Dva stejné šálky z Československa, jeden stojí stovku a druhý tisíce. Rozdíl prozradí chemické složení glazury na spodku

Oba nesou na dně stejnou písmennou značku československé porcelánky z Klášterce nad Ohří. Oba vznikly pro kávu podávanou v malých koflíčcích. Jeden má s talířkem cenu, za kterou se dá pořídit slušná pračka, zatímco za druhý by sběratel nedal ani padesátikorunu na kus. Mezi nimi stojí kobaltově modrý podklad, ručně kladené zlato, perfektně zachovaný povrch a podpis na obou dílech páru. A pod tím vším ještě jedna, okem skoro neviditelná vrstva: tavená sklovitá slupka, jejíž recept rozhoduje o lesku, barvě i trvanlivosti dekoru. Kdo chce doma rozeznat poklad od kredencové výbavy, měl by postupovat opačně, než velí intuice. Nejdřív číst značku a stav, teprve potom luštit tajemství glazury.
Šálek Thun za 5 800 Kč: kobalt, zlato a podpis na obou kusech
Nabídka na Aukru popisuje starožitný moka šálek s podšálkem „zlato a kobalt“ s datací kolem roku 1945, tedy z období 40. až 50. let minulého století. Vnitřek koflíčku je zlacený, vnější plášť pokrývá sytá kobaltová modř a přes ni se táhne bohatý zlatý ornament, zdobený ručně. Signatura „TK Thuny Czechoslovakia“ se objevuje na šálku i na podšálku. Prodávající k tomu připojuje formulaci, kterou sběratelé čtou nejpozorněji: nepoškozeno, bez otluků.
Každý z těch údajů přidává na váze. Datace posouvá kus do poválečných let, kdy se luxusní dekory vyráběly v menších sériích než pozdější masové zboží. Ruční zdobení znamená, že žádné dva exempláře nevypadají úplně stejně. Shodná signace na obou dílech dokládá, že pár k sobě skutečně patří a nikdo ho dodatečně nesestavil z různých servisů. Bezvadný stav pak mění dekorativní předmět v investiční položku.
Jedna podstatná výhrada: cena 5 800 Kč figuruje v režimu „Kup teď“. Jde o požadavek prodávajícího, nikoli o částku, kterou už někdo zaplatil. Pro srovnání je proto nutné sáhnout po ukončených aukcích.
Kolik stojí kredencový porcelán z ČSSR: 299, 480, nebo 5 800 Kč?
Rozptyl cen ukazují tři kusy z téhož portálu.
Položka Období Výsledek Poměr k Thunu za 5 800 Kč Moka šálek Thun, kobalt a zlato, ruční dekor kolem 1945 nabídka 5 800 Kč výchozí kus Růžový šálek s podšálkem, Chodov, zlacení a květiny neuvedeno vydraženo za 480 Kč (jeden zájemce) zhruba 12× méně Sada 6 moka šálků a 6 podšálků Thun TK Czechoslovakia 60. a 70. léta 299 Kč, bez příhozu zhruba 19× méně
Chodovský koflík měl na první pohled leccos, co sběratele láká: zlacení, malované květy, značku na dně, dokonce původní nálepku. Aukce skončila 27. února 2026 na 480 Kč s jediným přihazujícím. Retro souprava Thun z 60. a 70. let dopadla ještě hůř. Šest párů za 299 Kč, tedy asi 50 Kč za šálek s talířkem, a přesto nikdo neklikl. Inzerát přitom výslovně mířil na lidi, kteří doplňují chybějící kusy do starých souprav.
Z tabulky plyne podle nás nejdůležitější lekce celého tématu. Stejná porcelánka garantuje pramálo. Značka TK se objevuje na šálcích za desítky korun i na kusech za tisíce a rozhodující je, co ji doprovází. Nostalgie po kuchyních z dob normalizace sice existuje, ale bez vzácnosti a luxusního provedení cenu nevytáhne. Neprodaná retro sada to dokazuje bez dlouhých řečí.
Spodní značka jako rodný list: TK, H&C a zkřížená kladívka
Obrácený šálek vypráví víc než jeho bok. Rejstřík značení porcelánu na webu Antik Praha přiřazuje jednotlivé symboly konkrétním manufakturám a pomáhá zúžit i období vzniku.
