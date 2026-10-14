Dvacetiletá bojovnice UFC nepřestává překvapovat. Už je na 12. místě v žebříčku organizace

Po prvním kole se v Las Vegas přestalo zápasit a začalo ošetřovat. Darja Železňaková (v zápisu UFC Daria Zheleznyakova) měla po úderech a loktech rozseknutý obličej, po kontrole lékařem u klece řekla rozhodčímu Jasonu Herzogovi, že nepokračuje. Alice Pereira, dvacetiletá brazilská bojovnice v bantamové váze do 61 kg s přezdívkou Golden Girl, tak má druhou výhru v řadě a bilanci 8-1. Na papíře obyčejný zápas z předkola turnaje. O tři dny později se ale její jméno objevilo v oficiálním žebříčku UFC, a hned dost vysoko. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální výsledek turnaje, zápasovou statistiku i kompletní bilanci Brazilky a spočítala, co za tím číslem stojí.
Mezi koly se přestalo zápasit a začalo ošetřovat
Z oficiálního záznamu turnaje UFC Fight Night: Allen vs. Duncan, tedy UFC Vegas 122 z 10. října 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne jediná platná verze průběhu: technický knockout v čase 5:00 prvního kola.
Oficiální stránka UFC uvádí metodu KO/TKO, Sherdog ji zpřesňuje jako technický knockout po odstoupení soupeřky. Druhé kolo se nekonalo.
Do klece šla Pereira s bilancí 7-1, ruská soupeřka Železňaková s bilancí 10-3 a poměrem 2-2 v UFC. Po zápase má Brazilka 8-1, Ruska 10-4 a v UFC 2-3.
Jedno kolo přitom šlo celé jedním směrem: 20:6 na významné údery ve prospěch Pereiry, jeden úspěšný takedown a 4:05 kontroly na zemi. Čísla pocházejí z databází
Fourounce a UFCalendar, nikoli z oficiální statistické databáze UFC Stats. Tři dny nato si UFC sedlo k žebříčku ženské bantamové váhy a dvě jména v něm přepsalo. Co UFC udělalo s tabulkou tři dny po turnaji
Pořadí z doby před turnajem redakce MMAmag porovnala s
aktualizací žebříčků z 13. října 2026. V bloku All Meta Rankings ženské bantamové váhy přibyla dvě jména: Alice Pereira na 12. místě a Chelsea Chandlerová na 15.
Brazilský
web UFC to napsal jasně: „Alice Pereira je nejnovější členkou Top 15 bantamové váhy“. Důležité je, že jde o oficiální zařazení. Výhra sama o sobě místo v patnáctce nedává, zařazení přichází až s aktualizací, a tu dělá organizace.
Hýbal se celý turnaj. Americký bojovník ve střední váze Brendan Allen po submisi v 5. kole zlepšil bilanci na 28-7 a posunul se na 4. místo, ve slámové váze se Loopy Godinez posunula na 8. příčku.
V UFC zatím stihla všechno kromě nudy
Pereira debutovala 13. září 2025 a prohrála děleným rozhodnutím rozhodčích s Montse Rendon. Pak 4. dubna 2026 složila Hailey Cowanovou knockoutem kolenem ve 2. kole v čase 4:24. A pak přišlo jedno kolo proti Železňakové.
Z bilance ve Fight Finderu na
Sherdogu, kterou redakce MMAmag prošla zápas po zápasu, vychází jedno číslo: ze svých 8 výher jich 7 ukončila před limitem, tedy 87,5 %. Ke dni aktualizace žebříčku jí bylo 20 let a necelých 10 měsíců.
Způsob výhry Počet Podíl z 8 výher Knockout a technický knockout 6 75 % Submise 1 12,5 % Rozhodnutí rozhodčích 1 12,5 %
Jenže číslo v tabulce není dárek.
Co si za dvanáctku v UFC koupí
Ranking v UFC není ozdoba, je to objednávkový formulář. Bojovnice mimo patnáctku dostává nováčky a jména z druhé řady, bojovnice z 12. místa dostane někoho z první desítky, protože jinak se tabulka nehýbe. Pereira má v UFC bilanci 2-1 a v jedné aktualizaci přibyla v její divizi hned dvě nová jména, což samo o sobě říká, kolik prostoru nahoře je. Server
Yahoo Sports spolu s MMA Mania ji označily za nejmladší ženu, která se kdy do oficiálního žebříčku UFC dostala, a uvádějí, že překonala Maycee Barberovou, která měla v prosinci 2019 21 let.
Druhá strana téže mince: dvě výhry stačily na vstup, dvě prohry stačí na odchod. Soupeřku pro další zápas UFC podle stavu ke 14. říjnu 2026 neoznámilo, a čím déle se čeká, tím těžší jméno obvykle přijde. Číslo před jménem ve dvaceti letech není odměna za kariéru. Je to pořádná výzva.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková