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Dva nosáči a video: Kvůli obyčejné myčce jeli 200 kilometrů a Kurt Weinzierl si zahrál hned sedm mužů

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Komedie Dva nosáči a video přinesla štábu komplikace se sháněním obyčejné benzínky. Jeden z herců pak musel ztvárnit hned sedm pikantních rolí po sobě.
Dva nosáči a video

Dva nosáči a video

Zdroj: FOTO:Astro Distribution / distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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