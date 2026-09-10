Dvanáct let spolu, ale každý ve své zemi. Bučková z Ulice popsala vztah s rakouským kouzelníkem

Když herečka Petra Bučková rozpovídala pro
Vlastu o svém partnerském životě, nešlo o klasický rozhovor o lásce na dálku plný vzdechů a stesku. Místo toho popsala systém, promyšlený, otestovaný a místy bolestivý mechanismus, díky kterému funguje česko-rakouský pár bez společné adresy. VIP život zaznamenal, že vztah začal na mezinárodní dílně zdravotních klaunů v Chorvatsku, přežil pokusy o sestěhování, pandemii i nástup do denního seriálu. A vypadá to, že právě proto, že se oba vzdali představy, jak by „správný“ vztah měl vypadat. Kdo je ten „rakouský kouzelník“
Český bulvár o něm roky psal jako o tajemném příteli. Realita je konkrétnější, a zajímavější. Thomas Huber, uváděný v rakouských zdrojích jako Mag. Thomas Huber, žije v Axams v tyrolských Alpách. Na
vlastních profesních stránkách se představuje jako psycholog, psychoterapeut, kouč, zdravotní klaun organizace Rote Nasen a iluzionistický performer vystupující pod jménem Phanthomas. Partnerství s Bučkovou si uvádí přímo na svém profilu, nejde tedy o jednostrannou mediální konstrukci. Bučková sama v televizi žertovala, že jí lidé nevěří, že vůbec existuje.
Nebylo to tak, že by nezkoušeli se sestěhovat. V rozhovoru pro
Novinky Bučková přiznala, že zpočátku jezdila do Rakouska častěji ona. Ubírala si práci v Česku, trávila víc času v Tyrolsku. Výsledek? Cítila, jak jí doma práce „uvadá“, ztrácela energii i profesní naplnění. Sama to později označila za špatnou cestu. Klíčový byl přitom postoj Hubera. Podle Bučkové to byl právě on, kdo řekl, že z ní nechce mít smutnou „hospodyňku“. Místo tlaku na jedno řešení začali hledat model, který ochrání obě kariéry i psychickou pohodu. A našli ho v pravidelném střídání návštěv. Jak to funguje v praxi
Mechanismus stojí na plánování v blocích. Bučková loni v létě popsala, že potřebují najít aspoň sedm dní v kuse, ideálně čtrnáct. Někdy to znamená odmítnout pracovní nabídku. Když je Thomas v Praze,
chodí spolu plavat, na kolo, do restaurací, a večer ji vyzvedává v divadle. Komunikují ve směsi angličtiny, češtiny, francouzštiny a tyrolštiny. Z rozhovorů vyplývá postupný posun: zatímco dřív jezdila víc ona za ním, v posledních letech častěji cestuje Thomas do Česka.
Otázku „kde budou bydlet, až budou staří“ Bučková v roce 2022 odbyla s tím, že ji budou řešit, až budou staří. Vztah přitom není bezbolestný. Ve Vlastě Bučková přiznala „chvíle smutku a tlaku“ a za nejhorší označila
momenty, kdy se s partnerem nemůže podělit o radost v reálném čase. Vzdálenost podle ní přináší svobodu a udržuje vztah čerstvým, ale zároveň bolí. Upřímnost, s jakou o tom mluví, je na české celebritní scéně nezvyklá. Zdroj fotografie: Nextfoto Ulice, sláva a tyrolský únik
Od listopadu 2024 hraje Bučková v seriálu Ulice Lindu Jiráskovou, postavu, která se pohybuje kolem dějové linky Království hraček. Denní seriál jí přinesl výrazně vyšší rozpoznatelnost, a tím i nový rozměr vztahu na dálku. V rozhovoru pro Moje psychologie v květnu popsala, jak si po rozjezdu seriálu víc uvědomuje, jak
osvobozující je pro ni Tyrolsko, kde může být anonymní. Huberovi zpočátku prý vadily intimní scény, ale zlom přišel, když ho Bučková vzala na natáčení a viděl technickou choreografii. Později si dokonce sám střihl cameo v druhé řadě Sex O’Clock. Páru vztah na dálku funguje přes dvanáct let.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová