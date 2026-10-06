Dva stejné stříbrné svícny mohou mít ve výkupu stejnou cenu. Na aukci ale jeden přinese tisícovku a druhý sto tisíc. Rozhoduje detail, který vidíte jen lupou

Fabergé miniatura o hmotnosti pouhých 156 gramů odešla v dubnu 2024 na aukci Christie’s za 88 200 dolarů, v přepočtu přes dva miliony korun. Kdyby tentýž kus skončil v pražském výkupu jako anonymní stříbro, majitel by za něj dostal zhruba pět tisíc. Rozdíl nevytvořila gramáž ani ryzost, ale soustava drobných značek vyražených na okraji a nožkách: puncovní značka, výrobní značka, město, období. Právě tato „mikroidentita“ proměňuje běžný kus v aukčně silný sběratelský objekt. A právě proto u starého stříbra bývá lupa důležitější než váha.
Tři vrstvy ceny: proč gramy vysvětlují jen zlomek hodnoty
Každý kus starého stříbra nese současně tři odlišné cenové hladiny. První tvoří čistě kovová hodnota, tedy gramy vynásobené aktuální výkupní cenou za gram dané ryzosti. Pražský výkup ORO Praha pracoval u stříbra 925/1000 s cenou 32,62 Kč za gram. Druhá hladina odpovídá obchodní výkupní ceně, která k materiálu přičítá stav, řemeslné zpracování a obecnou atraktivitu předmětu. Třetí, aukční hladina reaguje na původ. A právě ta dokáže vystřelit do úplně jiných řádů.
Srovnejme tři reálné prodeje. Stříbrná holba o váze 923 gramů s neidentifikovatelnými značkami se v pražském Dorotheu v roce 2015 prodala za 65 000 Kč. Miska od Tiffany o pouhých 106 gramech dosáhla v lednu 2026 na Christie’s ceny 3 810 dolarů. A soubor pepřenek a slánek téže značky, vážící 112 gramů, přinesl v říjnu 2022 rovných 8 190 dolarů. Holba měla osmkrát vyšší hmotnost než pepřenky, a přesto se prodala za zlomek jejich ceny. Váha sama vysvětluje jen drobnou část aukčního výsledku.
Jak číst značky doma: pět kroků s lupou a tabulkami Puncovního úřadu
Domácí identifikace vyžaduje trpělivost, denní světlo a lupu se zvětšením alespoň 10×. Případně poslouží makrofotografie z mobilního telefonu. Značky se na starém stolním stříbře ukrývají na spodní straně podstavce, na vnitřku víka, na nožkách, u ucha nebo podél okraje, zkrátka tam, kde neruší dekor.
Praktický postup vypadá takto:
- Nafotit a opsat každou značku zvlášť, i zdánlivě nečitelný otisk může po zvětšení odhalit obrys.
- Hledat úřední punc v tabulkách Puncovního úřadu, oficiální PDF obsahuje historické soustavy pro zlato, stříbro i platinu.
- Ověřit výrobní či odpovědnostní značku ve vyhledávači identifikačních značek na webu Puncovního úřadu.
- Zkontrolovat shodu období, města a ryzosti, pokud se údaje vzájemně vylučují, jde o varovný signál.
- Nezačínat od čísla 925, Puncovní úřad výslovně upozorňuje, že samotné ryzostní číslo je nejsnáze napodobitelné a samo o sobě neposkytuje dostatečnou informaci.
Tady ovšem domácí orientace končí. Puncovní úřad cenu konkrétních výrobků neurčuje a odkazuje na soudní znalce evidované v systému seznat.justice.cz. Kdo chce vědět víc, může ve středu mezi 14. a 17. hodinou navštívit spotřebitelskou poradnu úřadu v Praze.
České a rakousko-uherské značky: kde se skrývá Praha, Brno i Vídeň
Historické české stříbro nese značky hned z několika puncovních soustav, které se na našem území postupně střídaly. Do roku 1806 fungovaly zemské společenstevní značky: pro Čechy a Prahu pod kódem S-08, pro Moravu a Brno S-09, pro Slezsko a Opavu S-10. V období 1807–1824 zavedl rakouský systém úřadová písmena: A pro Vídeň, B pro Prahu, F pro Brno. Od roku 1866 přišla další soustava, platná na českém území až do 28. února 1921, kde Prahu označovalo písmeno C a Brno písmeno D.
Puncovní úřad uznává vedle současných českých značek rovněž historické rakousko-uherské, československé i protektorátní punce, pokud nevyjadřují nižší ryzost, než stanoví dnešní zákonné minimum. Starý habsburský punc tedy automaticky neznamená problém. Naopak: dobře čitelná vídeňská nebo pražská značka z 19. století zvyšuje aukční atraktivitu, protože u velkých center existují lépe popsané soustavy, silnější vazba na zavedené dílny a vyšší obchodní likvidita. Pražské Dorotheum běžně pracuje s formulacemi typu „Vídeň, rakouský punc po r. 1820″ nebo „vídeňský punc 1872–1922, značeno Schwarz & Steiner“.
Pro srovnání: současné rakouské právo používá u stříbra obrazové punce, hlavu dudka s čísly 1–3 pro ryzosti 925, 900 a 835 a hlavu tukana s číslem 4 pro ryzost 800. Francouzská legislativa zase vyžaduje vedle garančního puncu i punc výrobce nebo odpovědnostní osoby, takže pařížský kus typicky nese nejméně dvě kategorie značek, často extrémně drobných. Podle naší zkušenosti patří pařížské značky k nejobtížněji čitelným, vídeňské k nejsystematičtějším a české k nejlépe dohledatelným díky domácím tabulkám.
Kdy do výkupu a kdy do aukce: rozhoduje identita, ne kilogramy
Výkup dává ekonomický smysl u poškozeného, běžného nebo anonymního kusu, kde rozhodují hlavně gramy a ryzost. Aukce se vyplatí ve chvíli, kdy předmět nese identifikovatelného výrobce, významné centrum, neobvyklé řemeslné provedení nebo doloženou provenienci.
Nečitelná značka cenu zpravidla sráží, ale nemusí ji zlikvidovat. Atribuci mohou částečně nahradit staré účtenky, rodinné fotografie, starší aukční záznamy, zmínky v odborné literatuře nebo výstavní historie. Christie’s u silných kusů tyto vrstvy proveniencí detailně uvádí. Současně ale i předmět s neidentifikovatelnými značkami projde aukcí, jen obvykle v nižší kategorii a s větším důrazem na atest.
Prakticky to znamená: nafotit celek i značky, provést první kontrolu v tabulkách Puncovního úřadu, případně zajít do jeho poradny nebo za znalcem, a teprve potom poslat podklady do aukční síně. Pražské Dorotheum u každé položky uvádí odhadní cenu, jméno experta i kontaktní adresu na Václavském náměstí 19.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková