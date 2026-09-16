Dvě lžíce ovesných vloček pod rajče v srpnu a plody konečně dorostou. Většina zahrádkářů ale hnojí úplně jinak a přichází o úrodu

Hnojení patří mezi nezbytné kroky při péči o zahradu – a nezáleží na tom, zda se snažíte vyživit tu okrasnou anebo užitkovou.
V některých případech však může dojít k chybám, které dokážou ohrozit budoucí sklizeň. Některé tradiční metody totiž mohou snížit účinnost hnojiva a jiné dokonce způsobit značné poškození rostlin. A jak jsou na tom rajčata? Nesprávné použití hnoje a drůbežího trusu
Hnůj je široce používán jako přírodní a zdánlivě neškodné hnojivo. Tato víra však může být zavádějící. Ten nekompostovaný nebo nesprávně
kompostovaný může vážně poškodit plodiny tím, že spálí kořeny v důsledku tepla vznikajícího při rozkladu. Hnůj navíc obsahuje podle webu HomesAndGardens vysoké hladiny živin, které při nadměrném používání mohou vést k zastavení růstu. Nadměrné používání boru
Zatímco správné hnojení bórem může stimulovat tvorbu plodů, nadměrné používání může být pro rostliny škodlivé. Zejména rajčata a jabloně jsou na vysoké hladiny toho prvku velmi citlivé. Při hnojení bórem je proto nezbytné používat správnou dávku.
Zdroj fotografie: Freepik I při hnojení rajčat lze napáchat řadu chyb. Mezi ty nejčastější patří použití příliš velkého množství živin nebo špatné mulčování.
Obvykle stačí 0,5 čajové lžičky kyseliny borité na 10 litrů vody (ta se však už u nás volně neprodává, můžete ji pořídit jen jako registrovaní zemědělci). K postřiku by také mělo dojít během sezóny nanejvýš dvakrát, bór má totiž schopnost kumulovat se v plodech a může být pro lidské zdraví škodlivý.
Nadměrné používání čpavku
Čpavková voda je také velmi oblíbený způsob hnojení, který podporuje bujný růst rostlin. Její nadměrné užívání však může mít za následek
přebytek dusíku v půdě, což rostlinám nesvědčí (rychle se vytahují a svou energii investují téměř výhradně do tvorby listů). A totéž platí i pro oblíbenou dolomitovou moučku, jak už Chalupáři-Zahrádkáři informovali. Zdroj fotografie: Freepik Naučte se, jak je třeba změnit zálivku a hnojení rajčat, aby nepraskala. Správně zvolené schéma zajistí dlouhou plodnost až do října. Ovesné vločky jako sázka na jistotu
Pokud si nejste jistí, co vaše rajčata potřebují, pak vsaďte na ovesné vločky, jak radí web
GardeningKnowHow – ty jsou přírodní a zaručeně neublíží. Dvě lžíce ovesných vloček namočte přes noc do 500 ml vody a poté rozmixujte a použijte jako zálivku (množství je pro jednu rostlinu). Uvidíte, že vám za tuhle zásobárnu všech důležitých prvků vaše rajčata opravdu poděkují.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři