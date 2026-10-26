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Dvanáct vstupů do termálů za přibližně 3 900 Kč. Maďarské lázně mají permanentku, která platí půl roku

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Maďarské lázně Hagymatikum v Maku prodávají permanentku na dvanáct návštěv přibližně za 3 902 Kč. Od vydání platí půl roku a jeden vyčerpaný vstup vychází asi na 325 Kč. V ceně jsou bazény hlavní budovy, venkovní lázeňské části i plaveckého zázemí. Saunový svět však tato permanentka neobsahuje.
AI ilustrace obecného lázeňského prostředí. Nezobrazuje autentickou podobu popisovaného areálu ani konkrétní návštěvníky.

AI ilustrace obecného lázeňského prostředí. Nezobrazuje autentickou podobu popisovaného areálu ani konkrétní návštěvníky.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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