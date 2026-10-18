Dva podvodníci předstírají, že loví duchy. Pak narazí na skutečné zlo. Nový horor láká na hvězdu Perníkového táty

Curry Barker ještě před několika měsíci patřil k mladým filmařům, které znali především hororoví fanoušci a jeho sledující na YouTube.
Posedlost ale všechno změnila. Snímek natočený za méně než milion dolarů se stal jedním z největších překvapení letošního roku a režisér si díky němu otevřel dveře k mnohem větším projektům.
Pokud máte rádi hororové komedie, jako jsou Soumrak mrtvých nebo
Všechno nejhorší, novinka Anything But Ghosts bude přesně pro vás. V hlavních rolích se navíc objeví Aaron Paul, Bryce Dallas Howard, Violet McGraw a samotný Barker s dlouholetým spolupracovníkem Cooperem Tomlinsonem.
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Hororová komedie je žánrem, který často balancuje na hraně a může skončit katastrofou. Hranice mezi úspěchem a trapností je tak tenká, že si na ní nejeden film zlomil vaz – vzpomeňme třeba na Renfielda s Nicolasem Cagem a
Nicholasem Houltem. Jsou ale i takové, které dokázaly překvapit (Všechno nejhorší).
Zápletka Anything But Ghosts sleduje dvojici amatérských lovců duchů, kteří ve skutečnosti žádné vlohy pro exorcismus a podobné kratochvíle nemají. Jejich podnikání stojí na tricích, podvodech a dobře sehraném představení pro důvěřivé zákazníky. Jenže narazí na něco, co už trikem vysvětlit nedokážou. Že by šlo o skutečného ducha?
Barker přitom už před premiérou
prozradil, že nový projekt bude výrazně komediálnější než jeho předchozí tvorba. Podle něj samotný námět absurdním situacím přímo nahrává.
https://www.facebook.com/watch/?v=1547683380446075
Hvězdné obsazení i hlavní role pro režiséra
Obsazení čítá nejedno zvučné jméno. Jedním z nich je
Aaron Paul, kterého diváci znají především jako Jesseho Pinkmana z Perníkového táty. Vedle něj se objeví Bryce Dallas Howard, hvězda Jurských světů, a také mladá herečka Violet McGraw, která už má s hororem bohaté zkušenosti díky M3GAN nebo seriálu The Haunting of Hill House.
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Hlavní dvojici ztvární samotný Curry Barker a Cooper Tomlinson. Ti spolupracují už řadu let a jejich společná cesta začala ještě před Posedlostí, a to youtubovými skeči pod názvem That's a Bad Idea. Dnes se tak jmenuje jejich produkční společnost.
Foto: Dual Productions Pozor! Univerzum kolem Posedlosti se rozrůstá
A teď jedna zajímavost pro skalní fanoušky. Anything But Ghosts se odehrává ve stejném světě jako Posedlost. Barker to
prozradil při diskuzi po projekci svého předchozího počinu. Novinka přitom nemá být klasickým pokračováním a její příběh bude fungovat samostatně. Ve filmu by měla zaznít zpráva televizního moderátora o trojnásobné vraždě. Fanoušci Posedlosti si tak můžou tuto informaci snadno spojit s událostmi z jeho debutu.
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To ale neznamená, že se najednou buduje další obří vesmír, ve kterém se budou postavy potkávat v každém druhém filmu. Spíš zůstávají otevřené dveře a ukazuje, že jeho hororové příběhy můžou existovat ve stejném světě.
Foto: Focus Features Posedlost nastavila laťku zatraceně vysoko
Anything But Ghosts to nebude mít vůbec lehké. Barker bude muset překonat očekávání, která vytvořila Posedlost. Ta se stala mimořádným kasovním překvapením. Celosvětově utržila přibližně 519 milionů dolarů, přestože její rozpočet nepřesáhl milion dolarů. Zároveň šlo o nejvýdělečnější film v historii studia Focus Features. Na jeho novinku se tak upírá mnohem větší pozornost.
Focus Features nyní oficiálně stanovilo premiéru na 7. května 2027. Zdroje: Bloody Disgusting, Dread Central, Variety, The Wrap, Focus Features