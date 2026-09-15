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Dva roky po ničivé povodni bojuje Jeseník s administrativou, obnova potrvá déle než šest let

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Dva roky uplynuly od katastrofální povodně, která v polovině září 2024 zpustošila Jesenicko, a město Jeseník teprve rozjíždí skutečnou obnovu. Letos běží třináct investičních…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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