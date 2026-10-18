Dvě lžíce soli do horké vody a podlaha se leskne jako nová. Babičky to věděly, my jsme na jejich recept zapomněli

Kvalitní podlaha je neuvěřitelně příjemná na dotek a má celou řadu pozitivních vlastností, které umělé materiály zkrátka nedokážou nahradit. Na druhou stranu však vyžaduje lehce speciální zacházení a šetrné čištění, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud si vezmete k ruce sůl, bude vypadat skoro jako nová.
Prevence před znečištěním a poškrábáním
V první řadě je velmi důležité zajistit, aby se na podlahu dostalo co nejméně nečistot, jak radí web
ServiceMasterClean. Pořiďte si gumové rohože, s jejichž pomocí zachytíte kamínky, štěrk a další nečistoty z boty, které by mohly podlahu nepříjemně poškrábat. Důkladné zametení nečistot
V rámci zachování krásného vzhledu se rozhodně vyplatí podlahu každý den důkladně zamést nebo vysát vhodným vysavačem. Odstraníte drobné částečky, které opět mohou způsobit poškrábání. Nejlepší je pro tuto činnost mop z mikrovlákna nebo velmi husté a měkké koště.
Textilní podložky na nábytek
Dalším nepřítelem krásné a nepoškozené podlahy je nábytek. Opatřete proto jeho spodní části a nohy textilními podložkami, s jejichž pomocí zabráníte vzniku rýh, prohlubní a otlačenin.
Zdroj fotografie: Depositphotos Aby vaše podlaha zase vypadala jako nová, vezměte si k ruce šikovné pomocníky. Udělají z ní opravdu krásnou součást interiéru. Šetrné čištění podlahy s pomocí soli
Pro vytírání podlah používejte zásadně speciální přípravky k tomu určené, jak radí web
NoBroker. Snažte se však vyhnout takovým produktům, které obsahují přídavný lesk, protože vytvoření takové vrstvy by po čase mohlo dělat nepříjemné efekty v podobě šmouh.
To ovšem neznamená, že pro ně musíte do obchodu. Podlahu skvěle vyčistí i horká voda se solí (dvě lžíce na 3 litry). Jde o recept, který
je šetrný ke všem materiálům, skoro nic nestojí a čistí opravdu báječně. „Hadr pro vytírání vždy co nejvíce vyždímejte, aby byl skutečně jen lehounce namočený. Přece jen sůl je trochu žíravá, tak ať si neuděláte fleky,“ radí čtenářka Jitka N. z Domaslavic, která nám tip poslala. Zdroj fotografie: Freepik Pokud vás nebaví vytírání podlahy a jen zřídka navíc dosáhnete uspokojivého výsledku, zkuste vsadit na docela obyčejnou sůl.
Vyhněte se také příliš silně působícím látkám, jako jsou silné koncentrace octa či kyseliny citronové, které mohou svou kyselostí
poškodit strukturu vrchní části podlahy. Na odolné skvrny vám podle zkušenosti redaktorek magazínu Chalupáři-Zahrádkáři pomůže ocet se čpavkem a na rýhy na dřevěné podlaze se nám zase osvědčilo staré dobré broušení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři