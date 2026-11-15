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Dvě oblíbené podzimní plodiny v jednom výborném moučníku: Jablečno-hruškový koláč pro dny, kdy se venku pořádně ochladí

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Když se venku ochladí a doma se začne víc loupat ovoce do buchet, přichází u nás na řadu právě tenhle podzimní koláč s jablky a hruškami. Mám ho ráda pro jeho křehké těsto, voňavou ovocnou náplň a to, že si vystačí s pár běžnými surovinami, jen kokosový cukr a pekanové ořechy mu dají trochu jiný, příjemně podzimní ráz.
Obrázek pečení koláče k receptu na Podzimní koláč s jablky a hruškami

Obrázek pečení koláče k receptu na Podzimní koláč s jablky a hruškami

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Kombinace jablek a hrušek v tomto koláči vás mile překvapí svou zajímavou chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:33

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