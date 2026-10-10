Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dvanáctiletý chlapec z Brna se nevrátil ze školy. Policie po něm pátrá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté pátrají po dvanáctiletém chlapci z Brna, který se v pátek nevrátil domů ze školy. Rodina ho hledala až do noci, ale bez úspěchu. Chlapec u sebe nemá mobil ani peníze. Policie ho označila za dítě v ohrožení a žádá veřejnost o pomoc.
Dvanáctiletý chlapec z Brna se nevrátil ze školy. Policie po něm pátrá

Dvanáctiletý chlapec z Brna se nevrátil ze školy. Policie po něm pátrá

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:22

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Zničené bannery i podezřelá kampaň. Policisté řeší volební hříchy
Zničené bannery i podezřelá kampaň. Policisté řeší volební hříchy
Suché léto klíšťatům nesvědčilo. Na podzim může nákaz encefalitidou přibývat
Suché léto klíšťatům nesvědčilo. Na podzim může nákaz encefalitidou přibývat

Klíšťata mohou být aktivní i na podzim, kdy lidé vyrážejí do lesů na houby nebo na procházky. V...

Záchodový fantom i roztržitá uklízečka. Brněnské volby zpestřily kuriózní případy
Záchodový fantom i roztržitá uklízečka. Brněnské volby zpestřily kuriózní případy

Brněnské volby se ani letos neobešly bez několika drobných politováníhodných událostí. Komisaři a strážníci...

Lodě narazily. Na Prýglu není voda, poplují proto jen k hradu Veveří
Lodě narazily. Na Prýglu není voda, poplují proto jen k hradu Veveří

Kvůli nedostatku vody v Brněnské přehradě a poklesu hladiny omezí od soboty 10. října dopravní podnik...

Na podzim se zvyšuje riziko střetů se zvěří. Policisté radí, jak se zachovat
Na podzim se zvyšuje riziko střetů se zvěří. Policisté radí, jak se zachovat

Podzimní rána a večery přinášejí na silnicích zvýšené riziko střetů se zvěří. Policisté od začátku roku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.