Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dvě lžíce soli do horké vody a podlaha se leskne jako nová. Babičky to věděly, my jsme na jejich recept zapomněli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Docela obyčejná kuchyňská sůl má v domácnosti celou řadu využití. Skvěle vám poslouží třeba při mytí podlahy.
Dvě lžíce soli do horké vody a podlaha se leskne jako nová. Babičky to věděly, my jsme na jejich recept zapomněli

Dvě lžíce soli do horké vody a podlaha se leskne jako nová. Babičky to věděly, my jsme na jejich recept zapomněli

Zdroj: NPS Photo / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 14:20

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kopřivový nálev nalijte na podzim do záhonů a zničíte vajíčka slimáků dřív, než se na jaře vylíhnou. Navíc záhony vyživí
Kopřivový nálev nalijte na podzim do záhonů a zničíte vajíčka slimáků dřív, než se na jaře vylíhnou. Navíc záhony vyživí
Kdo čistí připálený plech drátěnkou, ničí jeho ochrannou vrstvu a zkracuje mu život o roky. Existuje šetrnější cesta za pár korun
Kdo čistí připálený plech drátěnkou, ničí jeho ochrannou vrstvu a zkracuje mu život o roky. Existuje šetrnější cesta za pár korun

Vyzkoušejte také tento jednoduchý trik a vyčistěte plech od všech nečistot za pár minut. Takto to zvládnete...

Naplnila sklenici teplou vodou s jedlou sodou a za 20 minut zmizel i ten nejhorší zápach. Drhnutí je zbytečné
Naplnila sklenici teplou vodou s jedlou sodou a za 20 minut zmizel i ten nejhorší zápach. Drhnutí je zbytečné

Neutrácejte peníze v drogérii a zbavte se zápachu z dlouhodobě uskladněných sklenic jednoduchým trikem s...

Lesní hlídky smí zastavit vaše auto a prohledat náklad. Stačí podezření, že vezete dřevo bez povolení, a předají vás policii
Lesní hlídky smí zastavit vaše auto a prohledat náklad. Stačí podezření, že vezete dřevo bez povolení, a předají vás policii

I když to mnohdy vypadá, že si v lese můžeme dělat, cokoliv nás napadne, není tomu tak. Řadu věcí hlídají...

Hortenzie si namnožíte z jedné větvičky a banánu. Ale pozor: za prodej řízků vám hrozí pokuta 25 000 Kč
Hortenzie si namnožíte z jedné větvičky a banánu. Ale pozor: za prodej řízků vám hrozí pokuta 25 000 Kč

Hortenzie si snadno namnožíte i bez hlubších zahradnických znalostí. Postačí vám k tomu jen nůžky – nic víc...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.