Dvanáct vstupů do termálů za přibližně 3 900 Kč. Maďarské lázně mají permanentku, která platí půl roku

Hagymatikum patří k lázním, které zaujmou ještě před vstupem do vody. Komplex vznikl podle návrhů maďarského architekta Imreho Makovecze a jeho organická architektura připomíná spíše neobvyklý chrám než městský plavecký bazén. Za výraznou stavbou se přitom skrývá několik různých podob koupání, od klidnější termální vody po zážitkovou a dětskou část. Právě při opakovaných návštěvách lze jejich program střídat bez nutnosti všechno stihnout během jediného dne.
Dvanáct návštěv se musí vejít do šesti měsíců
Označení permanentky 10+2 znamená dvanáct samostatných návštěv. Nejde o neomezený půlroční vstup ani o jednu rodinnou vstupenku pro dvanáct lidí. Ceník odděluje tento výrobek od samostatné půlroční permanentky. Pro využití nabídky je proto rozhodující, zda se návštěvník do Maka během její platnosti skutečně vrátí.
Běžný celodenní dospělý vstup mimo zvýšené tarifní období stojí přibližně 392 Kč. Při dvanácti takových návštěvách by jednotlivé lístky dohromady vyšly asi na 4 698 Kč, tedy zhruba o 796 Kč více než permanentka. Úspora počítá s využitím všech vstupů a porovnává veřejné dospělé ceny. Při jediné návštěvě se předplacení celého balíčku pochopitelně nevyplatí.
Teplá voda pod střechou i venku
Vnitřní termální bazén má podle přehledu lázní vodu o teplotě 37 stupňů, venkovní termální bazén přibližně 38 stupňů. Jiný charakter má jeskynní zážitkový bazén, kde se uvádí rozmezí 30 až 36 stupňů. Dětská část nabízí vlastní mělčí bazény, takže koupání není postavené pouze na dlouhém sezení v nejteplejší vodě.
Rozsah zahrnutých bazénových částí ovšem neznamená, že jsou všechny sezonní bazény neustále otevřené. Při říjnové kontrole provozovatel uváděl u několika venkovních letních bazénů uzavření. Samostatně se účtují také skluzavky. Permanentka proto není automatickým vstupem ke každé atrakci, kterou areál na svých fotografiích představuje.
Jinou podobu maďarských lázní představuje také náš přehled o podzimním provozu termálního jezera v Hévízu. Jezero má odlišný provoz než bazénový komplex v Maku.
Nejnižší sloupec ceníku není pro každého
Při výběru vstupenky je důležité rozlišovat mezi běžným a zvýhodněným tarifem. Hagymatikum totiž nabízí několik cenových kategorií, přičemž nejlevnější vstupné je vyhrazeno držitelům místních slevových karet. Dospělý návštěvník bez nároku na regionální slevu zaplatí ve všední den 5 900 forintů, zatímco držitel platné karty města Makó pouze 2 900 forintů. Samostatnou kategorii tvoří regionální zvýhodnění, u kterého dospělá vstupenka stojí 3 500 forintů. Na všechny tyto slevy je nutné splnit příslušné podmínky a při vstupu předložit požadovaný doklad. Čeští turisté proto nemohou automaticky počítat s nejnižší částkou uvedenou v ceníku.
Senioři a rodiny mohou využít levnější vstupné
Zvýhodněné vstupné mají také návštěvníci starší 60 let, kteří za běžnou celodenní vstupenku zaplatí 4 500 forintů. Stejná cena platí pro studenty mladší 25 let s platným studentským průkazem. Rodiny mohou využít společnou vstupenku pro dva dospělé a jedno dítě mladší 14 let, která ve všední den stojí 12 900 forintů. Za každé další dítě se připlácí 2 200 forintů, zatímco děti mladší tří let mají podle standardního ceníku vstup zdarma. Zajímavostí je také odpolední tarif platný od 16 hodin, kdy dospělý zaplatí 3 900 forintů místo běžných 5 900 forintů. Návštěvníci, kteří chtějí v termální vodě strávit jen několik hodin, tak nemusí kupovat celodenní vstupenku.
O víkendech se ceny zvyšují
Rozdíl v cenách se projevuje také podle termínu návštěvy. Za zvýšené tarifní období lázně považují každý pátek, sobotu a neděli i další vybrané dny uvedené v provozním kalendáři. Běžné dospělé celodenní vstupné se v těchto termínech zvyšuje na 6 500 forintů a rodinná vstupenka na 14 900 forintů. Pro návštěvníky, kteří plánují především odpočinek v termální vodě, mohou být výhodnější všední dny. Lázně standardně fungují od pondělí do čtvrtka a v neděli od 9 do 20 hodin, v pátek a sobotu pak až do 22 hodin. Páteční a sobotní večery navíc nabízejí samostatné večerní koupání od 19 do 22 hodin za 2 800 forintů. Výsledná cena pobytu proto závisí nejen na zvoleném typu vstupenky, ale také na dni a délce návštěvy.
hagymatikum.hu, mako.hu