Dva trenéři, žádný hlavní šéf. Viking s tímto experimentem získal titul a teď obral Bayern o body

Bayern prohrával 0:2. Když výsledek otočil, Viking odmítl kapitulovat
Harry Kane měl být v úterý večer jednou z hlavních hvězd zápasu v norském Stavangeru. Bayern Mnichov přijel jako jednoznačný favorit a očekávalo se, že proti domácímu Vikingu potvrdí výrazný kvalitativní rozdíl.
Jenže už ve druhé minutě se prosadil Gianni Stensness, který hlavou využil rohový kop. V 38. minutě přidal druhou branku Peter Buch Christiansen a Viking vedl o poločase 2:0. Bayern po přestávce výrazně zvýšil tempo. Kane nejprve proměnil penaltu a v 60. minutě hlavičkou vyrovnal. Luis Díaz následně dokončil obrat na 3:2.
Pro řadu menších klubů by podobný vývoj znamenal konec nadějí. Viking během krátké chvíle přišel o dvoubrankové vedení a čelil soupeři, který dokázal převzít kontrolu nad utkáním.
Jenže Michael Olise v 74. minutě po druhé žluté kartě oslabil Bayern a domácí dostali příležitost ještě jednou zaútočit. V samotném závěru ji využil střídající Herman Johan Haugen, který hlavou vyrovnal na 3:3. Zatímco Vincent Kompany musel vysvětlovat ztrátu dvou bodů, na norské lavičce slavili hned dva muži. A oba byli hlavními trenéry.
Na pohovor přišli společně. Klub přitom chtěl zaměstnat jen jednoho
Příběh Mortena Jensena a Bjarteho Lundeho Aarsheima začal dávno před letošní Ligou mistrů. Oba se znali z norského fotbalového prostředí a už přibližně v roce 2012 spolu mluvili o tom, že by jednou rádi vedli jeden tým společně. Aarsheim měl za sebou téměř tři stovky zápasů v dresu Vikingu, kde působil také jako kapitán. Jensenova hráčská kariéra byla skromnější, ale postupně sbíral trenérské zkušenosti v menších klubech.
Jejich cesty se znovu spojily ve Stavangeru, kde pracovali jako asistenti Bjarneho Berntsena. Když se klub na konci roku 2020 rozhodl hledat nového hlavního trenéra, vedení původně počítalo s běžným výběrovým řízením. Generální ředitel Eirik Bjørnø chtěl s oběma kandidáty jednat samostatně a vybrat jednoho.
Jensen a Aarsheim však na pohovor přišli společně. Přinesli obsáhlý plán toho, jak má Viking hrát a fungovat, a vedení rovnou navrhli, že mužstvo povedou jako rovnocenní partneři. Součástí prezentace byl dokonce obrázek stáda ovcí a dvojice vlků. Zatímco konkurenti měli symbolizovat ovce následující jeden druhého, dvojice trenérů chtěla být těmi, kdo zavedené pořádky naruší.
Vedení klubu nakonec souhlasilo. Viking tak získal trenérskou dvojici, která se neměla dělit na nadřízeného a podřízeného, ale společně nést odpovědnost za výsledky.
Jeden řeší útok, druhý obranu. O sestavě ale rozhodují společně
Na první pohled se nabízí jednoduchá otázka. Co se stane, když jeden trenér chce vystřídat útočníka a druhý ho chce nechat na hřišti? V běžném fotbalovém klubu má poslední slovo hlavní kouč. Asistenti mu mohou oponovat a předkládat vlastní návrhy, ale odpovědnost za finální rozhodnutí patří jednomu člověku.
Viking funguje jinak. Jensen a Aarsheim mají rovnocenné postavení, přestože si v každodenní práci rozdělují konkrétní oblasti. Aarsheim se zpravidla více věnuje obranným cvičením, zatímco Jensen pracuje s útočnou částí mužstva. Při přípravě na zápasy se však jejich kompetence znovu spojují. Oba se účastní diskusí o taktice, výběru hráčů i řešení problémů.
Když se na něčem neshodnou, nezůstává rozhodnutí automaticky jednomu z nich. O tématu diskutují s dalšími členy realizačního týmu, dokud nenajdou společné řešení. Jensen v rozhovoru pro The Guardian přiznal, že podobné debaty někdy bývají hlasité. Zároveň ale uvedl, že při výběru základní sestavy se oba trenéři shodují v naprosté většině případů.
Důležitou roli hraje skutečnost, že se dlouho znají a dokážou rychle poznat, kdy je pro druhého určité rozhodnutí opravdu zásadní. Takový model by ovšem velmi obtížně fungoval mezi dvěma lidmi, kteří by spolu soupeřili o autoritu nebo se snažili získat větší vliv na hráčskou kabinu.
Dva rozdílné charaktery vytvořily jednu fotbalovou filozofii
Právě rozdílné povahy obou trenérů patří k nejzajímavějším částem celého příběhu. Morten Jensen je popisován jako výrazně optimistický člověk, který rád mluví o velkých cílech. Nebojí se hráčům říkat, že Viking může bojovat o titul nebo uspět proti evropským velkoklubům. Bjarte Lunde Aarsheim je zdrženlivější a pragmatičtější. Více přemýšlí o konkrétních krocích, kterými lze ambiciózní představy uskutečnit.
