesazení do záhonu jinak dlouhý čas.
Dvě růže v květináči mohou vypadat stejně. Jedna v něm vyrostla, druhá v něm jen čeká na zahraduZdroj: torkatrina / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 13.11.2026 16:00
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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