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Dva turisté našli v Krkonoších 5 kg zlata. Od státu dostanou 11 000 000 Kč

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Únorová procházka lesem na Trutnovsku se změnila v životní okamžik. Dvě nádoby ukryté v kamení, 598 zlatých mincí a záhada meziválečné Evropy.
Dva turisté našli v Krkonoších 5 kg zlata. Od státu dostanou 11 000 000 Kč

Dva turisté našli v Krkonoších 5 kg zlata. Od státu dostanou 11 000 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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