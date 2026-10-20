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Dva zaměstnanci jedou stejných 500 kilometrů. Říjnová změna může jednomu přinést o 213 korun více

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Stejné auto, stejná spotřeba a stejná trasa, přesto jiná náhrada za benzin. Od října vzrostla vyhlášková cena Naturalu 95. Rozdíl se ale projeví jen při splnění podmínek pro náhradu paliva a tehdy, když zaměstnanec cenu hodnověrně nedoloží. Samotné svolení šéfa k jízdě autem nemusí stačit.
AI ilustrace pracovní cesty vlastním autem. Zobrazená osoba je fiktivní.

AI ilustrace pracovní cesty vlastním autem. Zobrazená osoba je fiktivní.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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