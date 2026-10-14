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Dvacetiletá bojovnice UFC nepřestává překvapovat. Už je na 12. místě v žebříčku organizace

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Ve dvaceti má v UFC číslo před jménem. Jediné kolo v Las Vegas ji z nováčka proměnilo v bojovnici, které matchmakeři začnou dohazovat soupeřky z první desítky.
Dvacetiletá bojovnice UFC nepřestává překvapovat. Už je na 12. místě v žebříčku organizace

Dvacetiletá bojovnice UFC nepřestává překvapovat. Už je na 12. místě v žebříčku organizace

Zdroj: Cage Masters Fighting Championship
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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