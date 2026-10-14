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Dva trenéři, žádný hlavní šéf. Viking s tímto experimentem získal titul a teď obral Bayern o body

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Když Viking Stavanger v úterý remizoval s Bayernem Mnichov 3:3, postaral se o jednu z největších senzací letošní Ligy mistrů. Norský klub přitom nabízí ještě zajímavější příběh než samotný výsledek. Už téměř šest let ho vedou dva rovnocenní hlavní trenéři, Morten Jensen a Bjarte Lunde Aarsheim. Společně získali první norský titul od roku 1991 a nyní ukázali, že jejich mužstvo dokáže vzdorovat také evropskému gigantovi. Jak ale funguje fotbalový tým, ve kterém nemá poslední slovo jediný člověk?
Dva trenéři, žádný hlavní šéf. Viking s tímto experimentem získal titul a teď obral Bayern o body

Dva trenéři, žádný hlavní šéf. Viking s tímto experimentem získal titul a teď obral Bayern o body

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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