V běžném trenérském štábu by podobné rozdělení mohlo existovat také. Rozdíl spočívá v tom, že ve Vikingu jsou oba přístupy zastoupené na stejné rozhodovací úrovni. Jensen může přinést odvážnější představu, zatímco Aarsheim upozorní na praktické překážky. Jejich cílem není jeden druhého přehlasovat, ale dojít ke společnému rozhodnutí, které oba dokážou před hráči obhájit.
Výhodou je také možnost rozdělit si každodenní komunikaci s týmem. Když jeden trenér potřebuje řešit individuální vývoj hráče, druhý může souběžně pracovat na taktické přípravě. V samotném zápase mají zase k dispozici dva zkušené pohledy na jeho průběh.
To ovšem neznamená, že dva hlavní trenéři jsou automaticky lepší než jeden. Pokud by spolu nedokázali otevřeně komunikovat, mohl by se celý model naopak změnit v neustálý spor o kompetence.
První roky nebyly úspěšné. Viking se musel naučit také prohrávat
Současné výsledky mohou vytvářet dojem, že společný experiment fungoval dokonale od samého začátku. Ve skutečnosti museli Jensen a Aarsheim projít také nepříjemnými obdobími. V roce 2022 skončil Viking až jedenáctý v norské lize. Trenéři později přiznávali, že během prvních sezon udělali řadu rozhodnutí, která by dnes neopakovali. Právě tehdy začal klub výrazněji sázet na rozvoj domácích hráčů a budování mužstva, které bude mít silnější vztah k místnímu prostředí.
Stavanger je město s výraznou fotbalovou tradicí, ale také se zkušeností období, kdy klub ztrácel sportovní význam. V roce 2017 dokonce Viking sestoupil z nejvyšší soutěže. Současné vedení proto chtělo vytvořit tým, s nímž se místní obyvatelé znovu dokážou ztotožnit.
Výsledek přišel v roce 2025, kdy Viking získal norský titul poprvé od roku 1991. Přerušil tak dlouhou sérii bez mistrovské trofeje a současně se prosadil proti Bodø/Glimt, které v posledních letech patřilo mezi nejúspěšnější norské kluby. Postup do Ligy mistrů potom představoval další potvrzení toho, že změny ve Stavangeru přinesly výsledky.
Proč by stejný experiment nemusel fungovat v Bayernu?
Sportovní ředitel Bayernu Max Eberl před zápasem připustil, že si model dvou rovnocenných hlavních trenérů v Mnichově příliš nedokáže představit. Není těžké pochopit proč. Ve velkých evropských klubech bývá hlavní trenér nejen sportovním odborníkem, ale také jednou z nejvýraznějších veřejných osobností celé organizace. Jeho rozhodnutí ovlivňují hodnotu hráčů, přestupovou politiku i vztahy s vedením a fanoušky.
Rozdělení této odpovědnosti mezi dva lidi by vyžadovalo velmi silnou vzájemnou důvěru. A také ochotu obou trenérů přijmout, že jejich vlastní názor nemusí být vždy rozhodující.
Ve Stavangeru taková spolupráce vznikala dlouhé roky. Jensen a Aarsheim společně připravili celý projekt, navzájem se znají a od začátku souhlasili s tím, že úspěchy i neúspěchy ponesou společně. Najít dva podobně kompatibilní trenéry mezi výraznými osobnostmi evropského fotbalu by nemuselo být jednoduché. Na druhou stranu Viking ukazuje, že tradiční trenérská hierarchie není jediným možným řešením.
Proti Bayernu uspěli dva trenéři, ale především jeden dobře připravený tým
Remíza 3:3 s Bayernem samozřejmě nedokazuje, že společné vedení je účinnější než tradiční model. Norskému mužstvu pomohly také konkrétní okolnosti zápasu. Dokázalo využít standardní situaci, rychlý protiútok i početní převahu po vyloučení Oliseho. Přesto je důležité, že Viking se po obratu Bayernu nevzdal.
Z mužstva, které ještě před několika lety řešilo nepovedenou sezonu ve vlastní lize, se stal tým schopný hrát odvážně proti jednomu z největších evropských klubů. A za tímto vývojem stojí dva lidé, kteří před šesti lety přišli na pracovní pohovor s návrhem, který tehdy zněl téměř absurdně.
Jensen a Aarsheim nemusejí dokazovat, že fotbal potřebuje všude dva hlavní trenéry. Jejich výsledky ukazují něco praktičtějšího: pokud se dva odborníci dokážou dlouhodobě shodnout na způsobu práce, nemusí mezi nimi za každou cenu existovat nadřízený a podřízený.
Viking už díky tomuto modelu získal norský titul a nyní také bod proti Bayernu. Pro ostatní kluby je možná nejzajímavější právě způsob, jakým toho dosáhl – nikoliv počet mužů stojících u postranní čáry, ale jejich ochota skutečně sdílet odpovědnost.
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Zdroje: Vše o sportu [1], The Guardian – Viking's two head coaches on Champions League adventure [2], FC Bayern – Ten-man Bayern held to draw by Viking [3], Bundesliga – Six-goal thriller sees Bayern Munich and Viking share the spoils [4].