Thun, Klášterec nad Ohří: „TK“, „TK Thun Czechoslovakia“ s korunou, „TK Thuny“ s korunou. Haas & Czjzek, Horní Slavkov a Chodov: „H&C“, dvě orlice, písmeno S, korunka, letopočet 1792 nebo nápis „Haas & Czjzek in Schlaggenwald“; u chodovského provozu „H&C Chodau“. Pirkenhammer, Březová u Karlových Varů: překřížená kladívka, často pod korunkou, a název Pirkenhammer. Nápis „Czechoslovakia“: obecně ukazuje na léta po roce 1918 a před rokem 1994.
Některé z těchto jmen nesou silný příběh. Slavkovská porcelánka vznikla roku 1792 a patří k nejstarším v zemi. Pirkenhammer byl podle Karlovarského kraje ve druhé polovině 19. a v prvních desetiletích 20. století synonymem luxusu a jeho nádobí putovalo i na palubu Titanicu. Mezinárodní dosah dokládá katalog Christie’s, kde se objevil soubor dvanácti moka šálků a podšálků od Dagoberta Peche pro Fischer & Mieg z Pirkenhammeru z doby kolem roku 1920, uložený v původním pouzdře.
Thun se dnes prezentuje jako největší český výrobce porcelánu. Na svém webu uvádí, že tvrdý porcelán vypaluje při 1 405 °C, tedy při teplotách, kdy se střep i glazura spojí v kompaktní, odolný celek. Pro hodnotu konkrétního poválečného kusu ale současná podoba firmy nehraje roli; ta zůstává zapsaná v signatuře a dekoru.
Chemie glazury: křemen, tavidla a kobalt pod lupou
Teprve tady se dostáváme ke skryté vrstvě, která odlišuje poctivě vypálený luxusní porcelán od laciné náhražky. Glazura představuje tenkou sklovinu natavenou na povrch střepu. Podle výukových materiálů Glendale Community College ji tvoří čtyři hlavní složky: oxid křemičitý jako sklotvorná kostra, oxid hlinitý, který taveninu zpevňuje a brání jejímu stékání, tavidla snižující bod tání a nakonec barviva v podobě oxidů kovů. Právě kobalt dává hlubokou modř, kterou nese i šálek za 5 800 Kč.
Poměr těchto surovin určuje, jak glazura při výpalu teče, jak se leskne, zda bude průzračná, nebo sytě zbarvená, a jak dobře na ní později udrží zlato. Kvalitní kobaltový podklad pod zlatým ornamentem vyžaduje přesně vyladěnou recepturu i vysokou teplotu. Levnější masová produkce si takovou péči dovolit nemohla. Glazura tak funguje jako tichý svědek autenticity a řemeslné úrovně, kterou kupec vnímá očima jako hloubku barvy a sametový lesk.
Doma lze glazuru posoudit jen povrchně: lesk, krakeláž, rovnoměrnost barvy, setřené zlacení, drobné odprýsknutí. Přesné složení vyžaduje kvantitativní analýzu v laboratoři. Princetonská univerzita navíc upozorňuje, že ve starších glazurách se mohou objevit problematické látky včetně olova a nádobí, ze kterého se pije, je vhodné nechat otestovat. Starožitný koflík proto podle nás patří spíš do vitríny než pod ranní espresso, dokud jeho povrch neprověří odborník.
Než šálek prodáte: pět kroků, které ušetří stovky i tisíce
Oceňovací příručka pro porcelán a keramiku od organizace
FAIR radí dokumentovat všechno, co může cenu posunout nahoru i dolů. V českých poměrech se osvědčuje tento postup: Vyfoťte dno šálku i podšálku, kolmo i šikmo, aby vynikla i slabě otištěná značka. Opište nápis doslova včetně „Czechoslovakia“, „TK“, „H&C“, korunek, kladívek a čísel. Zkratky a dohady zkreslují pátrání. Prohlédněte povrch pod ostrým světlem: otluky, vlasové trhliny, ztráty glazury, ošoupané zlato, stopy lepení či přemalby. Hledejte ukončené aukce stejného výrobce, období a dekoru. Rozlišujte, zda se kus skutečně prodal, nebo jen visel v nabídce. U podezřele cenného exempláře oslovte starožitníka nebo specializovanou aukční síň.
Volba prodejního kanálu závisí na kalibru předmětu. Aukro poslouží k rychlému změření domácí poptávky a k prodeji jednotlivých párů. Starší, doložené a výjimečně zdobené kusy podle nás snesou specializovanou aukci, kde se střetne víc zájemců. Starožitnictví nabídne hotovost hned, ovšem s menší kontrolou nad výslednou sumou. U běžného zboží se vyplácí nabízet kompletní soupravu, zatímco u vzácného páru stačí, když šálek a talířek nesou shodnou signaturu a ladí dekorem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková