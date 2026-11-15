Dvě oblíbené podzimní plodiny v jednom výborném moučníku: Jablečno-hruškový koláč pro dny, kdy se venku pořádně ochladí

Jednou jsem do koláče dala zároveň jablka i hrušky a čekala jsem spíš obyčejný výsledek. Nakonec z toho byl jeden z těch receptů, ke kterým se člověk na podzim vrací. Líbí se mi na něm křehké těsto, voňavá ovocná vrstva a taky fakt, že kvůli němu nemusím shánět nic složitého. Jen kokosový cukr a mu posunou chuť trochu jinam, do teplejší podzimní polohy. Žádná cukrářská paráda za sklo, spíš poctivý domácí koláč ke kávě, na víkend nebo na odpoledne, kdy má člověk chuť, aby něco vonělo z trouby. pekanové ořechy
Dobré na tomhle receptu je, že ovoce tu má pořád hlavní slovo.
přinesou lehkou kyselost, Jablka hruška zase měkkou sladkost a šťávu. Víc se na tom moc vymýšlet nemusí. Skládané těsto s octem možná na papíře vypadá trochu pracně, ale většinu práce za vás udělá lednice. A váleček, párkrát tam a zpátky.
Můj tip: Pokud máte doma kyselejší jablka, dejte klidně dvě větší a hrušku berte hlavně jako vůni a šťavnatý doplněk. Když je hruška hodně zralá, skládám ji raději doprostřed koláče, jablka nechávám víc u krajů. Těsto se pak zbytečně nenamočí, a u podobného koláče je to znát hned při krájení. Recept na podzimní koláč s jablky a hruškami
Příprava těsta: 20 minut Odpočinek těsta: přibližně 1 hodina a 20 minut Pečení: přibližně 35 až 40 minut Počet porcí: 8 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 250 g másla nebo Hery s máslovou příchutí 250 g hladké mouky 1 špetka soli 1 lžička octa Z čeho udělat náplň 2 velká jablka 1 velká hruška 100 g pekanových ořechů 4 lžíce kokosového cukru Postup přípravy hruškovo-jablečného koláče
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku a sůl. Přidejte dobře vychlazenou Heru nakrájenou na malé kostičky a přilijte ocet. Zpracujte rukama nebo v robotu na nižší rychlost. Tuk se nemá moc zahřát, jinak začne těsto rychle měknout a práce s ním je protivnější.
2. Vypracujte
nelepivé těsto. Jakmile se spojí a drží pohromadě, přesuňte ho na vál a krátce ho dopracujte rukou. Není potřeba ho hníst dlouho. Stačí, aby bylo hladké a kompaktní.
3. Těsto rozválejte na
obdélník. Boční strany přeložte ke středu a několikrát je přejeďte válečkem, aby se vrstvy spojily. Právě skládání pomůže tomu, že bude těsto po upečení křehčí a nebude působit jen jako obyčejná spodní vrstva pod ovocem.
4. Těsto zabalte do fólie a dejte ho na
20 minut do lednice. Potom ho vyndejte, znovu rozválejte na tenčí obdélník a opět složte boční strany ke středu. Tento postup udělejte celkem třikrát.
5. Po posledním skládání nechte těsto v lednici odpočívat ještě asi
1 hodinu. Bude se potom lépe válet a při pečení se nebude tolik stahovat. U kulaté formy to dokáže ušetřit trochu nervů.
Jablečný štrúdl se skořicí a ořechy, co drží pohromadě: Zjistěte, proč je křehké těsto lepší než listové Troubu předehřejte na 200 °C
6. Koláčovou formu o průměru
26 až 28 cm lehce vymažte tukem. Poslouží i papír od Hery, případně klasický pečicí papír.
7. Odpočinuté těsto rozválejte a přeneste do formy. Prsty ho opatrně dotlačte ke stranám a vytáhněte ho trochu výš k okrajům, aby měla ovocná náplň pevnější oporu.
8.
Jablka a hrušku omyjte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké plátky. Slupku můžete nechat, pokud je ovoce pěkné a pevné. Koláč pak vypadá víc domácí a plátky se při pečení tolik nerozpadnou.
9. Ovoce rozložte na těsto. Nemusí ležet v dokonale přesném vzoru, důležitější je naskládat ho spíš hustěji, protože při pečení trochu klesne. Povrch posypte nahrubo nasekanými
pekanovými ořechy a nakonec přidejte kokosový cukr. Foto: Cooky.cz, Ovoce naskládejte spíš hustěji, při pečení trochu klesne.
10. Koláč pečte nejdřív při
200 °C asi 20 minut. Pak teplotu zvyšte na 220 °C a dopékejte ještě 15 až 20 minut. Hotový je ve chvíli, kdy okraje zezlátnou a ovoce se nahoře začne lehce opékat.
11. Upečený koláč nechte nejméně
15 minut stát ve formě. Podávat se dá vlažný i úplně vychladlý, nejlépe ke kávě nebo čaji. Druhý den ho dejte do chladu a před podáváním ho můžete na krátkou chvíli vrátit do trouby. Foto: Cooky.cz, Koláč je dobrý vlažný ale i zcela vychladlý. Ještě pár rad na závěr k podzimnímu koláči Pokud je ovoce hodně šťavnaté, posypte dno těsta před skládáním plátků jednou lžící mletých ořechů. Část šťávy zachytí. Kokosový cukr sladí jemněji, takže u opravdu kyselejších jablek můžete přidat ještě půl lžíce navíc. Pekanové ořechy se dají nahradit vlašskými. Výsledek bude o něco zemitější a výraznější, ale ke koláči se hodí dobře. Když chcete, aby koláč vypadal o něco slavnostněji, po vychladnutí ho lehce potřete rozehřátou meruňkovou marmeládou. Stačí tenká vrstva. Ovoce se bude lesknout, ale koláč si pořád nechá domácí ráz.
Koláč ze tří surovin pro všední den i víkend. Příjemně jednoduché pečení, ke kterému se rádi vrátíte
Jablečný koláč s hladkým vanilkovým krémem výborně chutná se šálkem čaje
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková