Dvě lžíce droždí a lžíce cukru: Dědečkův recept na zálivku, po které rajčata plodí až do října a dávají i 20 kg z metru

Pro zahrádkáře, kteří sní o silných a prosperujících rajčatech, existuje jednoduchý, ale účinný lektvar, který může výrazně posílit vitalitu a zdraví mladých rostlin.
Tento elixír složený z kvasnic, cukru a vody využívá přirozených vlastností těchto složek ke stimulaci jejich růstu a k celkovému posílení zdraví, jak informuje web GardeningKnowHow. Věda o kvasnicích jako hnojivu
Kvasnice jsou silnou zásobárnou živin, známou především pro svůj vysoký obsah dusíku, který je nyní pro rajčata klíčový, jak informuje web
TastingTable. „Obsahují také potvrzuje výše zmíněné informace zahradnice Věra K. ze Zubří. Jaké výhody tedy mají? řadu vitaminů skupiny B, bílkovin a minerálních látek, což z nich činí vynikající doplněk pro podporu raného vývoje rostlin. Používala je už moje babička a já to teď učím svoje žáky,“ Zvýšení obsahu dusíku: Dusík je pro růst sazenic nezbytný, protože je hlavní složkou chlorofylu, který rostliny využívají k fotosyntéze a růstu. Dodávka vitamínů: Vitamíny skupiny B obsažené v kvasnicích pomáhají rostlinám zvládat stres a jsou nezbytné pro optimální energetický metabolismus. Zdroj fotografie: Freepik Pokud chcete, aby se letos vašim rajčatům dařilo opravdu dobře, musíte jim dopřát ty správné živiny. Je to jednoduché. Výroba kvasnicového hnojiva
Vytvoření tohoto roztoku bohatého na živiny je jednoduché a zvládne ho úplně každý. A klidně můžete sáhnout i po droždí, které je trochu prošlé – fungovat bude stejně. Já osobně jen nedoporučuji to plesnivé – přece jen, takový koktejl toxinů bych svým rajčatům dávat nechtěla.
2 polévkové lžíce sušeného droždí 2 polévkové lžíce cukru 1 litr teplé vody
Ve vhodné nádobě smíchejte sušené droždí a cukr. Přidejte teplou vodu a pečlivě míchejte, aby se složky zcela rozpustily. Směs nechte 24 až 48 hodin odpočívat na teplém místě. Tento proces kvašení aktivuje kvasinky a uvolňuje více jejich prospěšných vlastností.
Zdroj fotografie: Freepik Naučte se, jak je třeba změnit zálivku rajčat, aby nepraskala. Správně zvolené schéma zajistí dlouhou plodnost až do října. Jak používat hnojivo z kvasnic pro rajčata
Po zkvašení směs přeceďte, abyste odstranili všechny pevné částice, a zřeďte ji vodou v poměru 1:10. Tím zajistíte, že roztok bude dostatečně šetrný i pro
rostliny, které mají už to nejlepší za sebou, a zaručeně je nepoškodí. Poté ho stačí používat jako zálivku jedenkrát do týdne. A funguje i ve formě postřiku, ten je účinný zejména proti plísni šedé a hnědé hnilobě, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve. Uvidíte, že vám s touhle výživou budou rajčata plodit až do října.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři